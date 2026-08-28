Desde el 1 de octubre de 2026, determinados comercios de Florida deberán ajustarse a nuevas restricciones sobre el óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”. La medida, promulgada por el gobernador Ron DeSantis, mediante la SB 432, afecta a ciertos establecimientos autorizados para vender tabaco o productos de nicotina. El cambio puede ser relevante para propietarios, trabajadores y clientes de tiendas de conveniencia, gasolineras y smoke shops en ciudades como Miami, Hialeah, Orlando, Tampa o Jacksonville, especialmente para familias que buscan mayor seguridad en su comunidad.

Además, endurece las sanciones penales relacionadas con la xilazina. La norma puede tener impacto en dueños de pequeños comercios, empleados de tiendas de conveniencia y familias que compran en gasolineras, establecimientos de barrio o smoke shops. Sin embargo, sus disposiciones no comienzan a aplicarse al mismo tiempo: una parte vinculada con la clasificación de la xilazina empezó a regir el 1 de julio de 2026, mientras que la mayoría de los cambios entrará en vigor el 1 de octubre.

¿QUÉ CAMBIA CON LA SB 432?

La SB 432 se concentra en dos asuntos: limita determinadas operaciones con óxido nitroso y crea consecuencias más duras para actividades vinculadas con la xilazina.

La sección sobre el óxido nitroso recibe el nombre de “Meg’s Law”. El texto también contempla una excepción para ciertos productos veterinarios de xilazina aprobados por la Food and Drug Administration (FDA), siempre que se utilicen de acuerdo con la autorización correspondiente. Esa salvedad no cubre la fabricación, importación, distribución, prescripción ni venta de la sustancia para uso humano.

Sustancia o situación Qué establece la SB 432 Consecuencia principal Óxido nitroso Prohíbe que determinados vendedores de tabaco o nicotina lo posean, vendan, entreguen o regalen desde su local autorizado Delito grave de tercer grado Xilazina presentada como productos de consumo Penaliza ciertas operaciones de venta, fabricación, entrega o posesión con intención de distribución Delito grave de primer grado y mínimo obligatorio de 3 años Xilazina en 28 gramos o más Crea el delito de tráfico de xilazina Entre 3 y 25 años de prisión mínima, según la cantidad

ÓXIDO NITROSO: ¿QUÉ COMERCIOS QUEDAN ALCANZADOS?

La nueva sección 569.216 de los Estatutos de Florida establece que un vendedor autorizado bajo ese capítulo, así como sus agentes o empleados, no podrá poseer, vender, tener con intención de vender, entregar ni regalar óxido nitroso, directa o indirectamente, en o desde el establecimiento autorizado.

La infracción se considera un delito grave de tercer grado y queda sujeta a las sanciones generales previstas por Florida para esa categoría penal, por lo que no es algo que se puede tomar a la ligera. Estoy seguro que a nadie le gustaría afrontar tales consecuencias.

Estos establecimientos tendrán nuevas restricciones para la venta de productos que contengan las dos sustancias peligrosas (Foto: AFP)

¿Se aplica a todos los negocios?

No. Esta precisión resulta esencial para evitar confusión entre comerciantes, trabajadores y clientes.

La legislación indica que la prohibición:

No se extiende a supermercados ni tiendas de comestibles autorizados o permitidos por el Florida Department of Agriculture and Consumer Services.

Sí alcanza a los convenience businesses, una categoría legal que puede incluir muchas tiendas de conveniencia y comercios de vecindario.

No impide la posesión, venta, entrega o regalo de un producto alimenticio terminado cuando el compuesto se usa exclusivamente como propulsor.

En términos prácticos, la regla no veta todos los alimentos vinculados con esa sustancia. Su alcance se centra en ciertas operaciones comerciales relacionadas con negocios de tabaco o nicotina. Esa diferencia puede ser relevante para quienes administran una tienda cerca de zonas residenciales, escuelas o áreas comerciales con alto tránsito de familias.

El Department of Business and Professional Regulation deberá adoptar reglas para evitar que el óxido nitroso sea utilizado con el propósito de inducir intoxicación.

XILAZINA: RÉGIMEN PENAL MÁS ESTRICTO

La xilazina figura dentro de la Schedule I de sustancias controladas de Florida. La excepción prevista por la SB 432 se limita a determinados productos veterinarios aprobados por la FDA y empleados conforme a los términos de la autorización federal.

Fuera de esos casos, la medida establece un delito grave de primer grado, con una pena mínima obligatoria de tres años de prisión, para quien venda, fabrique, entregue o posea con intención de vender, fabricar o entregar xilazina bajo las circunstancias definidas por el estatuto.

PRODUCTOS QUE IMITAN DULCES O ALIMENTOS

La legislación también considera la forma en que determinadas sustancias o mezclas son presentadas ante el público.

Entre los elementos mencionados se encuentran productos que:

Parecen alimentos de marcas reconocidas.

Incluyen una marca, símbolo o copyright, ya sea real o falso.

Se asemejan a caramelos, cereales, gomitas, vitaminas u otros artículos masticables.

Muestran imágenes de personajes animados.

Si se cumplen las condiciones fijadas por la norma, la venta, fabricación, entrega o posesión con intención de realizar esas acciones puede quedar comprendida dentro del delito grave de primer grado, con el mínimo obligatorio de tres años.

El tema puede llamar la atención de padres y cuidadores en comunidades hispanas de Florida, donde muchos menores compran golosinas, bebidas y snacks en negocios cercanos a su vivienda, centros escolares o paradas de transporte.

TRÁFICO DE XILAZINA: PENAS Y MULTAS

La SB 432 crea de manera expresa el delito de “trafficking in xylazine”, conocido en español como tráfico de xilazina.

La figura penal se configura cuando una persona, a sabiendas, vende, compra, fabrica, entrega, introduce en Florida o posee de forma real o constructiva 28 gramos o más de xilazina, una sal de esa sustancia o una mezcla que la contenga. Se trata de un delito grave de primer grado.

Cantidad de xilazina Prisión mínima obligatoria Multa 28 gramos o más, pero menos de 100 gramos 3 años US$100,000 100 gramos o más, pero menos de 200 gramos 7 años US$100,000 200 gramos o más 25 años US$500,000

El primer tramo, que comprende desde 28 hasta menos de 100 gramos, contempla una condena mínima obligatoria de tres años y una multa de US$100,000. Para cantidades de 100 a menos de 200 gramos, el castigo mínimo sube a siete años. A partir de los 200 gramos, la sanción alcanza 25 años de prisión y US$500,000.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LA SB 432?

Ron DeSantis, gobernador del estado, firmó el texto de la ley el 16 de junio de este año, pero no iba a entrar en vigor de inmediato, ni el 1 de julio, como la mayoría de otras leyes que aprobó. La fecha general de vigencia es el 1 de octubre de 2026, aunque una disposición relacionada con la xilazina empezó a tener efecto antes, por lo que ahora te cuento todo lo que debes saber.

Fecha Cambio 1 de julio de 2026 Entra en vigor la modificación vinculada con la clasificación de la xilazina en la Schedule I, junto con la excepción para ciertos productos veterinarios aprobados por la FDA. 1 de octubre de 2026 Comienza a regir, como norma general, el resto de la SB 432, incluida la prohibición sobre óxido nitroso para determinados vendedores de tabaco o nicotina y las modificaciones penales.

Por ello, los propietarios de establecimientos y trabajadores del sector minorista en Florida deben revisar el tipo de licencia que posee el local y los artículos que comercializa. No es adecuado asumir que la disposición funciona de igual manera para un supermercado, una tienda de conveniencia, una gasolinera o un negocio autorizado para vender productos de tabaco.

La SB 432 endurece el tratamiento legal de determinadas sustancias mediante dos vías: restringe las operaciones con óxido nitroso en ciertos establecimientos y establece penas más severas para actividades relacionadas con la xilazina. En los casos de tráfico de 200 gramos o más, la sanción mínima llega a 25 años de prisión y la multa puede alcanzar US$500,000.