Mientras algunos beneficiarios ya recibieron el pago del Seguro Social de marzo el miércoles 11, muchos otros siguen pendientes de la fecha en que verán reflejado el dinero en sus cuentas. Para quienes dependen de este ingreso mensual para afrontar gastos esenciales, cada jornada de espera genera incertidumbre y los lleva a revisar con frecuencia su banco o medio de cobro. Considerando que, de acuerdo con el cronograma oficial, el próximo depósito está programado para el día 18, es importante que confirmes si formas parte de ese grupo.

Todos los jubilados cobran mensualmente su Seguro Social (Foto: AFP)

¿A QUIÉNES LES CORRESPONDE EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL EL 18 DE MARZO?

Los pagos del Seguro Social suelen depositarse los miércoles a sus beneficiarios, pero dependerá de su fecha de nacimiento. Entonces, ¿quiénes cobran el 18 de marzo? Los que nacieron entre el 11 y 20 del mes.

¿Y el resto de los beneficiarios?

El último grupo que estaría pendiente de recibir sus pagos del Seguro Social son los que nacieron entre el 21 y el 31 del mes. A ellos les corresponde recibir su dinero el miércoles 25 de marzo.

Por lo tanto, el cuadro de pagos de marzo queda así:

FECHA DE MARZO ¿A QUIÉNES LES PAGAN? ESTADO Miércoles 11 de marzo A quienes nacieron entre el día 1 y el 10 del mes Ya procesado Miércoles 18 de marzo A quienes nacieron entre el 11 y el 20 del mes Pendiente Miércoles 25 de marzo A quienes nacieron entre el 21 y el 31 del mes Pendiente

Vale precisar que los beneficiarios que reciben Seguro Social e Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), así como aquellos que se jubilaron antes de mayo de 1997, ya deben tener sus fondos disponibles; toda vez que a estos grupos les depositaron el día 1 (SSI) y el día 3 (Seguro Social) de cada mes.

SEGURO SOCIAL SUBE POR INCREMENTO DEL COLA EN 2.8%

Para este 2026, el ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social es del 2.8%, lo que se traduce en un incremento promedio de US$56 mensuales para los jubilados; por tanto, cada beneficiario recibirá US$2,071.

En tanto, el pago mensual promedio para un sobreviviente, con este aumento, sería de aproximadamente US$52, mientras que para un trabajador que recibe Seguro por Incapacidad subiría en US$44.

Vale precisar que este aumento para 2026 es mayor que el COLA del 2,5% que recibieron los beneficiarios este 2025, pero mucho menor que el de los años anteriores.