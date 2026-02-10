El lunes 16 de febrero, el Presidents Day 2026 dará un descanso adicional a millones de personas en Estados Unidos. Este feriado federal no solo extiende el fin de semana, también modifica el funcionamiento de oficinas federales, tribunales, bancos y varios servicios públicos. Por eso, si tienes gestiones por hacer o necesitas enviar correspondencia, es clave revisar con tiempo qué lugares no abrirán y cuáles operarán con normalidad. Aunque suele asociarse como una fecha en honor a todos los presidentes del país, su historia es más concreta y hasta hoy su nombre oficial sigue causando dudas. En esta nota te explico qué oficinas federales y servicios abren y cuáles no.

¿Qué se celebra realmente el Día de los Presidentes?

Aunque popularmente se le conoce como Presidents Day, el nombre oficial del feriado es Washington’s Birthday. La fecha nació como un homenaje al cumpleaños de George Washington, primer presidente de Estados Unidos.

Con el paso de los años, la celebración se amplió de manera informal para incluir a otros presidentes históricos, como Abraham Lincoln, aunque el Congreso nunca cambió oficialmente el nombre del feriado.

Durante el Día de los Presidentes 2026 en EE.UU., bancos y mercados financieros no operan este lunes 16 de febrero. | Crédito: David Zalubowski/AFP

¿Es el Día de los Presidentes un feriado federal?

Sí. El Día de los Presidentes es un feriado federal desde 1879 y siempre se celebra el tercer lunes de febrero, lo que garantiza un fin de semana largo de tres días.

¿Qué oficinas federales cierran el 16 de febrero de 2026?

De acuerdo con información de la Oficina de Administración de Personal de EE.UU. (OPM), este lunes no operan las oficinas federales no esenciales. Entre ellas:

Oficinas y agencias federales

Tribunales federales

Servicio Postal de EE.UU. (USPS)

Dependencias administrativas del gobierno federal

¿Qué pasa con bancos y mercados financieros?

Durante el Día de los Presidentes 2026 también se detienen varias actividades financieras:

Los bancos permanecen cerrados

permanecen cerrados Los mercados bursátiles no operan

Esto significa que transferencias, trámites presenciales y operaciones financieras podrían reanudarse recién el martes 17 de febrero.

El cumpleaños de Washington, o el Día de los Presidentes, se celebra cada tercer lunes de febrero, así que aquí detallamos qué negocios están abiertos o cerrados. | Crédito: The Columbus

¿Qué sí suele estar abierto?

Aunque las oficinas del gobierno federal cierran, otros servicios continúan funcionando, aunque con posibles ajustes:

Tiendas minoristas

Supermercados

Farmacias

Eso sí, muchos de estos negocios pueden operar con horarios reducidos, especialmente en la mañana o la noche.

Si tienes gestiones pendientes con el gobierno o planeas mover dinero ese día, lo mejor es adelantarte. El Día de los Presidentes 2026 es ideal para descansar, pero no tanto para hacer trámites.