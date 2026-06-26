Los cambios en las normas sobre impuestos a la propiedad generan impacto inmediato en Florida: desde familias que viven en su casa principal hasta inquilinos con contratos a largo plazo y pequeños inversionistas buscan respuestas. La SB 110 —aprobada por la Legislatura y recientemente firmada por el gobernador Ron DeSantis— pretende definir con más claridad quién puede ser considerado propietario “a efectos fiscales” para acceder a la homestead exemption, la deducción que reduce el valor imponible de la vivienda principal. Eso podría significar impuestos menores para algunos hogares, pero también más trámites para otros. Si vives en Florida y estás pendiente del impacto en tu property tax, conviene saber exactamente qué modifica la ley, quiénes podrían verse beneficiados y por qué la interpretación de una frase legal puede cambiar decisiones en oficinas locales y casos reales.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE LA SB 110?

La SB 110 es una enmienda a la sección 196.041 de los Estatutos de Florida. No crea un impuesto nuevo ni sube las tasas; su objetivo declarado es aclarar y ampliar la definición de quién posee “título legal o beneficioso” a efectos de la homestead exemption. En palabras sencillas: la ley busca definir mejores situaciones en las que una persona, aun sin la escritura tradicional, pueda ser reconocida como titular para solicitar la exención fiscal.

Esta nueva ley cambiará cierto detalle de los impuestos a la propiedad de Florida (Foto: Magnific)

CAMBIOS PRINCIPALES QUE INTRODUCE LA SB 110

A continuación, los puntos más relevantes presentados en una tabla para facilitar la lectura:

Tema Qué cambia con la SB 110 Contratos de compra Se reconoce más claramente a quienes viven en una propiedad bajo un contrato bona fide registrado Arrendamientos largos Incluye leases de 98 años o más como base para homestead exemption Cooperativas de vivienda Refuerza que los miembros con acciones en cooperativas pueden calificar como titulares beneficiosos Definición de “título” Amplía el concepto de propiedad para fines de exención fiscal Naturaleza de la ley Se declara como “remedial and clarifying in nature”

¿A QUIÉN PODRÍA AFECTAR ESTA LEY?

La SB 110 no es solo técnica: en la práctica puede cambiar quién puede solicitar la exención. Los grupos que podrían verse impactados incluyen:

Personas que viven en propiedades bajo contratos de compra aún no formalizados.

Residentes en cooperativas o en esquemas legales distintos a la escritura tradicional.

Titulares de arrendamientos de muy largo plazo.

Personas en arreglos de “título beneficioso” reconocidos por la nueva redacción.

EL PUNTO CLAVE: LA HOMESTEAD EXEMPTION

La homestead exemption permite descontar una parte del valor de la vivienda principal del cálculo del impuesto sobre la propiedad, lo que reduce el impuesto anual. La SB 110 no altera el monto del beneficio, pero sí puede ampliar la base de quienes reúnen los requisitos formales para solicitarlo, dependiendo de cómo interpreten los property appraisers y las cortes la nueva definición de “título”.