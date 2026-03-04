En Estados Unidos, el Internal Revenue Service (IRS) tiene poder real, respaldado por ley, para congelar tu cuenta bancaria y quedarse con tu dinero si no respondes a tiempo a sus avisos: no es un mito de TikTok ni un cuento de Facebook, sino un procedimiento formal conocido como “bank levy” que los bancos deben acatar cuando reciben la orden oficial. Y eso, para quienes somos hispanos, inmigrantes o vivimos entre dos mundos —mandando remesas, declarando ingresos de Uber, DoorDash, construcción, limpieza o pequeños negocios— puede salir muy caro si dejamos pasar las notificaciones. Entre el trabajo, los niños, los turnos extra y el estrés de llegar a fin de mes, lo último que uno quiere es abrir una carta fiscal en pleno tax season, así que muchas terminan sobre la mesa, en la repisa de la cocina o metidas en una gaveta junto a los recibos del rent, esperando “para después”, especialmente en comunidades latinas d

El IRS sí puede embargar tu cuenta bancaria cuando se cumplen ciertas condiciones legales muy específicas. No es una amenaza vacía ni una exageración de redes sociales, y mucho menos algo que solo le pase a “gente que hizo fraude”.

¿CUÁNDO PUEDE EL IRS EMBARGAR TU CUENTA BANCARIA?

Primero, algo importante: el embargo bancario no es la primera medida que toma el IRS. Antes de llegar a ese punto, la agencia envía varios avisos, recuerda la deuda y, en la mayoría de los casos, ofrece alternativas como planes de pago o acuerdos. Si esos pasos se ignoran, el proceso avanza.

Estas son las situaciones que pueden desencadenar un embargo:

Existe una deuda tributaria firme y confirmada

Recibiste avisos oficiales previos del IRS

Se agotó el plazo legal para responder

No solicitaste un plan de pago

No presentaste una apelación formal

Cuando estos factores coinciden, el IRS puede emitir un “bank levy”: una orden legal (por ejemplo, mediante el Formulario 668-A) para que el banco congele los fondos disponibles en tu cuenta y, después de un plazo, los envíe al gobierno para cubrir la deuda.

En comunidades hispanas de ciudades como Miami, Houston, Nueva York o Los Ángeles, muchos contribuyentes creen que “si no contesto, se olvidan de mí”, pero en materia fiscal ocurre lo contrario: el silencio acelera la presión del IRS.

EL ERROR MÁS COMÚN: IGNORAR LAS CARTAS

He visto una y otra vez el mismo patrón: personas que no abren las notificaciones por miedo, vergüenza, falta de información o porque el inglés del documento les resulta intimidante. Sin embargo, el silencio no detiene el proceso; al contrario, lo mantiene en marcha.

El IRS suele enviar varias cartas antes de ejecutar un embargo, incluyendo avisos de saldo adeudado y, más adelante, una notificación final de intención de embargo y derecho a audiencia (como el LT11 o la Letter 1058), que te otorga alrededor de 30 días para reaccionar y solicitar una audiencia de “Collection Due Process” (CDP). Si no haces nada dentro de ese plazo, la agencia puede proceder con la acción de cobro, incluyendo el bank levy.

¿QUÉ HACER SI RECIBES UN AVISO DEL IRS?

No ignores la carta oficial, aunque la abras un sábado con calma.

Verifica cuidadosamente el monto adeudado y el año fiscal.

Confirma que la deuda realmente te corresponde (revisa tu Social o ITIN).

Solicita un plan de pagos si no puedes cubrir el total de inmediato.

Consulta con un profesional tributario, preferiblemente que hable español.

Presenta una apelación formal si consideras que hay un error.

Muchos contribuyentes no saben que el IRS ofrece acuerdos de pago mensual (installment agreements) e incluso opciones de “oferta de transacción” (offer in compromise) en ciertos casos, siempre y cuando se soliciten dentro de los plazos y cumpliendo ciertos requisitos. El problema es que esas opciones casi nunca se activan si el contribuyente se queda callado.

ATENCIÓN ESPECIAL: EXTRANJEROS Y USO INCORRECTO DE FORMULARIOS

En los últimos meses, el IRS ha puesto especial atención en ciertos contribuyentes, en particular extranjeros no residentes que presentan declaraciones como si fueran residentes fiscales. Esto se ve mucho entre estudiantes, profesionales recién llegados o personas que trabajan por temporadas y terminan usando plataformas como TurboTax sin verificar si el formulario que están usando es el correcto para su estatus migratorio y fiscal.

Entre los grupos que deben tener especial cuidado están:

Estudiantes y académicos

Titulares de visas F-1

M-1

J-1 o J-2 en sus primeros años

Visitantes temporales

Personas con visa B1/B2

Trabajadores con visa H o L que no superan la prueba de presencia sustancial

Inversionistas extranjeros

Personas que viven fuera de EE. UU. pero reciben ingresos por alquileres o inversiones en el país

En muchos casos, estas personas deberían declarar usando formularios para no residentes (como el 1040NR) y no el formulario para residentes o ciudadanos (Formulario 1040); cuando se presentan declaraciones con el formulario equivocado, se pueden reclamar créditos o deducciones a los que no se tiene derecho, lo que genera declaraciones inexactas que el IRS puede corregir posteriormente, creando deudas, multas e intereses. Si esas deudas no se atienden, pueden escalar a acciones de cobro más severas, incluyendo embargos.

Si eres parte de la comunidad latina estudiantil, trabajas en un campus, haces OPT o CPT o vienes por temporadas a trabajar y luego regresas a tu país, es importante que revises con un especialista si estás usando el formulario correcto antes de que esas diferencias fiscales se conviertan en un problema de cobro.

¿CÓMO FUNCIONA REALMENTE EL EMBARGO BANCARIO?

Cuando el IRS emite un embargo bancario sobre tu cuenta:

El banco congela los fondos disponibles el día en que recibe la orden.

Esa cantidad queda retenida durante 21 días.

Si no resuelves la situación en ese período, el banco envía el dinero al IRS.

Ese plazo de 21 días es una ventana crítica para negociar, presentar documentación o establecer un acuerdo de pago y solicitar la liberación del levy. Si te llega la notificación y ves que tu cuenta aparece “en hold”, aún no es demasiado tarde: debes llamar al IRS de inmediato, buscar asesoría y moverte rápido.