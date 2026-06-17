A partir del 1 de julio de 2026 en Florida todo puede cambiar para quienes buscan entrar al sector de seguros sin pasar por la universidad: la ley HB 1343, firmada por el gobernador Ron DeSantis, abre una vía directa para que graduados de secundarias públicas del estado puedan solicitar la licencia de Insurance Customer Representative sin título universitario, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Antes, acceder a licencias o a puestos con sueldo estable en sectores regulados como los seguros —especialmente en labores administrativas o de atención al cliente— requería obtener un grado universitario o costosas certificaciones técnicas.

La medida llega en un momento de debate intenso sobre alternativas a la universidad tradicional, con familias hispanas de Miami-Dade, Broward y Hillsborough evaluando opciones prácticas para sus hijos: desde empezar a trabajar y pagar facturas, hasta apoyar a familiares que migraron recientemente. Esta norma no promete automáticamente empleo, pero sí abre una puerta formal hacia puestos con salarios promedio que rondan los US$36,000 anuales en Florida, y además obliga al sistema educativo a ofrecer un curso especializado en seguros y finanzas personales que se implementará a partir del ciclo 2027–2028.

Los estudiantes de secundaria del estado de Florida son quienes se beneficiarán con esta nueva ley (Foto: Aaron Davidson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

¿QUÉ CAMBIA CON LA LEY HB 1343?

Al revisar el texto oficial de la norma, el cambio principal está en los requisitos de la licencia de representante de servicio al cliente de seguros (Insurance Customer Representative). Antes, era necesario tener un título universitario con al menos nueve créditos relacionados con seguros o certificaciones profesionales reconocidas por el estado. Con la HB 1343 se incorpora una nueva vía: los graduados de escuelas secundarias de Florida podrán solicitar la licencia si cumplen condiciones académicas y de tiempo establecidas por la ley.

LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES

La nueva alternativa no será automática. Los aspirantes tendrán que cumplir con dos requisitos fundamentales:

Requisito: Diploma de secundaria — Descripción: Haber obtenido un diploma en una escuela secundaria de Florida.

Requisito: Solicitud dentro del plazo establecido — Descripción: Presentar la solicitud de licencia ante el Florida Department of Financial Services dentro de los cuatro años posteriores a la graduación.

Requisito: Curso especializado — Descripción: Haber completado el curso de seguros y finanzas personales establecido por la nueva ley.

La legislación modifica la sección 626.7351 de los estatutos de Florida para incorporar expresamente esta nueva opción de calificación profesional.

UN NUEVO CURSO DE SEGUROS Y FINANZAS PERSONALES

La HB 1343 no solo cambia requisitos de licencia; también obliga al Florida Department of Education, en coordinación con el Florida Department of Financial Services, a desarrollar un curso de medio crédito (0.5) enfocado en seguros y finanzas personales. El programa deberá estar disponible para los distritos escolares a partir del ciclo académico 2027–2028.

¿Qué enseñará el nuevo curso?

La formación irá más allá de los fundamentos básicos de educación financiera e incluirá:

Principios de seguros patrimoniales.

Seguros de daños y responsabilidad civil.

Conceptos fundamentales de protección financiera.

Funcionamiento de las pólizas de seguros.

Preparación equivalente a la requerida para determinadas licencias del sector.

La intención es que los estudiantes egresen con conocimientos suficientes para incorporarse al mercado laboral asegurador casi inmediatamente después de terminar la secundaria.

¿CUÁNTO PODRÍAN GANAR LOS JÓVENES?

Según estimaciones de ZipRecruiter, el salario promedio de un representante de servicio al cliente de seguros en Florida ronda:

Concepto Monto aproximado Salario anual US$36,176 Salario semanal US$695 Salario por hora US$17.39

Estas cifras varían según experiencia, empleador y ubicación dentro del estado. En ciudades con alta población hispana como Hialeah, Kissimmee o partes de Tampa, los salarios pueden ajustarse por costo de vida y demanda local.

¿QUÉ HACE UN REPRESENTANTE DE SERVICIO AL CLIENTE DE SEGUROS?

Según datos laborales federales y descripciones de empleos en Florida, estos profesionales realizan tareas como:

Resolver consultas y reclamos.

Explicar coberturas y pólizas a clientes.

Actualizar información de cuentas y gestionar documentación.

Brindar asistencia sobre productos y servicios de la aseguradora.

Es una ocupación administrativa y de atención al público que suele representar una puerta de entrada a la industria aseguradora y a roles con mayor responsabilidad.

IMPACTO PARA LA COMUNIDAD HISPANA EN FLORIDA

Acceso rápido al mercado laboral: Muchas familias hispanas valoran las alternativas que permitan a los jóvenes aportar ingresos pronto, especialmente en hogares multigeneracionales.

Oportunidad para recién llegados: Jóvenes que llegaron con sus familias y completaron la secundaria en Florida podrán competir por licencias sin la barrera del costo universitario.

Programas escolares locales: Distritos con alta población hispana pueden incorporar material culturalmente relevante y en español para facilitar la comprensión del curso.

Caminos de progreso: El puesto puede servir como primer paso hacia puestos técnicos o de ventas en seguros, con posibilidades de formación continua y certificaciones pagadas por empleadores.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LA HB 1343?

La ley fue aprobada por la Legislatura de Florida y firmada por el gobernador Ron DeSantis. Sus disposiciones comienzan a aplicarse el 1 de julio de 2026. El curso obligatorio estará listo para ofrecerse en 2027–2028.