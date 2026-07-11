Los entusiastas de la astronomía en Estados Unidos podrán disfrutar este fin de semana de un inusual evento celestial, ya que la Luna se alienará con tres planetas en una conjunción imperdible. Aquellos que deseen apreciar este fenómeno en su máximo esplendor, este artículo te detallará los mejores lugares de visualización y una serie de recomendaciones para asegurar una experiencia exitosa.

Según información de N+ Univision , este evento astronómico ocurrirá a lo largo de dos noche consecutivas, en el cual el único satélite natural de la Tierra se alineará con Marte, Saturno y Urano. Este desfile planetario brindará la oportunidad de apreciar cómo la Luna puede posicionarse junto a estos tres cuerpos celestes a una distancia muy corta.

Eso sí, los residentes de Arizona serán los únicos afortunados de tener una mejor apreciación de este fenómeno durante los cielos nocturnos del sábado 11 y domingo 12 de julio.

Los habitantes de Arizona serán los afortunados de presenciar este evento astronómico. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Dónde encontrar lugares con cielos oscuros en Arizona

Para apreciar completamente este desfile planetario es importante que el habitante de Arizona se ubique en puntos con cielos oscuros, noches despejadas y lejos de la contaminación lumínica de cualquier ciudad ubicada en el estado mencionado.

DarkSky International también es una opción ideal, pues ayuda a conseguir una zona oscura al interesado que desea presenciar este acontecimiento, o bien se puede optar por alguno de los puntos mencionados a continuación:

El cielo nocturno de Thunder Montain Pootsee en la reserva Kaibab Paiute.

Monumento Nacional Pipe Spring.

Parque Nacional del Gran Cañón.

Monumento Nacional Parashant.

Under Canvas Grand Canyon.

Parque Nacional del Bosque Petrificado.

Flagstaff.

Monumentos Nacionales del Área de Flagstaff.

Sedona.

Big Park/Village of Oak Creek.

Camp Verde.

Cottonwood.

Fountain Hills.

Monumento Nacional Tonto.

Parque Estatal Oracle.

Parque Nacional Saguaro.

Parque Estatal Kartchner Caverns.

Bisbee.

Tubac.

Parque Histórico Nacional Tumacácori.

Monumento Nacional Chiricahua.

Centro de Retiro Diamond Mountain.

La luna se podrá apreciar con facilidad en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo observar el desfile planetario en Arizona

Los interesados deberán posicionarse en un punto recomendado durante el amanecer y mirar hacia el cielo oriental. La luna será el astro más fácil de localizar, pero Marte se apreciará como un pequeño punto de luz rojizo y Saturno destacará por su brillo.

¿Se debe usar un telescopio? La NASA especifica que no es necesario, ya que será fácil de detectar a la Luna y los planetas Marte y Saturno; sin embargo, en el caso de Urano sí se debe utilizar este equipo.