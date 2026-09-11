Ante la llegada anticipada del frío, diversas regiones de Estados Unidos ya se alistan para el invierno luego de que los meteorólogos alertaran sobre las primeras posibles nevadas en el país, un aviso que exige a la población tomar precaución a tiempo. A continuación, te revelaré más detalles sobre las zonas específicas donde caerá nieve.

Un mapa de Farmer’s Almanac ha revelado cuáles son las regiones que normalmente reciben nieve primero durante la presente temporada. Eso sí, se debe tener en cuenta que la llegada de este fenómeno climático dependerá netamente de la ubicación, altura del terreno y las condiciones de cada año.

Son contadas regiones del país que puede experimentar las primeras nevadas de la temporada. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

En qué regiones de EE.UU. se esperan las primeras nevadas

Según la imagen proyectada por esta publicación anual estadounidense, la Montañas Rocosas del norte, las Grandes Llanuras del norte y el Alto Medio Oeste tienen grandes posibilidades de registrar las primeras nevadas fuertes entre agosto e inicios de octubre .

Mientras avanza el otoño, la masa de aire frío desciende desde Canadá y traerá nieve a los estados del norte interior del país —el cual incluye los estados de Montana, las Dakotas y el norte de Minnesota— en octubre ; mientras que el frío se consolidará en los Grandes Lagos, el interior del noreste y la cadena montañosa de los Apalaches durante noviembre .

En el centro de Estados Unidos, el valle de Ohio y el noroeste a nivel del mar, la nieve aparecerá hacia finales de noviembre o diciembre . Ahora, desde la región suroeste hasta Florida —pasando por la costa de Golfo— experimentará un clima más templado para este año.

En las áreas últimamente señaladas la nieve ocurre rara vez, ya que dependerá cuándo se dará el punto más frío del invierno, que suele registrarse entre diciembre de 2026 o enero de 2027 .

Este es el pronóstico meteorológico de Farmer's Almanac para este cierre del presente año. (Crédito: Farmer's Almanac)

Los primeros copos no revela presencia de nieve

Existe una confusión en gran parte del país sobre los copos de nieve y las nevadas. En ese sentido, los meteorólogos señalan unas claras diferencias para saber distinguir correctamente ambas condiciones climáticas.

Respecto a los copos de nieve, suelen caer y desaparecen en cuestión de segundos cuando entran en contacto con una superficie cálida; en términos simples, no dejan acumulación. Por su parte, las nevadas deben dejar una acumulación de, al menos, 0.1 pulgadas.