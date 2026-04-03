Con el cierre de la temporada tributaria en Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) ha establecido diversas medidas para asistir a las millones de familias que deben cumplir con sus obligaciones fiscales. En esta nota, te detallaré la ampliación de los horarios de atención semanal en sus oficinas. Presta atención a esta información importante.

El periodo para presentar y procesar las declaraciones de renta federales del año fiscal 2025 ante al IRS comenzó a fines de enero del 2026. En un principio, terminaría el próximo 15 de abril del presente año, pero existió una modificación para la entrega de la documentación tributaria.

Recientemente, el organismo informó mediante un comunicado de prensa que extenderá el horario de atención semanal en más de 200 Centros de Asistencia al Contribuyente (TAC, por sus siglas en inglés) en todo el territorio estadounidense.

Entonces, el beneficio de servicio ampliado de lunes a viernes se mantendrá vigente hasta el próximo jueves 30 de abril. Ten presente esta fecha porque será muy relevante.

El IRS extendió su horario de atención semanal hasta el jueves 30 de abril mediante los Centros de Asistencia al Contribuyente. (Crédito: Jim WATSON / AFP)

Cómo consultar si una oficina del IRS ofrece horario extendido

Si estás interesado en acudir a una oficina de asistencia al contribuyente, puedes verificar a través del portal oficial del organismo de recaudación de impuestos . De esa manera, descubrirás si las sedes más próximas a tu comunidad poseen horarios de atención extendidos.

Otra opción recomendada es que utilices la herramienta ‘Localizador de oficinas de asistencia al contribuyente’; aquí conocerás la ubicación de las oficinas, las indicaciones para llegar, los servicios disponibles y la información sobre el horario extendido.

Los contribuyentes tienen la oportunidad de consultar si una oficina de asistencia ofrece horario extendido mediante su sitio web. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

IRS también ofrecerá servicios los días sábados

Además de ampliar su jornada habitual, diversos TAC operarán durante algunos sábado hasta el 30 de junio de 2026 para brindar sus servicios regulares, con la única excepción de que no se aceptarán pagos en efectivo. Estos incluyen:

Asistencia para cuentas en línea

Renovación del Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN)

Asistencia a víctimas de robo de identidad del IRS

Pagos

Reembolsos

Transcripciones y formularios

De acuerdo al IRS, las oficinas que participarán en esta iniciativa atenderán los sábados 11 y 25 de abril, 30 de mayo y el 27 de junio, en el horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. (hora local).