En cuenta regresiva se encuentran millones de jóvenes por el inicio del spring break, el período de vacaciones de primavera que tienen escuelas y universidades en Estados Unidos y que suele durar aproximadamente una semana en marzo. Como no hay clases, muchos estudiantes aprovechan para viajar, sobre todo a destinos de playa, para descansar y divertirse. Y aunque varios ya están haciendo maletas y coordinando sus planes, ¿sabes exactamente cuándo empieza el spring break en California, Florida y Texas?

FECHA DE INICIO DEL SPRING BREAK 2026 EN ESTADOS UNIDOS

No hay una única fecha nacional para el Spring Break 2026 en Estados Unidos, pues depende del estado, distrito escolar y universidad.

Vale precisar que la mayoría de las escuelas y las universidades tendrán receso de primavera entre el 16 y el 27 de marzo de 2026, con algunos sistemas que se mueven hacia finales de marzo e inicios de abril.

Los jóvenes bailan en Ocean Drive en Miami Beach, Florida, el 15 de marzo de 2022. Música, baile, alcohol y diminutos trajes de baño: las vacaciones de primavera en Estados Unidos, conocidas popularmente como "spring break", atraen cada año a miles de jóvenes al sur de Florida (Foto: Chandan Khanna / AFP)

FECHAS CLAVES PARA CALIFORNIA, FLORIDA Y TEXAS

A continuación, las fechas claves de Spring Break en California, Florida y Texas:

EN FLORIDA

En Florida, muchas escuelas concentran el Spring Break del 16 al 20 de marzo de 2026. Durante esos días, las zonas turísticas del estado como Miami Beach o Orlando suelen tener un gran número de visitantes porque llegan hasta su territorio muchachos de distintos estados.

¿Cuáles son los mejores destinos para Spring Break 2026 en Florida?

Para ambiente de fiesta y vida nocturna

Fort Lauderdale

Miami (especialmente Miami Beach / South Beach)

Panama City Beach

Para playa más tranquila o familiar

Clearwater Beach

Fort Myers Beach y alrededores (Naples, Sanibel, Captiva)

Pensacola Beach y otras playas del Panhandle

EN TEXAS

En Texas, el receso principal de Spring Break también es la semana del 16 al 20 de marzo en los sistemas K‑12. En este estado, muchas universidades alinean su descanso en torno a esa semana de marzo, aunque puede variar campus por campus.

¿Cuáles son los mejores destinos para Spring Break 2026 en Texas?

Playa y fiesta

South Padre Island: el clásico de universitarios por los conciertos, bares y actividades en la playa.

Galveston: aunque tiene un ambiente más tranquilo que South Padre, tiene una buena vida nocturna y resorts.

aunque tiene un ambiente más tranquilo que South Padre, tiene una buena vida nocturna y resorts. Corpus Christi y costa cercana: por su combinación de playa, deportes acuáticos y precios algo más bajos.

Ciudades

San Antonio: River Walk, El Álamo, parques temáticos (SeaWorld, Six Flags) y mucho tex‑mex.

River Walk, El Álamo, parques temáticos (SeaWorld, Six Flags) y mucho tex‑mex. Austin: música en vivo, cultura joven y ríos/lagos cercanos para actividades al aire libre.

música en vivo, cultura joven y ríos/lagos cercanos para actividades al aire libre. Dallas–Fort Worth: museos, parques, eventos especiales de primavera y planes familiares.

EN ​CALIFORNIA

En California, el Spring Break empieza la última semana de marzo y los primeros días de abril de 2026. Por ejemplo, grandes distritos como Los Angeles Unified y San Diego Unified programan las vacaciones de primavera del 30 de marzo al 3 de abril, mientras que otras áreas las sitúan del 27 de marzo al 3 de abril.

¿Cuáles son los mejores destinos para Spring Break 2026 en Texas?

San Diego: por su clima, playas (Mission Beach, Pacific Beach, La Jolla Cove), ambiente relajado y opciones familiares y de fiesta.

por su clima, playas (Mission Beach, Pacific Beach, La Jolla Cove), ambiente relajado y opciones familiares y de fiesta. Los Ángeles y alrededores: Santa Monica, Venice Beach, Manhattan Beach y parques temáticos como Disneyland y Universal.

Santa Monica, Venice Beach, Manhattan Beach y parques temáticos como Disneyland y Universal. Santa Barbara: vibe universitario (UCSB), playas y bares, pero algo más tranquilo y caro.

vibe universitario (UCSB), playas y bares, pero algo más tranquilo y caro. Playas del condado de Orange: Huntington Beach, Newport Beach y Laguna Beach, con buen surf y vida nocturna moderada.

Huntington Beach, Newport Beach y Laguna Beach, con buen surf y vida nocturna moderada. Zonas de naturaleza: Yosemite, Lake Tahoe o Mammoth Lakes para quien busca senderismo, nieve de primavera y actividades al aire libre.