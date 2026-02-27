Cada día, miles de ciudadanos en Estados Unidos acuden a los supermercados para abastecerse, pero errores en las cajas registradoras o en los sistemas de precios pueden generar cobros excesivos que afectan la economía familiar de forma imperceptible. El primer paso para detener esta pérdida silenciosa es detectar dichas irregularidades, ya que el proceso para recuperar los fondos es sencillo. Por ello, en esta nota te detallará el procedimiento adecuado para presentar un reclamo formal y asegurar que no pierdas ni un solo centavo de tu presupuesto.

Esto suele ocurrir habitualmente cuando se realiza la compra de muchos productos, donde muchos clientes pasan por alto los errores en los precios sin darse cuenta. No obstante, prestar atención a estos detalles beneficia significativamente la economía personal, ya que detectar cualquier fallo en el cobro representa un ahorro.

Por esa razón, el primer paso para iniciar un reclamo de un cobro de más es revisar el recibo antes de que salgas del establecimiento. Tienes que verificar si los precios coinciden con las etiquetas de los estantes. De esa manera, será más sencillo que te otorguen una solución.

Muchas personas no se percatan de este error al momento de pagar los productos que llevarán a su hogar. (Crédito: freepik)

Las acciones recomendadas para realizar un reclamo si algún supermercado te cobró de más

Toma una fotografía del precio exhibido

Si detectas un error en el cobro, te aconsejo que tomes una fotografía nítida de la etiqueta en el estante donde se visualice el nombre, código y valor del producto. Con dicha prueba permitirás que los empleados verifiquen el reclamo de manera instantánea, especialmente bajo el marco legal estadounidense que prohíbe la publicidad engañosa y considerando las normas de cortesía al cliente.

Solicita el reembolso en servicio al cliente

Para que gestiones tu reclamo, deberás acudir a atención al cliente con tu comprobante y explicar tu caso con total serenidad. De comprobarse el error, la mayoría de establecimientos tramitarán la devolución del cobro excesivo de manera inmediata, sea en efectivo o mediante crédito a la tarjeta. Es posible que algunos supermercados te otorguen beneficios adicionales.

Debes saber tus derechos como consumidor

Aunque las normativas de protección al consumidor en Estados Unidos dependen de cada estado, las leyes prohíben de manera general las prácticas comerciales engañosas. Entonces, si un supermercado no corrige un error evidente, tienes el derecho de interponer una queja formal ante la oficina de protección al consumidor o el fiscal general de la jurisdicción.

Revisa las promociones digitales y cupones

El uso de promociones mediante aplicaciones suele presentar fallas si los cupones no se habilitan con anterioridad o si los datos no están correctamente asociados a la cuenta. Por esa razón, es clave que verifiques los pasos antes de que pagues y, ante cualquier inconveniente con la aplicación del descuento, deberás presentar tu boleta digital de activación en tu móvil como respaldo para solicitar una solución.

La clave para recuperar el dinero del cobro excesivo es revisar la boleta antes de salir del establecimiento y actuar con rapidez. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué medidas tomar si detecto el error del cobro excesivo después

En caso hayas abandonado el supermercado donde realizaste tus compras, puedes retornar con el comprobante durante el mismo día o dentro del periodo fijado por el comercio; la mayoría de los locales te permiten realizar ajustes si entregas el ticket original. Eso sí, es fundamental que seas rápido, ya que así tienes más opciones de obtener una respuesta positiva.