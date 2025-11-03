Como el Congreso de Estados Unidos no ha logrado un acuerdo sobre el presupuesto, se ha llegado a hablar de un ‘cierre de gobierno’, afectando el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), ya que los beneficios no se emitirán para noviembre y, por ende, millones de estadounidenses se verán en una situación difícil. Ten en cuenta que solo en California hay 5 millones de beneficiarios de CALFresh (el nombre local de SNAP en dicho estado). Dicho ello, en esta nota podrás conocer cuáles son los bancos de alimentos que se encuentran en ‘The Golden State’.
¿Qué son los bancos de alimentos?
Antes de ir directo al grano, considero importante decirte qué son los bancos de alimentos. Entonces, te cuento que estos son organizaciones sin fines de lucro que recogen, almacenan y distribuyen alimentos a personas necesitadas a través de una red de organizaciones comunitarias, como comedores sociales, iglesias, y otras instituciones.
A raíz de la situación que se vive en EE.UU., se prevé que los bancos de alimentos y despensas reciban una mayor demanda en California y en otras entidades de Estados Unidos. Lo bueno es que los centros de asistencia alimentaria tienen preparado un plan para intentar afrontar todo esto, especialmente para poder ayudar a las familias con niños pequeños y adultos mayores.
De acuerdo a información brindada por CA Food Banks, existen varios bancos de alimentos en California. Estos están ubicados en diversos sectores del estado. A continuación, te brindaré la lista completa de los centros de asistencia alimentaria que se encuentran ahí, junto con sus números de contacto.
Los bancos de alimentos en California
- Alameda County Community Food Bank – (510) 635-3663
- Food Bank of El Dorado County – (530) 621-9950
- Food Bank of Northern Nevada (Alpine) – (775) 331-3663
- Interfaith Council of Amador – (209) 267-9006
- Community Action Agency of Butte County – North State Food Bank (Butte) – (530) 712-2600
- The Resource Connection Food Bank (Calaveras) – (209) 754-1257
- Community Action Agency of Butte County – North State Food Bank (Colusa) – (530) 712-2600
- Food Bank of Contra Costa & Solano – (855) 309-3663
- Rural Human Services (Del Norte)– 707-464-7441
- Feeding the Foothills (El Dorado) – (916) 783-0481
- Food Bank of El Dorado County – (530) 621-9950
- Food Bank of Northern Nevada (El Dorado) – (775) 331-3663
- Central California Food Bank (Fresno) – (559) 237-3663
- Community Action Agency of Butte County – North State Food Bank (Glenn) – (530) 712-2600
- Food for People (Humboldt) – (707) 445-3166
- Imperial Valley Food Bank – (760) 370-0966
- Food Bank of Northern Nevada (Inyo) – (775) 331-3663
- Inyo Mono Advocates for Community Action (IMACA) – (760) 873-8557
- Community Action Partnership of Kern – (661) 398-4520
- Kings Community Action Organization – (559) 582-4386
- Clearlake Gleaners Inc – (707) 263-8082
- Food Bank of Northern Nevada (Lassen) – (775) 331-3663
- Los Angeles Regional Food Bank – (323) 234-3030
- Westside Food Bank (Los Ángeles) – (310) 828-6016
- Madera County Food Bank – (559) 674-1482
- SF-Marin Food Bank – (415) 282-1900
- Merced County Food Bank (Mariposa) – (209) 726-3663
- Mendocino Food & Nutrition Program – The Fort Bragg Food Bank – (707) 964-9404 /9409
- Merced County Food Bank – (209) 726-3663
- Food Bank of Northern Nevada (Modoc) – (775) 331-3663
- Food Bank of Northern Nevada (Mono) – (775) 331-3663
- Inyo Mono Advocates for Community Action (IMACA) – (760) 873-8557
- Food Bank for Monterey County – (831) 758-1523
- Community Action of Napa Valley Food Bank – (707) 253-6128
- Feeding the Foothills (Nevada) – (916) 783-0481
- Food Bank of Nevada County – (530) 272-3796
- Food Bank of Northern Nevada – (775) 331-3663
- Orange County Food Bank – (714) 897-6670
- Second Harvest Food Bank Orange County – (949) 653-2900
- Feeding the Foothills (Placer) – (916) 783-0481
- Food Bank of Northern Nevada (Placer) – (775) 331-3663
- Community Action Agency of Butte County – North State Food Bank (Plumas) – (530) 712-2600
- Food Bank of Northern Nevada (Plumas) – (775) 331-3663
- Feeding America Riverside San Bernardino – (951) 359-4757
- FIND – Food In Need of Distribution (Riverside) – (760) 775-3663
- Sacramento Food Bank and Family Services – (916) 456-1980
- Community Food Bank of San Benito County – (831) 637-0340
- Community Action Partnership of San Bernardino County – (909) 723-1500
- Feeding America Riverside San Bernardino – (951) 359-4757
- Feeding San Diego – (858) 452-3663
- The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank – (858) 527-1419
- SF-Marin Food Bank – (415) 282-1900
- Emergency Food Bank (San Joaquin) – (209) 464-7369
- Second Harvest of the Greater Valley – (209) 239-2091
- SLO Food Bank – (805) 238-4664
- Second Harvest of Silicon Valley (San Mateo) – (1-800-984-3663)
- Foodbank of Santa Barbara – (805) 967-5741
- Second Harvest of Silicon Valley (Santa Clara) – (1-800-984-3663)
- Second Harvest Food Bank Santa Cruz County – (831) 722-7110
- Dignity Health Connected Living (Shasta) – (530) 226-3073
- Community Action Agency of Butte County – North State Food Bank (Sierra) – (530) 712-2600
- Food Bank of Northern Nevada (Sierra) – (775) 331-3663
- Great Northern Services (Siskiyou) – (530) 938-4115
- Redwood Empire Food Bank (Sonoma) – (707) 523-7900
- Second Harvest of the Greater Valley (Stanislaus) – (209) 239-2091
- Yuba-Sutter Food Bank – (530) 673-3834
- Community Action Agency of Butte County – North State Food Bank (Tehama) – (530) 712-2600
- Trinity County Food Bank – (530) 739-0983
- FoodLink for Tulare County – (559) 651-3663
- ATCAA Food Bank – Tuolumne County – (209) 984-3960
- FOOD Share of Ventura County – (805) 983-7100
- Yolo Food Bank – (530) 668-0690
- Yuba-Sutter Food Bank – (530) 673-3834
Ten en cuenta que, según CA Food Banks, “puedes apoyar a tu banco de alimentos local ofreciéndote como voluntario o donando alimentos no perecederos y artículos de higiene”. Además, te informo que si necesitas ayuda ahora, tienes la posibilidad de llamar al 2-1-1 “en cualquier momento para obtener asistencia gratuita las 24 horas, los 7 días de la semana”.