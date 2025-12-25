El sorteo de Powerball del 24 de diciembre de 2025 hizo historia en Estados Unidos. Un solo boleto vendido en Arkansas ganó el jackpot de 1,817 millones de dólares, el segundo premio de lotería más grande jamás entregado en el país. El boleto ganador acertó los números 4, 25, 31, 52, 59 y el Powerball 19, dando al afortunado jugador la opción entre la anualidad completa o un pago único en efectivo de 834.9 millones de dólares antes de impuestos.

Este bote extraordinario fue el resultado de 47 sorteos consecutivos sin ganador del premio mayor, lo que aumentó el interés del público, impulsó las ventas de boletos en todo el país y convirtió la Nochebuena en una fecha histórica para Powerball y para Arkansas. El premio también pone sobre la mesa temas clave como el anonimato del ganador (que depende de las leyes de cada estado), el impacto de los impuestos federales y estatales y la importancia de la asesoría financiera profesional tras recibir una suma tan grande de dinero.

Powerball es un juego de lotería multiestatal que no solo crea ganadores millonarios, sino que también destina miles de millones de dólares a programas públicos en educación, infraestructura y otros servicios esenciales en las jurisdicciones participantes.

Números ganadores del Powerball del 24 de diciembre de 2025

Fecha del sorteo : 24 de diciembre de 2025

: 24 de diciembre de 2025 Números ganadores : 4, 25, 31, 52, 59

: 4, 25, 31, 52, 59 Powerball : 19

: 19 Power Play : 2X

: 2X Fue el sorteo número 47 de la racha de acumulación del jackpot, una racha récord de Powerball

¿Cuánto ganó el boleto de Arkansas?

El jackpot anunciado para el sorteo del 24 de diciembre de 2025 fue de 1,817 millones de dólares en modalidad de anualidad. El ganador puede elegir entre:

Opción de anualidad

Un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales

Los pagos aumentan alrededor de un 5 % cada año

Valor total: 1,817 millones de dólares antes de impuestos

Opción en efectivo (lump sum)

Un pago único de 834.9 millones de dólares

Monto antes de impuestos federales y de los impuestos estatales aplicables

En ambos casos, el premio está sujeto al impuesto federal sobre la renta y a los impuestos estatales según el lugar donde se compró el boleto y donde resida el ganador.

Otros premios del sorteo de Powerball del 24 de diciembre de 2025

Además del histórico jackpot ganado en Arkansas, el sorteo del 24 de diciembre generó miles de ganadores en todo Estados Unidos:

Ocho boletos acertaron las cinco bolas blancas y ganaron el premio Match 5 de 1 millón de dólares (en California el premio se paga de forma pari-mutuel y puede variar)

También se registraron:

114 boletos ganadores de 50,000 dólares

31 boletos ganadores de 100,000 dólares (con Power Play)

En el sorteo complementario Double Play:

Dos boletos vendidos en Colorado y Carolina del Sur ganaron 500,000 dólares cada uno

¿Quién ganó el jackpot de Powerball del 24 de diciembre de 2025?

Hasta los últimos reportes oficiales, la identidad del ganador del jackpot de Powerball del 24 de diciembre de 2025 no se había hecho pública. Lo que sí se ha confirmado es:

El premio mayor fue ganado por un solo boleto vendido en Arkansas

Es solo la segunda vez que un boleto vendido en Arkansas gana el premio mayor de Powerball (la primera vez fue en 2010)

Es el mayor premio de Powerball entregado en 2025 y el segundo premio de lotería más grande en la historia de Estados Unidos

El lugar de este premio en la historia de las loterías en EE. UU.

Así se ubica el premio del 24 de diciembre de 2025 entre los jackpots más grandes en la historia de Estados Unidos:

Monto aproximado Juego Fecha Estado(s) ganador(es) 2.04 mil millones Powerball 7 nov 2022 California 1.817 mil millones Powerball 24 dic 2025 Arkansas 1.787 mil millones Powerball 6 sep 2025 Misuri, Texas 1.765 mil millones Powerball 11 oct 2023 California 1.602 mil millones Mega Millions 8 ago 2023 Florida