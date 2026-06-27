Para muchas familias de condados como Miami‑Dade, Broward o Hillsborough, donde la comunidad confía en clínicas comunitarias y programas locales, la posibilidad de acceder a limpiezas, extracciones y tratamientos restaurativos sin costo puede ser decisiva para mejorar la calidad de vida. Desde el 1 de julio de 2026, esa posibilidad se amplía en Florida gracias a la HB 253, firmada por el gobernador Ron DeSantis, que modifica el Veterans Dental Care Grant Program y establece de forma explícita que veteranos con ingresos de hasta el 400% del Federal Poverty Level (FPL) pueden recibir atención dental gratuita a través de subvenciones estatales.

El cambio también afecta a exmilitares que trabajan en la industria de servicios, la construcción o el transporte —sectores con presencia fuerte de hispanos en Florida— y que antes quedaban fuera por quedar por encima de umbrales de pobreza más bajos. Con la entrada en vigor, las oficinas del Florida Department of Veterans’ Affairs y clínicas asociadas empezarán a aplicar los nuevos criterios y a orientar en español sobre cómo solicitar el beneficio.

Miles de ciudadanos de Florida se beneficiarán con la ampliación del programa dental (Foto: Freepik)

¿QUÉ CAMBIA CON LA LEY HB 253?

La HB 253 modifica la sección 295.157 de los Estatutos de Florida para redefinir el propósito del Veterans Dental Care Grant Program, administrado por el Florida Department of Veterans’ Affairs. La novedad clave es la redacción que deja claro que el programa tiene por objeto proporcionar servicios de salud oral a veteranos residentes en Florida cuyos ingresos sean de hasta el 400% del FPL, ampliando así la franja de elegibilidad.

RESUMEN DE LA NUEVA LEY

Aspecto Información Ley HB 253 Firmada por Ron DeSantis Entrada en vigor 1 de julio de 2026 Programa beneficiado Veterans Dental Care Grant Program Agencia responsable Florida Department of Veterans’ Affairs Beneficiarios Veteranos residentes en Florida Límite de ingresos Hasta el 400% del nivel federal de pobreza (FPL)

¿QUIÉNES PODRÁN RECIBIR ATENCIÓN DENTAL GRATUITA?

De acuerdo con el texto oficial de la ley, los beneficiarios deberán cumplir estos requisitos generales:

Ser veterano.

Residir en el estado de Florida.

Tener ingresos de hasta el 400% del nivel federal de pobreza.

Con esta modificación, el programa tiene ahora una autorización legal clara para atender a veteranos en ese rango de ingresos, ampliando el universo de personas que pueden acceder a servicios odontológicos financiados por la iniciativa estatal.

¿QUÉ ES EL VETERANS DENTAL CARE GRANT PROGRAM?

El Veterans Dental Care Grant Program es una iniciativa del Florida Department of Veterans’ Affairs que otorga subvenciones para que clínicas y proveedores ofrezcan atención dental a veteranos. El programa no crea una red nueva de clínicas federales; en cambio financia servicios ofrecidos por proveedores participantes para reducir las barreras económicas a tratamientos como limpiezas, extracciones, empastes y otros procedimientos preventivos y restaurativos.

¿QUÉ SIGNIFICA EL 400% DEL NIVEL FEDERAL DE POBREZA?

El Federal Poverty Level (FPL) es el umbral que el gobierno federal usa para evaluar elegibilidad en numerosos programas sociales. Al fijar el límite en el 400% del FPL, Florida permite que personas con ingresos por encima del umbral tradicional de pobreza sigan siendo elegibles, lo que amplía considerablemente el grupo que puede acceder al beneficio. Esto resulta relevante en áreas metropolitanas del estado donde el costo de vida ha subido y muchos hogares latinos trabajan en empleos con salarios medios que, sin embargo, aún dificultan acceso regular a atención dental privada.

FECHAS Y PUESTA EN MARCHA

Fecha Cambio 1 de julio de 2026 Entra en vigor la HB 253; el Florida Department of Veterans’ Affairs podrá aplicar la nueva redacción.

CÓMO APLICAR Y QUÉ PASOS SEGUIR

Contactar al Florida Department of Veterans’ Affairs: buscar la oficina regional más cercana en Miami, Tampa o Jacksonville; muchas oficinas ofrecen atención en español.

Reunir documentación: comprobante de servicio militar (DD‑214), prueba de residencia en Florida, y comprobantes de ingresos recientes.

Preguntar por clínicas asociadas: el programa opera mediante subvenciones a proveedores; solicita la lista de clínicas participantes en tu condado.

Prepararse para tiempos de espera: aunque la ley amplía elegibilidad, la demanda puede ser alta; pide orientación sobre clínicas comunitarias y días de clínica gratuita en organizaciones latinas y veteranas.

Ron DeSantis firmó esta ley el 25 de junio (Foto: Oficina del Gobernador de Florida)

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