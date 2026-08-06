El Powerball celebra este miércoles 5 de agosto de 2026 un nuevo sorteo con un jackpot estimado de US$786 millones, luego de que ningún boleto acertara la combinación completa en la jornada del lunes. Los jugadores vuelven a tener la oportunidad de llevarse uno de los premios más importantes del año, que ofrece además una opción de pago único en efectivo estimada en US$341.6 millones. Revisa aquí quién ganó, cuáles fueron los números sorteados y los resultados de la lotería estadounidense.

TL;DR del Powerball del 5 de agosto de 2026

Fecha del sorteo: miércoles 5 de agosto de 2026.

Jackpot estimado: US$786 millones.

Opción en efectivo: US$341.6 millones.

Hora del sorteo: 10:59 p.m. ET.

Números ganadores: pendiente.

Powerball: —.

Power Play: —.

Ganador del jackpot: por confirmar.

¿Quién ganó el Powerball hoy, miércoles 5 de agosto?

El ganador del Powerball de este miércoles 5 de agosto se conocerá después del sorteo programado para las 10:59 p.m. ET. Para obtener el jackpot es necesario acertar las cinco bolas blancas y el Powerball rojo.

Hasta que se realice el sorteo, no existe un ganador confirmado del premio mayor de US$786 millones. Una vez publicados los números, deberá determinarse si uno o más boletos consiguieron la combinación completa.

Ganador del Powerball del 5 de agosto: pendiente de confirmación.

Números ganadores del Powerball hoy, 5 de agosto

Estos son los resultados correspondientes al sorteo del miércoles 5 de agosto de 2026:

Resultado Número Primera bola — Segunda bola — Tercera bola — Cuarta bola — Quinta bola — Powerball — Power Play —

Combinación ganadora: — – — – — – — – — | Powerball: —

¿Cuánto paga el Powerball hoy?

El Powerball pone en juego este miércoles un jackpot estimado de US$786 millones. Quien consiga los seis números podrá escoger entre recibir el premio mediante una anualidad o aceptar la alternativa de pago único en efectivo, estimada en US$341.6 millones, antes de los impuestos correspondientes.

El jackpot anunciado representa el valor de la opción de anualidad. En cambio, el denominado cash value corresponde al monto estimado que recibiría el ganador si selecciona la modalidad de pago único, antes de aplicar impuestos.

¿Por qué el jackpot del Powerball llegó a US$786 millones?

El premio mayor continuó aumentando después de que ningún boleto acertara los seis números necesarios para llevarse el jackpot en el sorteo del lunes 3 de agosto de 2026.

Los números ganadores de aquella jornada fueron:

8 – 30 – 41 – 48 – 54 | Powerball: 4 | Power Play: 2x

Aunque nadie consiguió el premio mayor, un boleto vendido en Wisconsin acertó las cinco bolas blancas y, gracias a la opción Power Play, obtuvo un premio de US$2 millones.

Últimos resultados del Powerball

Consulta los números correspondientes a los sorteos más recientes del Powerball:

Fecha Números ganadores Powerball Power Play 5 de agosto de 2026 Pendiente — — 3 de agosto de 2026 8 – 30 – 41 – 48 – 54 4 2x 1 de agosto de 2026 6 – 17 – 27 – 48 – 50 5 3x 29 de julio de 2026 30 – 36 – 40 – 42 – 57 2 2x 27 de julio de 2026 6 – 26 – 46 – 58 – 65 25 2x

¿A qué hora se juega el Powerball hoy?

El sorteo del Powerball se lleva a cabo a las 10:59 p.m. ET. Debido a los distintos husos horarios de Estados Unidos, la hora local cambia dependiendo de la ciudad desde donde se siga el evento.

Ciudad Hora del sorteo Nueva York 10:59 p.m. Miami 10:59 p.m. Washington D.C. 10:59 p.m. Chicago 9:59 p.m. Dallas 9:59 p.m. Denver 8:59 p.m. Los Ángeles 7:59 p.m. Las Vegas 7:59 p.m.

¿Qué pasa si nadie gana el Powerball de US$786 millones?

Si ningún boleto consigue acertar las cinco bolas blancas y el Powerball rojo, el premio mayor volverá a acumularse para el siguiente sorteo.

En ese escenario, el próximo Powerball se celebrará el sábado 8 de agosto de 2026 con un jackpot superior a los US$786 millones. El nuevo monto será anunciado una vez procesados los resultados del miércoles.

¿Cómo se gana el jackpot del Powerball?

Para obtener el premio mayor es necesario acertar los cinco números correspondientes a las bolas blancas y el número del Powerball rojo.

Powerball también entrega premios menores por diferentes combinaciones de aciertos, por lo que no es necesario conseguir los seis números para obtener un premio.

Si más de un boleto acierta la combinación completa en el mismo sorteo, el jackpot se divide entre los ganadores.

¿Cuándo se realizan los sorteos del Powerball?

Los sorteos del Powerball se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET.

Los resultados de sorteos anteriores no modifican las probabilidades de las siguientes extracciones. Cada combinación mantiene sus propias probabilidades independientemente de los números que hayan aparecido anteriormente.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Powerball?

Después de la jornada de este miércoles 5 de agosto, el próximo sorteo está programado para el sábado 8 de agosto de 2026.

El monto del jackpot dependerá de si existe o no un ganador del premio mayor en el sorteo del miércoles.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Powerball del 5 de agosto de 2026

¿Quién ganó el Powerball hoy?

El ganador del jackpot del miércoles 5 de agosto está pendiente de confirmación. Los resultados se conocerán después del sorteo programado para las 10:59 p.m. ET.

¿Cuánto dinero sortea el Powerball hoy?

El premio mayor estimado es de US$786 millones, mientras que la alternativa de pago único en efectivo asciende aproximadamente a US$341.6 millones, antes de impuestos.

¿Cuáles fueron los últimos números del Powerball?

En el sorteo del lunes 3 de agosto salieron los números 8, 30, 41, 48 y 54. El Powerball fue el 4 y el multiplicador Power Play fue 2x.

¿A qué hora salen los números del Powerball?

El sorteo está programado para las 10:59 p.m., hora del Este de Estados Unidos (ET).

¿Qué días se juega el Powerball?

Powerball celebra sus sorteos los lunes, miércoles y sábados.

¿Cuándo vuelve a jugarse el Powerball?

Después del sorteo del miércoles 5 de agosto, la siguiente extracción está programada para el sábado 8 de agosto de 2026.