Las temperaturas extremadamente bajas pueden generar distintos peligros, como hipotermia o la caída de árboles por el hielo; sin embargo, hay un fenómeno aún más raro e inquietante: un estruendo que parece salir del suelo y una vibración breve similar a un pequeño sismo. Precisamente, esto fue lo que sorprendió a muchas personas tras la histórica tormenta invernal ocurrida en Estados Unidos. Zonas que van desde el norte de Tennessee hasta el centro de Kentucky reportaron fuertes ruidos y ligeros temblores la noche del lunes, lo que generó temor entre los habitantes, especialmente después del impacto de la ola de frío según el medio WAVE.

Ante la incertidumbre, surgió la pregunta sobre qué estaba provocando estos eventos. La explicación podría estar en un fenómeno conocido como frost quakes o criosismos. Según AccuWeather, “los frost quakes, también conocidos como criosismos, ocurren cuando el suelo congelado se agrieta repentinamente durante descensos rápidos de temperatura, enviando fuertes explosiones y vibraciones a través de la tierra”.

Este proceso puede generar ruidos intensos que fácilmente se confunden con explosiones o terremotos.

El fenómeno podría explicarse por los llamados frost quakes, que ocurren cuando el suelo congelado se agrieta debido a caídas bruscas de temperatura. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

El mecanismo es relativamente simple: cuando el suelo contiene humedad y la temperatura cae bruscamente, el agua se congela y se expande, ejerciendo presión hasta que la tierra termina por romperse. Estos eventos suelen presentarse durante la noche, sobre todo cuando hubo un ligero aumento de temperatura previo que permitió que el agua se filtrara bajo la superficie antes de volver a congelarse.

Aunque parezca contradictorio, una capa profunda de nieve puede ayudar a prevenir este fenómeno, ya que funciona como aislante térmico y evita que el suelo se enfríe demasiado rápido.

Con apenas unos 15 centímetros de nieve, el terreno puede quedar protegido de los cambios bruscos de temperatura que provocan estas fracturas.

Aunque pueden sacudir ventanas y generar pequeñas grietas, no están relacionados con terremotos ni con el movimiento de placas tectónicas. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A diferencia de los terremotos, los frost quakes no están relacionados con el movimiento de placas tectónicas y generalmente no son peligrosos.

Aun así, pueden sacudir ventanas, hacer vibrar paredes e incluso agrietar superficies como entradas de vehículos.

De hecho, el fenómeno puede sacudir ventanas, mover paredes e incluso agrietar entradas de autos, dejando a los propietarios asustados por lo que generalmente es un evento invernal inofensivo, según un estudio académico de 2023 realizado en Finlandia.

Son más comunes en regiones frías con suelos húmedos y, aunque pueden tomar por sorpresa a más de uno, suelen ser mucho menos destructivos que un sismo real.

¿Hasta cuándo durará la tormenta invernal en Estados Unidos?

La tormenta invernal que está afectando a gran parte de Estados Unidos seguirá generando nevadas, lluvia helada y frío al menos hasta el lunes 26 de enero de 2026, según pronósticos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Weather Prediction Center (WPC).

Aunque el núcleo más fuerte del sistema podría moverse hacia el océano ese día, los efectos peligrosos como carreteras heladas, acumulación de hielo y temperaturas extremadamente bajas no desaparecerán de inmediato y podrían permanecer varios días después.

El NWS indica que la nieve persistirá en partes del noreste y el Valle de Ohio, la lluvia helada seguirá en el sur y sureste, y las temperaturas muy bajas llegarán tras el paso del sistema, lo que extiende las condiciones peligrosas más allá del lunes.