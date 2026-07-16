Desde el 1 de julio de 2026 la HB 1471 está en vigor en Florida, pero lejos de cerrar el debate su puesta en marcha desató una ola de demandas, audiencias y protestas en barrios latinos y en comunidades musulmanas del estado. Abogados y académicos advierten que la ley plantea dudas críticas sobre la Primera Enmienda —libertad de expresión y de asociación— y sobre hasta dónde puede llegar el Estado al calificar a una agrupación como “terrorista doméstica”. El propio gobernador Ron DeSantis sostiene que la norma fortalece la seguridad pública; sin embargo, su aplicación práctica —y en particular la creación de la lista estatal de organizaciones— permanece congelada por decisiones judiciales y por la espera de reglamentos que debe elaborar el FDLE. En la práctica, eso deja a ONGs, universidades y agencias públicas en una incertidumbre que podría traducirse en recortes de programas, pérdida de ayudas estudiantiles o contratos suspendidos.

¿QUÉ ESTABLECE LA HB 1471?

La HB 1471 es una reforma amplia que modifica varias normas de Florida sobre terrorismo, seguridad pública, educación y contratación estatal. Sus puntos clave son:

Permite al Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) proponer la designación de organizaciones como “terroristas domésticas” o extranjeras.

Requiere la aprobación del gobernador y del Gabinete para formalizar las designaciones.

Incluye nuevas definiciones legales de “organización terrorista doméstica”.

Tipifica delitos vinculados al apoyo material y al entrenamiento con grupos designados.

Impone restricciones a entidades públicas, instituciones educativas y beneficiarios de fondos estatales respecto a financiamiento y contrataciones con organizaciones designadas.

Resumen en tabla:

Aspecto Qué establece la HB 147 Entrada en vigor 1 de julio de 2026 Organismo encargado FDLE (Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida) Nueva facultad Proponer y gestionar la designación de organizaciones terroristas Participación del gobernador Debe aprobar designaciones con el Gabinete Revisión judicial Las organizaciones pueden impugnar la designación ante los tribunales Restricciones Prohíbe que entidades públicas financien o contraten con organizaciones designadas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, deberá esperar para ver si sus intenciones relacionadas con una nueva ley proceden o se estancan (Foto: AP)

¿POR QUÉ LA APLICACIÓN DE LA LEY QUEDÓ SUSPENDIDA (PARCIALMENTE)?

Aunque la ley está vigente, el proceso para crear y aplicar la lista estatal de organizaciones no está en marcha. El propio estado informó ante la Corte Federal del Distrito Norte de Florida que el FDLE no hará designaciones hasta que finalice la redacción de los reglamentos necesarios. En la práctica, eso significa que, por ahora, ninguna organización ha sido oficialmente incluida en la lista.

Estado actual del proceso:

Aspecto Situación Ley involucrada HB 1471 Entrada en vigor 1 de julio de 2026 ¿Está vigente? Sí ¿Se están haciendo designaciones? No Motivo Faltan los reglamentos del FDLE Tribunal que analiza el caso Corte Federal del Distrito Norte de Florida

LA DEMANDA PRESENTADA POR CAIR

Horas después de la entrada en vigor, el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR) presentó una demanda federal alegando que la HB 1471 vulnera derechos protegidos por la Primera Enmienda. Entre los argumentos principales están:

Riesgo para la libertad de expresión.

Vulneración a la libertad de asociación.

Obstáculos para presentar peticiones ante el gobierno.

Falta de un procedimiento claro y transparente para impugnar una designación.

Ausencia de acceso público a las pruebas que usaría el Estado.

CAIR advierte que figurar en una lista estatal de terrorismo podría limitar gravemente la labor de representación y defensa de derechos en comunidades musulmanas y latinas, afectando organizaciones locales que trabajan en asistencia social, defensa legal y programas de integración.

ORGANIZACIONES QUE MENCIONÓ RON DESANTIS

En una conferencia del 1 de julio, el gobernador mencionó varios nombres y movimientos que, según él, podrían entrar en el proceso de designación. Entre los citados estuvieron:

Organización o movimiento Descripción CAIR Organización de defensa de derechos civiles de musulmanes en EE. UU. Muslim Brotherhood Movimiento político-religioso transnacional Antifa Movimiento antifascista (no es una estructura única) Cárteles extranjeros Organizaciones criminales transnacionales Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán Fuerza militar iraní

La mención explícita de CAIR y de movimientos como Antifa despertó fuertes críticas de grupos de derechos civiles, académicos y algunos legisladores locales, que ven en esas iniciativas riesgos de estigmatización política y religiosa.

CAMBIOS LEGALES Y CONSECUENCIAS PRÁCTICAS

La HB 1471 no solo habilita la lista; también introduce consecuencias concretas para quienes se identifiquen con organizaciones designadas:

Sanciones por apoyo material a organizaciones designadas.

Delitos vinculados a entrenamiento militar o táctico recibido de grupos catalogados como terroristas.

Restricciones para que agencias públicas, municipios y distritos escolares financien o contraten con dichas organizaciones.

Posibilidad de disolución administrativa de ciertas corporaciones oficialmente designadas.

Nuevas obligaciones para universidades y centros educativos en cuanto a reportes y sanciones administrativas contra estudiantes o programas relacionados con organizaciones designadas.

IMPACTO EN UNIVERSIDADES Y ESTUDIANTES

Uno de los apartados que más polémica generó obliga a las instituciones públicas de educación superior a reportar casos en que estudiantes promuevan organizaciones oficialmente designadas. Las sanciones previstas van desde medidas disciplinarias hasta la expulsión, pérdida de ayudas o la reclasificación como estudiante fuera del estado para efectos de matrícula. Esto ha provocado alarma entre asociaciones estudiantiles, rectores y defensores de libertad académica, que piden reglas claras para evitar castigos arbitrarios.

Ron DeSantis firmó esta ley el 6 de abril de este año (Foto: AP)

¿QUÉ PASA AHORA Y CÓMO PUEDE AFECTAR A LA COMUNIDAD HISPANA EN FLORIDA?