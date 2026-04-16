El Reino Unido implementó una nueva medida para el ingreso de turistas extranjeros: ahora será obligatorio contar con una autorización electrónica de viaje (ETA) o una visa antes de abordar un vuelo. Este requisito aplica a viajeros de Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia y otros países incluidos en la lista oficial. Desde finales de febrero, el gobierno británico comenzó a exigir este permiso, lo que significa que el pasaporte por sí solo ya no es suficiente para ingresar al país. Además, a partir del 23 de abril, la ETA también será necesaria para visitar territorios como Jersey, Guernsey y la Isla de Man.

“Los visitantes sin una ETA no podrán abordar su transporte y no podrán viajar al Reino Unido, salvo que estén exentos”, señaló el Ministerio del Interior británico en su blog oficial.

En la mayoría de los casos, los viajeros necesitarán una ETA en lugar de una visa si provienen de Europa, Estados Unidos, Australia, Canadá u otros países autorizados. Este permiso permite estancias de hasta seis meses por turismo, visitas familiares u otras actividades específicas.

Cada persona debe tramitar su propia ETA, incluidos los niños y bebés. El proceso es individual y obligatorio para todos los viajeros que no estén exentos.

El trámite para obtener la ETA se realiza en línea, tiene un costo de 20 libras y suele aprobarse en minutos. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Para obtenerla, la forma más rápida es a través de la aplicación oficial del Reino Unido, aunque también se puede hacer en línea mediante la web del Ministerio del Interior.

Los solicitantes deben subir una foto de su pasaporte, una imagen personal, responder preguntas y pagar la tarifa correspondiente. En el caso de personas mayores de 10 años, también se requiere un escaneo facial.

El costo de la ETA es de 20 libras esterlinas, lo que equivale aproximadamente a 28 dólares. Las autoridades recomiendan evitar sitios web no oficiales que pueden cobrar tarifas más altas por el trámite.

Sin la ETA, los turistas no podrán viajar al país. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

En cuanto al tiempo de respuesta, la mayoría de las solicitudes se aprueban en cuestión de minutos. Si la solicitud es rechazada, se informa el motivo y existe la posibilidad de volver a aplicar; sin embargo, “no pueden apelar y en su lugar deben solicitar una visa si aún desean obtener permiso para ingresar al Reino Unido”.

La ETA tiene una validez de dos años o hasta que expire el pasaporte del titular. Durante ese tiempo, permite múltiples visitas, siempre que cada estancia no supere los seis meses; no obstante, ciudadanos británicos e irlandeses, así como personas con ciertos tipos de visa o permisos de residencia, no necesitan este requisito.

Cuáles son los países que pueden solicitar la ETA para ingresar al Reino Unido

Según el gobierno del Reino Unido, solicitar la ETA dependerá de la nacionalidad indicada en el pasaporte del individuo.

Las nacionalidades de los siguientes lugares (incluidos los territorios asociados) pueden solicitar una ETA ahora mismo:

Andorra

Antigua y Barbuda

Argentina

Australia

Austria

Las Bahamas

Baréin

Barbados

Bélgica

Belice

Brasil

Brunéi

Bulgaria

Canadá

Chile

Costa Rica

Croacia

Chipre

Chequia

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Granada

Guatemala

Guyana

Región Administrativa Especial de Hong Kong

Hungría

Islandia

Italia

Israel

Japón

Kiribati

Kuwait

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Región Administrativa Especial de Macao

Malasia

Maldivas

Malta

Islas Marshall

Mauricio

México

Estados Federados de Micronesia

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Omán

Palaos

Panamá

Papúa Nueva Guinea

Paraguay

Perú

Polonia

Portugal

Catar

Rumanía

Samoa

San Marino

Arabia Saudita

Seychelles

Singapur

Islas Salomón

Corea del Sur

Eslovaquia

Eslovenia

España

San Cristóbal y Nieves

San Vicente y las Granadinas

Suecia

Suiza

Tonga

Tuvalu

Emiratos Árabes Unidos

Estados Unidos

Uruguay

Ciudad del Vaticano

También puedes solicitar una ETA si tienes un pasaporte emitido por Taiwán que incluya el número de la tarjeta de identificación emitida por la autoridad competente en el país asiático.

Las nacionalidades ausentes en el listado no pueden obtener una ETA, por lo que será necesario tramitar una visa.