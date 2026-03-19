En Estados Unidos, el invierno 2025‑2026 se caracterizó por una notable variabilidad: predominó un ambiente algo más cálido de lo normal en buena parte del país, pero no faltaron episodios de bajas temperaturas y fuertes tormentas. A las puertas de una estación más amable, con un progresivo aumento de las temperaturas, más horas de luz y la vegetación renaciendo, te indicamos la fecha y la hora en que tendrá lugar el equinoccio, el evento astronómico que señala el comienzo oficial de la primavera en el hemisferio norte.

La primavera 2026 se extenderá aproximadamente tres meses (Foto: Freepik)

FECHA Y HORA DEL EQUINOCCIO DE PRIMAVERA EN EE.UU.

La primavera 2026 en Estados Unidos comienza el viernes 20 de marzo, en el momento exacto del equinoccio es a las 10:46 a.m. hora del Este (ET).

En términos astronómicos, en el equinoccio de primavera en EE.UU. ocurrirá lo siguiente:

La línea imaginaria del ecuador terrestre queda alineada con el centro del Sol, de modo que los rayos solares caen casi perpendiculares sobre el ecuador.

El día y la noche tienen prácticamente la misma duración (unas 12 horas cada uno) en casi todo el planeta.

A partir de ese instante se considera que empieza oficialmente la primavera en todo el hemisferio norte: aumentan progresivamente las horas de luz y el Sol sale un poco más al norte del este y se pone un poco más al norte del oeste cada día.

Vale mencionar que si estabas esperando un “evento visible espectacular en el cielo” en ese minuto exacto, lamentamos decirte que no habrá nada por el estilo, ya que el cambio es más bien gradual en luz, temperatura y comportamiento de la naturaleza en los días y semanas posteriores.

La primavera es la estación favorita para millones de ciudadanos en Estados Unidos (Foto: Freepik)

¿QUÉ PASA EN PRIMAVERA?

Cuando comienza la primavera ocurrirá lo siguiente:

Aumento gradual de la temperatura y días más largos y soleados.

Floración de plantas y árboles, paisajes más verdes y llenos de color.

Mayor actividad de los animales, pues salen de la hibernación, se reproducen y migran algunas especies.

Inicio de muchos ciclos agrícolas: preparación de la tierra y siembra de cultivos para los meses cálidos.

En lo simbólico, se asocia con renovación, fertilidad y comienzo de una nueva etapa.

¿CUÁNTO DURA LA PRIMAVERA EN EE.UU.?

En 2026, la primavera en Estados Unidos dura desde el equinoccio de primavera hasta el solsticio de verano, es decir, aproximadamente tres meses.

En términos astronómicos, comienza el 20 de marzo y se extiende hasta alrededor del 21 de junio, cuando empieza oficialmente el verano en el hemisferio norte.