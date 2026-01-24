Las alertas y advertencias en Estados Unidos se encendieron por la megatormenta invernal Fern, en especial a lo largo de 2,000 millas – desde Nuevo México hasta Maine –, donde casi 148 millones de estadounidenses se enfrentan al intenso frío desde la tarde del jueves 22 de enero. Si bien la nieve y el hielo han provocado el cierre de carreteras y dificultades para acceder a los servicios básicos, la situación también es crítica en los aeropuertos, donde las aerolíneas han cancelado miles de vuelos. Si eres uno de los viajeros que ha sido afectado por el clima, no todo está perdido en cuanto a tus pasajes, ya que puedes cambiar la fecha de tu viaje, recibir reembolsos y más.

Vale precisar que solamente en el aeropuerto más grande de Oklahoma se cancelaron todos los vuelos este sábado 24 de enero. Lo mismo pasó en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, y en los aeropuertos de Nashville y Charlotte, en Carolina del Norte.

El Aeropuerto Internacional O'Hare, en Chicago, será uno de los más afectados por esta tormenta invernal. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

LOS OFRECIMIENTOS DE LAS AEROLÍNEAS POR LA CANCELACIÓN DE VUELOS

Cuando el mal tiempo puede causar problemas en los vuelos, las aerolíneas suelen cancelar o retrasar las salidas, dependiendo de la gravedad de las condiciones climáticas. En cualquiera de los casos, les dan a los viajeros la posibilidad de posponer sus viajes por un tiempo limitado, sin tener que pagar una tarifa adicional. Ahora que la tormenta invernal azota varios estados de EE.UU., las compañías aéreas han activado políticas especiales para modificar pasajes sin un costo extra, publica La Opinión. A continuación, conoce algunas de ellas.

American Airlines

American Airlines permitirá a los viajeros afectados cambiar sus vuelos sin pagar cargos. Aplica para quienes compraron sus pasajes antes del 19 de enero y viajan entre el 23 y el 25 de enero. Es importante precisar que el cambio debe realizarse antes del 25 de enero. No se modifica la ciudad de origen ni destino, por lo que el viaje debe darse dentro del año siguiente a la fecha original del boleto.

Delta Air Lines

Delta Air Lines informó en un comunicado que ayudará a sus clientes a gestionar sus planes de viaje y minimizar interrupciones. ¿De qué manera? Cambiando los vuelos sin cargos. Se podrá reprogramar viajes en Texas, el sureste y el noreste hasta el 28 de enero. La aerolínea notificará de esto a sus pasajeros a través de un mensaje de texto o correo electrónico.

Frontier Airlines

Frontier Airlines permitirá a sus clientes afectados por la tormenta invernal hacer cambios y cancelaciones en vuelos sin ningún tipo de cargo. Lo único que piden es no modificar el origen ni el destino del viaje.

JetBlue

JetBlue tampoco cobrará penalidades por los vuelos cancelados a causa del intenso frío. Eso aplica para reservas realizadas antes del 22 de enero.

Spirit Airlines

Spirit Airlines permitirá cambiar sin recargo la fecha de los vuelos programados para este fin de semana, siempre que el nuevo viaje se realice antes del 28 de enero.

Southwest Airlines

Como Southwest Airlines es consciente de que los vuelos hasta el 26 de enero podrían sufrir retrasos o cancelaciones, permitirá cambiar los pasajes de sus clientes con reservas esas fechas sin pagar alguna penalidad.

United Airlines

Si compraste un pasaje antes del 20 de enero para viajar entre el 24 y el 26, United Airlines permite a sus clientes cambiarlos sin cargos adicionales. Ojo: el nuevo vuelo debe realizarse entre el 21 y el 28 de enero y mantener las mismas ciudades.

Si deseas obtener más información de esta y otras aerolíneas contacta directamente con la compañía aérea que viajas. Si lo realizas de forma virtual, busca la frase “alertas de viaje” o similares para encontrar posibles ofertas de reprogramación.

Gran cantidad de pasajeros están varados ante las cancelaciones de sus vuelos por la tormenta invernal (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini' / Referencial)

LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR SI TU VUELO FUE CANCELADO

Si tu vuelo fue cancelado por la tormenta invernal en EE.UU., estos son los pasos clave.

1. Verifica tu reserva y el aviso de la aerolínea

Revisa tu correo, la app o la web de la aerolínea para confirmar si el vuelo figura como cancelado y las opciones que te ofrecen (reprogramación, créditos o reembolso).

Muchas aerolíneas han activado “travel waivers” por la megatormenta invernal Fern, que permiten cambiar de fecha sin pagar penalidad ni diferencia de tarifa dentro de un rango determinado de tiempo.

2. Reprograma o pide un reembolso

Si la aerolínea canceló tu vuelo y decides no viajar, tienes derecho a un reembolso completo en efectivo del boleto (aunque fuera no reembolsable).

“Si un vuelo se cancela, los viajeros tienen derecho a un reembolso completo del boleto, punto. Si se les presenta un crédito, tienen derecho a rechazarlo y solicitar un reembolso monetario”, dijo a CNN Katy Nastro, portavoz del sitio web de viajes Going.com.

Conoce más sobre los reembolsos que deben darte las aerolíneas en Estados Unidos. Haga clic aquí para ir al sitio web del Departamento de Transporte.

3. Usa los canales más rápidos

Intenta reacomodarte primero por la app o la web de la aerolínea, ya que te muestran opciones de cambio de fecha y hora más rápido que la fila en el aeropuerto o la llamada telefónica.

Pero si ya te encuentras en el aeropuerto, haz fila en el mostrador y, al mismo tiempo, contactar al soporte por chat o redes sociales para aumentar tus chances de obtener una mejor opción.

¿Cuándo recibirás tu reembolso?