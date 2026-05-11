En medio de una ciudad donde el costo de vida aprieta cada vez más —desde el alquiler hasta la compra semanal en la bodega o el supermercado del vecindario—, la noticia de cheques de hasta US$5,000 por fondos no reclamados ha despertado el interés de muchas familias hispanas que llevan años viviendo en Nueva York y que podrían tener dinero sin saberlo. Miles de residentes de Nueva York están revisando con más atención su buzón, sus correos y hasta cuentas antiguas que quizá abrieron hace años en bancos de Queens, el Bronx, Brooklyn o Manhattan, después de que el estado comenzara a enviar estos pagos. No se trata de un bono nuevo, ni de una ayuda especial por bajos ingresos, ni de una promoción temporal: el dinero corresponde a activos que legalmente pertenecen a personas, empresas u organizaciones que en algún momento dejaron cuentas, reembolsos o pagos olvidados.

La medida, de acuerdo con un informe de Secret NYC, forma parte del programa acelerado impulsado por la oficina del contralor estatal Thomas P. DiNapoli, que elevó el límite de pago automático de US$250 a US$5,000. Con ese cambio, más personas pueden recibir su dinero sin tener que pasar por un trámite largo, algo que suele ser bien recibido por quienes trabajan jornadas extensas, hacen malabares con los gastos del mes y apenas tienen tiempo para revisar papeleo acumulado.

Miles de neoyorquinos se beneficiarán con este dinero que, seguramente, muchos ni se acordaban (Foto: Freepik)

¿DE DÓNDE SALEN ESTOS CHEQUES?

El dinero proviene del programa de Unclaimed Funds de la New York State Comptroller’s Office. En términos simples, son fondos que permanecieron inactivos durante años y terminaron bajo custodia del estado hasta que alguien demuestra que le pertenecen.

Estos son algunos de los casos más comunes:

Tipo de dinero no reclamado Ejemplos frecuentes Cuentas bancarias olvidadas Cuentas antiguas sin movimientos Cheques sin cobrar Pagos laborales o reembolsos pendientes Reembolsos de seguros Dinero pendiente de aseguradoras Depósitos de servicios Electricidad, agua o gas Certificados bursátiles Acciones olvidadas Tarjetas de regalo sin usar Saldo nunca utilizado

Según la oficina estatal, también puede haber fondos a nombre de empresas, organizaciones religiosas, escuelas, asociaciones comunitarias y municipios.

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA RECIBIR HASTA US$5,000?

Aquí hay un punto clave: no hace falta estar inscrito en un programa social ni cumplir con un requisito de bajos ingresos. Lo esencial es que exista dinero registrado a nombre del beneficiario dentro del sistema estatal.

Pueden calificar:

Residentes actuales o anteriores de Nueva York.

Personas que tuvieron cuentas bancarias en el estado.

Quienes recibieron pagos, reembolsos o cheques pendientes.

Empresas y organizaciones con activos olvidados.

Familiares o herederos de personas fallecidas.

El programa acelerado comenzó en enero de 2025 y, desde entonces, ya ha emitido más de 210,000 cheques rápidos, con devoluciones de alrededor de US$48 millones. El pago promedio ronda los US$229, aunque ahora el techo automático subió hasta US$5,000.

¿CÓMO FUNCIONA EL ENVÍO AUTOMÁTICO?

Una de las principales ventajas de este sistema es que, en muchos casos, la persona no necesita presentar una solicitud formal.

La oficina del contralor verifica la identidad del beneficiario y, si todo coincide, envía primero una carta de aviso antes de remitir el cheque físico al domicilio registrado.

El proceso, en general, funciona así:

El estado detecta fondos abandonados. Se verifica al propietario legítimo. Se envía una carta de notificación. Posteriormente llega el cheque.

Eso sí, no todos los casos califican para el pago automático. Algunas reclamaciones más complejas todavía requieren documentación adicional, sobre todo cuando se trata de herencias, sucesiones o cuentas compartidas.

¿CÓMO SOLICITAR EL DINERO SI NO RECIBISTE EL CHEQUE?

Si una persona cree que puede tener fondos pendientes, pero nunca recibió una notificación, puede hacer la búsqueda manual directamente en el portal oficial del estado.

La consulta es gratuita y solo requiere ingresar:

Nombre y apellido.

Ciudad relacionada.

Nombre de un familiar o empresa, si aplica.

El estado también permite verificar si un cheque recibido es auténtico mediante el número Claim ID.

Para consultar o reclamar fondos, se puede ingresar al sitio oficial de New York State Comptroller Unclaimed Funds .

UN DETALLE IMPORTANTE SOBRE LOS IMPUESTOS

Hay una buena noticia para quienes reciban el dinero: el monto principal generalmente no paga impuestos. Sin embargo, si esos fondos generaron intereses mientras estuvieron bajo custodia estatal, esa parte sí podría tener implicaciones tributarias y debe reportarse ante el Internal Revenue Service (IRS).

La magnitud del programa llama la atención. La oficina del contralor afirma que actualmente devuelve más de US$2 millones diarios en fondos no reclamados. Además, estima que todavía existen miles de millones de dólares esperando ser recuperados por sus propietarios legítimos en todo el estado.