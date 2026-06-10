La Junta Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración aprobó esta semana, por unanimidad, la entrega de US$90 millones para que departamentos de policía y oficinas del sheriff compren equipos y afiancen la coordinación con autoridades federales, especialmente ICE. La medida vuelve a colocar a Florida y a sus comunidades latinas en el centro del debate: llega en un momento de alta tensión, con vecindarios hispanos en Miami‑Dade, Orlando y la franja occidental del estado pendientes de cada movimiento. El dinero podría modificar desde la logística de los patrullajes hasta los procedimientos de identificación y detención. Si vives en Florida —ya sea que trabajes en restaurantes, en la construcción, en escuelas o dependas del transporte público— es importante saber en qué se gastarán estos fondos, quién los aprobó y qué condados recibirán las mayores inversiones, porque las consecuencias van desde impactos en la seguridad pública hasta miedo entre familias inmigrantes y mayor actividad de grupos que ofrecen asistencia legal y talleres de “know‑your‑rights”.

¿QUIÉN APROBÓ LOS US$90 MILLONES?

De acuerdo con una información de NBC Miami, la medida fue aprobada por unanimidad por la Junta Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración, integrada por:

Ron DeSantis, gobernador de Florida.

James Uthmeier, fiscal general.

Blaise Ingoglia, director financiero.

Wilton Simpson, comisionado de Agricultura.

Los fondos forman parte de una estrategia estatal para ampliar la colaboración entre fuerzas policiales locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU., con el objetivo oficial de mejorar la identificación, coordinación y detención de personas sin estatus migratorio.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, se ha mostrando a favor de la política migratoria de Donald Trump (Foto: AFP)

¿CÓMO SE REPARTIRÁN LOS FONDOS?

Del total aprobado, parte corresponde a nuevas subvenciones y otra parte a ampliaciones de ayudas solicitadas previamente por agencias policiales:

Concepto Monto aprobado Nuevas subvenciones US$30,3 millones Fondos adicionales para solicitudesexistentes US$57 millones Total aprobado US$90 millones

En total, 56 departamentos de policía y oficinas del sheriff de ciudades y condados recibirán recursos para compra de equipos especializados.

¿QUÉ EQUIPOS SE COMPRARÁN CON EL DINERO?

Los recursos incluyen tecnología y material de seguridad, no solo patrullaje. Entre las adquisiciones autorizadas figuran:

Radios portátiles y sistemas de comunicación cifrada.

Cámaras corporales (bodycams).

Cascos balísticos y equipos antidisturbios.

Máquinas de rayos X y torres móviles de vigilancia.

Sistemas de análisis rápido de ADN y 2.000 hisopos para procesamiento.

Sillas de inmovilización para detenidos.

Servidores y equipos informáticos.

Vehículos para transporte de personas detenidas.

Según la Junta, estas compras buscarán mejorar la coordinación en operativos conjuntos con ICE y acelerar verificaciones de identidad.

CONDADOS QUE RECIBIRÁN INVERSIONES MAYORES

Varias oficinas del sheriff solicitaron montos multimillonarios para modernizar sus equipos. Las peticiones más cuantiosas provienen de condados que concentran población hispana y actividad económica relevante:

Orange County (Orlando): cerca de US$10 millones. Principal uso: aproximadamente US$9 millones para 910 radios portátiles para operaciones de seguridad y control migratorio.

Polk County: alrededor de US$10 millones. Destino: unos US$8,7 millones en sistemas de radio cifrada y servidores para comunicación directa con ICE.

Walton County: cerca de US$9 millones. Destaca inversión en análisis rápido de ADN.

Collier County (Naples‑Immokalee): más de US$8 millones. Incluye radios especializados y dos torres móviles SkyWatch (~US$600.000 cada una).

Detalle: inversión propuesta en Walton County

Equipo Inversión aproximad Sistema rápido de análisis de ADN US$2,5 millones 2.000 hisopos para procesamiento de ADN Incluidos en el proyecto

IMPACTO HISTÓRICO: ¿CUÁNTO HA DESTINADO FLORIDA HASTA AHORA?

Los US$90 millones aprobados esta semana forman parte de un plan mayor impulsado por el gobierno estatal. Según registros de transparencia:

Subvenciones aprobadas para control migratorio: US$147 millones.

Fondos ya desembolsados: cerca de US$5 millones.

Agencias beneficiadas con desembolsos: 25.

Además, en la sesión legislativa de 2025 la legislatura reservó US$250 millones para reembolsar a agencias policiales por gastos relacionados con la aplicación de leyes migratorias.

VEHÍCULOS Y LOGÍSTICA: TAMBIÉN HABRÁ REEMBOLSOS

La Junta extendió una norma de emergencia que permite reembolsar la compra de vehículos multipasajeros para trasladar inmigrantes entre centros de detención de condados, instalaciones estatales y dependencias federales, siempre que exista un acuerdo vigente con ICE.

ZONAS DE CONCENTRACIÓN DE LA INVERSIÓN

Aunque 56 agencias recibirán fondos, las solicitudes más grandes provienen de Orange, Polk, Walton y Collier, lo que sugiere una mayor presencia de nuevos equipos y tecnologías en estas jurisdicciones. En la práctica, esto podría aumentar la frecuencia y capacidad operativa de controles en corredores de trabajo agrícola, zonas turísticas (como áreas alrededor de Orlando y Miami) y comunidades rurales con alta presencia migrante.