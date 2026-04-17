El 15 de abril marcó el cierre del plazo para enviar las declaraciones de impuestos al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Si ya presentaste tu declaración este mes o hacia finales de marzo, es lógico que quieras saber cuándo verás reflejado tu reembolso. El periodo de espera puede cambiar dependiendo de distintos elementos, como la manera en que hiciste la declaración y el medio que elegiste para recibir el dinero, ya sea depósito directo o cheque físico. En las siguientes líneas te contamos cuándo podrías obtener tu tax refund y qué puntos conviene tener en cuenta mientras aguardas la respuesta del IRS.

¿CUÁNDO RECIBIRÁS TU REEMBOLSO DEL IRS EN ABRIL?

Dependiendo de cómo hayas realizado tu declaración y otros factores, variará el tiempo de espera para que te depositen el reembolso que te corresponde. Por lo tanto:

Declaración electrónica + depósito directo: los reembolsos se emiten dentro de los 21 días desde que el IRS acepta tu declaración, no desde que la envías.

los reembolsos se emiten dentro de los 21 días desde que el IRS acepta tu declaración, no desde que la envías. Declaración electrónica + cheque en papel: hasta 21 días de proceso más varios días de correo postal.

hasta 21 días de proceso más varios días de correo postal. Declaración en papel (por correo): los reembolsos pueden tardar en llegar entre 4 y 8 semanas, incluso más tiempo según la carga de trabajo.

Vale precisar que el depósito en el banco se da una vez que el IRS envía el dinero, el cual suele acreditarse entre 1 y 5 días hábiles, según la entidad bancaria.

Entonces, ¿cuándo me llegará realmente el tax refund en abril?

Todo dependerá de cuándo hayas presentado, y haya sido aceptada, tu declaración durante abril; basándose en ello, el Internal Revenue Service maneja un cronograma con una fecha estimada según un tiempo promedio de procesamiento de hasta 21 días, especialmente si utilizaste el sistema electrónico e‑File y elegiste depósito directo a tu cuenta bancaria o tarjeta prepago. Así tenemos:

Si presentaste tu declaración entre el 29 de marzo y el 4 de abril , la fecha de tu depósito directo estimado será el 10 de abril, pero si cobrarás mediante un cheque en papel enviado lo recibirás el 17 de abril.

, la fecha de tu depósito directo estimado será el 10 de abril, pero si cobrarás mediante un cheque en papel enviado lo recibirás el 17 de abril. Si presentaste tu declaración entre el 5 y el 11 de abril , la fecha de tu depósito directo estimado será el 17 de abril, pero si cobrarás mediante un cheque en papel enviado lo recibirás el 24 de abril.

, la fecha de tu depósito directo estimado será el 17 de abril, pero si cobrarás mediante un cheque en papel enviado lo recibirás el 24 de abril. Si presentaste tu declaración entre el 12 y el 18 de abril , la fecha de tu depósito directo estimado será el 24 de abril, pero si cobrarás mediante un cheque en papel enviado lo recibirás el 1 de mayo.

, la fecha de tu depósito directo estimado será el 24 de abril, pero si cobrarás mediante un cheque en papel enviado lo recibirás el 1 de mayo. Si presentaste tu declaración entre el 19 y el 25 de abril, la fecha de tu depósito directo estimado será el 1 de mayo, pero si cobrarás mediante un cheque en papel enviado lo recibirás el 8 de mayo.

Como se puede apreciar, el método de pago hace una gran diferencia. Mientras que el depósito directo es más rápido para recibir tu dinero, cuando se trata de un cheque en papel tarda más días.

Presentar a tiempo no garantiza que el reembolso llegue de inmediato (Foto: Freepik)

LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE PUEDE RETRASAR TU REEMBOLSO

A continuación, las cinco fallas más comunes de los contribuyentes a la hora de presentar sus declaraciones de impuestos, según IRS.

1. Colocar mal datos personales o números de identificación

Aunque cueste creerlo, uno de los errores que más se cometen los contribuyentes es colocar mal información básica como nombres incompletos, números de Seguro Social incorrectos, fecha de nacimiento errónea, dirección o estado civil desactualizados o datos que no coinciden con los registros oficiales.

Los números de Seguro Social y nombres deben ingresarse exactamente como aparecen en la tarjeta de número de Seguro Social de cada persona. Si ha ocurrido cualquier cambio de nombre, comunícate con la Administración del Seguro Social en su sitio SSA.gov o a través del 800-772-1213.

2. Errores en los ingresos o en los cálculos

Uno de los fallos más habituales tiene que ver con montos de ingresos mal declarados o resultados finales mal calculados. Esto suele ocurrir cuando se omite algún formulario, como los W-2 o 1099, o cuando se cometen equivocaciones al hacer las operaciones (poner cifras de ingresos que no coinciden con lo que el empleador o las instituciones financieras reportaron al IRS).

Si bien las plataformas electrónicas detectan muchos de estos errores, el IRS igualmente debe revisar y confirmar la información antes de liberar el dinero. Incluso un detalle mínimo puede retrasar el reembolso, ya que obliga a la agencia a realizar comprobaciones adicionales.

3. Reclamar créditos fiscales sujetos a revisión

Ciertos créditos fiscales tienden a generar más demoras porque están bajo estrictos controles antifraude, como el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario por Hijos (CTC). Los contribuyentes deben asegurarse de que cualquier deducción y crédito se calcule correctamente y que se provea cualquier documentación necesaria.

Por disposición legal, el IRS debe retener los reembolsos vinculados a estos beneficios hasta, al menos, mediados de febrero, por lo que, aunque presentes tu declaración con anticipación, el depósito puede tardar más en procesarse. Además, estas ayudas suelen revisarse con mayor detalle para detectar reclamaciones incorrectas, lo que también puede alargar el tiempo de espera para recibir tu dinero

4. Problemas con la cuenta bancaria o el depósito directo

La forma en que eliges recibir el dinero también impacta en la velocidad para que llegue el reembolso. El depósito directo suele ser la vía más rápida, pero cualquier fallo en la información bancaria puede detener el pago.

Números de cuenta mal ingresados, cuentas canceladas o datos incompletos son motivos habituales de demora. Por eso, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor aconseja revisar con cuidado esta información antes de enviar la declaración.

5. No firmar la declaración o dejar en blanco algunos puntos

Una declaración sin firma se considera no válida. Si es una declaración en conjunto con su cónyuge, los dos deben firmar y añadir fecha.

Asimismo, dejar secciones sin responder o marcar casillas de forma contradictoria, llevan a que IRS detenga el proceso para el reembolso y verifique detalladamente los datos. Esto llevará a demoras.

IMPORTANTE: cuando IRS detecta actividad sospechosa o inconsistencias, puede solicitar una verificación de identidad, por lo que el contribuyente deberá confirmar su información. Haz seguimiento a tu reembolso usando la herramienta “Where’s My Refund?”.

El IRS usa un tiempo promedio de procesamiento de hasta 21 días para los reembolsos, pero la forma en que declaraste puede acelerar o retrasar el depósito (Foto: Freepik)

ASÍ PUEDES COMPROBAR EL ESTADO DE TU REEMBOLSO

Una de las preguntas que más se hacen los contribuyentes que realizaron sus declaraciones es cómo rastrear o saber en qué estado se encuentra su reembolso. Una forma simple y práctica de hacerlo es a través de la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” (“Where’s My Refund?”), que muestra información actualizada después de 24 horas posteriores a la aceptación de una declaración presentada electrónicamente, o cuatro semanas si envió su declaración en papel por correo.

Para utilizarlo necesitas tener a la mano: tu número de Seguro Social o ITIN, tu estado civil exacto para efectos de declaración y el monto exacto en dólares de tu reembolso esperado.

Solamente debes ingresa a la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” en IRS.gov (disponible en inglés y en español) y hacer clic en “Verificar su reembolso”, que abrirá una página que debes leer, marcar y enviar.

IMPORTANTE: la información se actualiza una vez al día, durante la noche. “¿Dónde está mi reembolso?” no está disponible en las mañanas, por lo general entre las 4 a.m. y las 5 a.m., hora del Este, mientras se realizan dichas actualizaciones.

Así aparecerá el estado de tu reembolso

Una vez ingresas tus datos y lo envíes, el sistema te mostrará el avance en tres etapas: