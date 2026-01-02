Si vives en Pensilvania y tus ingresos no te alcanzan, hay una buena noticia para ti: puedes recibir hasta US$805, gracias a un nuevo crédito fiscal estatal. Se trata del Crédito Tributario para Trabajadores de Pensilvania (WPTC, por sus siglas en inglés), que fue creado en el presupuesto 2025-2026, firmado el pasado 12 de noviembre de 2025 por el gobernador Josh Shapiro. ¿Quiénes recibirán el beneficio este mes? La respuesta a esta interrogante en las siguientes líneas.

Vale precisar que este nuevo crédito estatal se basa en el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) federal. El crédito estatal equivale al 10% de su crédito federal. Si alguien califica para el EITC federal, automáticamente calificará para el crédito estatal, lo que le ayudará a reducir sus impuestos o aumentar su reembolso.

A partir de la temporada de impuestos de 2026, el crédito proporcionará US$193 millones en alivio a 940,000 trabajadores de Pensilvania.

Los trabajadores de bajos ingresos en Pensilvania calificarían para un crédito tributario (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL CRÉDITO FISCAL WPTC?

Gran cantidad de trabajadores recibirán su crédito fiscal Working Pennsylvanians Tax Credit (WPTC), cuyo monto máximo es de US$805. Pero ¿quiénes exactamente? Una persona califica si:

Obtuvo ingresos en Pensilvania (salarios, sueldos y/o ingresos por cuenta propia).

Califica para el EITC federal.

Presenta tanto su formulario federal 1040 como su declaración de impuestos estatal PA-40.

OJO: Si recibes el EITC federal, automáticamente calificas para el WPTC.

¿QUÉ MONTO RECIBIRÁN LOS QUE CALIFICAN AL WPTC?

El monto del crédito fiscal de quienes califican al WPTC se basa en el estado civil para la declaración de impuestos, los ingresos y el número de dependientes, siguiendo la misma estructura que el EITC federal.

El monto que reciban quienes califican puede llegar hasta los US$805 (Foto: Freepik)

¿CÓMO RECLAMAR EL CRÉDITO FISCAL PARA LOS TRABAJADORES DE PENSILVANIA?

Puedes reclamar el crédito fiscal de Pensilvania a través de tres modalidades:

Archivo en línea

Presenta tu Formulario federal 1040 y reclama el EITC.

Presenta tu formulario PA-40. Tu software de impuestos podría solicitarte que ingreses el monto de tu EITC federal.

El Departamento de Ingresos calculará automáticamente tu WPTC y lo aplicará para reducir tus impuestos de PA o aumentar tu reembolso.

Utiliza myPATH

Puedes presentar tu PA-40 de forma gratuita en myPATH.

Si presentaste tu declaración federal en otro lugar, se te solicitará que ingreses el monto de tu EITC federal y cargues una copia de tu Formulario 1040.

Archivadores de papel

Si presentas tu declaración por correo, incluye una copia de tu Formulario federal 1040 con tu PA-40 para que el Departamento de Ingresos pueda verificar tu elegibilidad.

ALGUNAS RECOMENDACIONES

La forma más fácil de reclamar el crédito es presentando tus declaraciones de impuestos federales y estatales en línea al mismo tiempo.

El Departamento de Ingresos debe recibir una copia de tu Formulario federal 1040 para calcular tu crédito automáticamente.

Al ser un crédito fiscal reembolsable, puedes recibirlo incluso si no debes impuestos sobre la renta de Pensilvania.

Para obtener ayuda, puedes visitar una oficina distrital del Departamento de Ingresos, enviar tus interrogantes a través del Centro de atención al cliente en línea o llamar al 717-787-8201.