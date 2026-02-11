El Presidents Day suele ser una de las mejores fechas en Estados Unidos para quienes quieren comprar productos Apple a mejor precio. Amazon destaca durante este feriado con descuentos competitivos en AirPods, iPads, Apple Watch, MacBooks y accesorios, lo que lo vuelve un momento ideal para renovar dispositivos o darse ese gusto tecnológico pendiente. Aunque los precios pueden variar en los días previos al lunes 16 de febrero, ya hay rebajas en varios equipos Apple que suelen repetirse cada año.

Durante la semana del feriado, Amazon actualiza constantemente sus ofertas, por lo que conviene seguir de cerca los cambios para aprovechar los mejores precios disponibles.

Los AirPods siguen siendo uno de los productos más buscados por su facilidad de uso, buena calidad de sonido y acceso rápido a Siri. En este Presidents Day, Amazon ofrece descuentos en distintos modelos, incluidos los AirPods Pro 3, los AirPods 4 con audio espacial personalizado y estuche USB-C, y los AirPods Max con diseño over-ear.

Los iPad también figuran entre las ofertas más populares. Son dispositivos versátiles, ideales tanto para entretenimiento como para trabajo creativo. Entre los modelos con descuentos se encuentran el iPad Air de 11 pulgadas con chip M3, el iPad mini con chip A17 Pro, el iPad de 11 pulgadas con chip A16 y el iPad Pro de 11 pulgadas con chip M5 y pantalla Ultra Retina XDR.

Los descuentos ya están activos y podrían variar a medida que se acerque el lunes 16 de febrero. (Foto: Apple)

Para quienes buscan mejorar su seguimiento de actividad física o mantenerse conectados, el Apple Watch suele tener buenas rebajas en Presidents Day. Amazon presenta descuentos en modelos como el Apple Watch Series 11 en distintos tamaños, el Apple Watch Ultra 3 con conectividad celular y el Apple Watch SE 3, una opción más accesible.

Las ofertas en MacBook no siempre están garantizadas, pero cuando aparecen, Presidents Day puede ser uno de los mejores momentos para comprar. Actualmente, Amazon muestra rebajas en el MacBook Pro de 14,2 pulgadas con chip M5 y en el MacBook Air de 13 pulgadas con chip M4, dos de los portátiles más deseados de Apple.

Los accesorios Apple suelen ser las compras más seguras durante este feriado. Incluso cuando los dispositivos principales no bajan mucho de precio, productos como el AirTag en pack de cuatro, el Apple Pencil Pro, el cargador MagSafe, el Magic Keyboard Folio y el cable USB-C trenzado de 60W suelen tener descuentos atractivos.

Prime ofrece envíos rápidos y la opción de agregar AppleCare en la mayoría de los productos. (Foto referencial: Freepik)

En general, Amazon comienza a lanzar ofertas de Presidents Day entre una y dos semanas antes del feriado, con más descuentos acercándose al fin de semana.

Aunque los modelos más nuevos rara vez tienen grandes rebajas, esta fecha es una de las mejores del invierno para conseguir productos Apple, especialmente si no se aprovechaste Black Friday o Cyber Monday.

Además, muchos artículos incluyen la opción de agregar AppleCare al momento de la compra.



