En Florida, donde es súper común que la gente personalice su carro con marcos, stickers del equipo, de la iglesia, del negocio o con detalles bien latinos —especialmente en comunidades de Miami, Orlando o Tampa—, una duda en apariencia pequeña terminó creciendo rápido y trayendo consecuencias serias: multas, citaciones e incluso un caso de arresto. Todo giraba en torno a lo mismo: hasta qué punto un marco decorativo puede cubrir la matrícula sin meterte en problemas. Ahora, con la nueva ley firmada por el gobernador Ron DeSantis, el estado busca poner orden y dejar una regla más clara, algo clave si vives en Florida o tienes familia allá y ya escuchaste el tema en una conversación, en el grupo de WhatsApp o incluso haciendo fila en el supermercado, para que un detalle que parecía menor no termine complicándote el día.

¿QUÉ CAMBIÓ CON LA LEY?

La nueva medida llega para aclarar una ley previa aprobada en 2025. Esa norma original buscaba evitar que alguien ocultara información de la placa, pero no explicaba con precisión hasta dónde llegaba esa prohibición cuando se usaban marcos decorativos.

Con la actualización firmada por DeSantis, el estado busca dejar una idea simple:

Los marcos de matrículas sí están permitidos.

Pero no pueden tapar información clave.

Lo que sí está permitido:

Si quieres usar un marco en tu carro, esto es lo que debes tener en cuenta:

Puedes usar marcos decorativos si no cubren letras ni números.

Pueden ir en la placa siempre que no oculten la palabra “Florida”.

No deben tapar el sticker de registro.

Lo que sí puede darte problemas:

No puedes cubrir parcialmente números o letras.

No puedes tapar el nombre del estado.

No puedes obstruir el sticker de validación.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, firmó la ley para esclarecer este tipo de dudas (Foto: AFP)

¿POR QUÉ HUBO TANTA CONFUSIÓN?

El problema nació porque la ley anterior convirtió en delito menor cubrir cualquier parte visible de la placa, pero no puso límites claros sobre los marcos. Eso abrió la puerta a interpretaciones distintas y a sanciones que mucha gente consideró exageradas.

En la práctica, se vieron casos como estos:

Situación Resultado Marco decorativo leve Multa Marco que tapa el estado Sanción Caso extremo Arresto

Para muchos conductores, el reclamo era el mismo: no intentaban ocultar nada, solo querían personalizar su vehículo, algo muy común en Florida, donde es normal ver autos con calcomanías, placas decorativas o detalles que reflejan la identidad de cada familia.

EL PAPEL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD VIAL

Ante la confusión, el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles emitió un memorando en diciembre para aclarar el panorama. Ese documento ya adelantaba el criterio que ahora quedó respaldado por la ley:

Los marcos son legales siempre que no oculten los elementos principales de la placa.

OTRAS LEYES FIRMADAS EL MISMO DÍA

Aunque esta fue la medida que más ruido generó, no fue la única que firmó DeSantis. También aprobó otras disposiciones, entre ellas:

SB 428: cambia la edad para acceder a un programa de vales para clases de natación, de 1 a 7 años.

HB 1219: nombra una isla en Jupiter Sound en honor a Andrew “Red” Harris.