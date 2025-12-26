Casi uno de cada cinco habitantes de Estados Unidos es latino, una comunidad de más de 68 millones de personas que impulsa buena parte de la economía nacional. En estados como California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois, su presencia se refleja en todos los sectores del trabajo y el consumo. Para millones de familias provenientes de México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, Estados Unidos se ha convertido en el lugar donde construir oportunidades, avanzar profesionalmente y sostener a sus hogares a través del envío de remesas.

Reportes recientes del National Minority Supplier Development Council (NMSDC) y del Latino Donor Collaborative (LDC) muestran que las empresas de minorías —incluyendo las de dueños latinos— crecen más rápido que el promedio nacional, incluso en un contexto donde algunas políticas de diversidad han perdido fuerza. En ciudades con alta presencia hispana como Los Ángeles, Houston, Miami, Chicago o Dallas, los negocios latinos son parte esencial del panorama local: desde pequeños restaurantes hasta empresas de tecnología o transporte.

Millones de familias hispanas están haciendo crecer la economía en Estados Unidos (Foto: Freepik)

EMPRESAS LATINAS COMO GENERADORAS DE EMPLEO

En 2024, las empresas propiedad de minorías generaron más de 2.2 millones de empleos y pagaron alrededor de US$168,000 millones en salarios, según el informe más reciente del NMSDC. Solo las compañías certificadas por la organización aportaron cerca de US$599,700 millones en producción total, con crecimientos superiores al desempeño del PIB estadounidense.

Dentro de ese grupo, las empresas latinas certificadas lideraron el crecimiento: lograron US$117,300 millones en ingresos, respaldaron más de 372,000 empleos y pagaron US$26,300 millones en salarios. Para muchos emprendedores hispanos de primera y segunda generación, estas compañías reflejan que es posible pasar de empleado a empresario en sectores como servicios, construcción, manufactura y transporte.

SECTORES QUE MÁS CONTRATAN LATINOS

La manufactura se mantiene entre los grandes motores del empleo latino. Ya no se limita a fábricas tradicionales: incluye centros de distribución, logística y cadenas de transformación industrial modernas, con fuerte presencia en California, Texas y el Medio Oeste. Actualmente, este sector representa más de US$547,000 millones dentro de la economía latina.

Los servicios y la construcción también son pilares clave, especialmente para quienes recién llegan al país o aún dominan poco el inglés. Restaurantes, hoteles, transporte, limpieza y obras de infraestructura siguen generando miles de empleos. En comunidades hispanas a lo largo de todo el país, estas industrias dependen del esfuerzo diario de trabajadores latinos que sostienen la economía local.

¿DÓNDE ESTÁN LOS MEJORES SALARIOS?

Cuando se habla de mejores sueldos, el foco se mueve hacia los sectores de tecnología, servicios profesionales, ingeniería y logística avanzada. El programa Corporate Plus del NMSDC mostró que estas empresas aumentaron su producción un 12 % y los salarios un 16 %, superando los US$93,000 millones y generando más de 275,000 empleos.

Por otro lado, la salud y el cuidado personal se han convertido en áreas de crecimiento constante. Ante el envejecimiento de la población estadounidense, la fuerza laboral latina —más joven y resiliente— cubre la demanda creciente en enfermería, asistencia médica y servicios comunitarios, con sueldos cada vez más competitivos y mayor estabilidad laboral. Para muchas latinas, en particular, estos trabajos combinan vocación de servicio con oportunidades de carrera en ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Washington D. C.

IMPACTO REGIONAL DE LA ECONOMÍA LATINA

El dinamismo latino se siente en todo el país. Según el LDC U.S. Latino GDP Report 2025, el PIB latino alcanzará US$1.4 billones en California y US$1.1 billones en Texas para 2030. Estados del Medio Oeste como Ohio, Pensilvania y Míchigan también viven un auge de negocios y empleos impulsados por hispanos.

Además, el consumo latino ya supera los US$2.5 billones anuales, un poder adquisitivo que mantiene en movimiento a industrias completas, desde los supermercados de barrio hasta grandes cadenas nacionales.

MÁS ALLÁ DEL EMPLEO: EL PESO DE LA COMUNIDAD LATINA

Todo este panorama refuerza una idea clara: los latinos son hoy indispensables para la economía estadounidense. Su participación laboral reduce brechas, impulsa la innovación y sostiene el crecimiento, tanto en empleos esenciales como en posiciones altamente cualificadas.

En pocas palabras, los latinos no solo están siendo contratados en mayor número, sino que avanzan hacia los sectores mejor pagados y con mayor futuro. Una tendencia que refleja el esfuerzo, la preparación y el espíritu emprendedor que caracterizan a esta comunidad en todos los rincones de Estados Unidos.

La situación de muchos inmigrantes en Estados Unidos es incierta debido a las fuertes políticas migratorias de Donald Trump (Foto: AFP)

