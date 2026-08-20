Todo está listo para conocer a la nueva reina de Miss Universe Cuba 2026. El certamen de belleza se realizará este jueves 20 de agosto en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center de Cutler Bay, Florida, donde 19 candidatas competirán por la corona que actualmente pertenece a Lina Luaces. ¿Quieres ver el concurso de belleza GRATIS desde tu televisor Smart TV, teléfono móvil, PC o tablet en Estados Unidos? La transmisión de la ceremonia estará a cargo de Mega TV, mientras que también podrás seguir la gala online a través del canal oficial de Miss Universe Cuba en YouTube.

La gran final comenzará a las 7:00 p. m. ET / 4:00 p. m. PT, mientras que la alfombra roja está programada para las 6:00 p. m. ET. La organización confirmó que el certamen podrá seguirse por Mega TV y mediante su canal oficial de YouTube.

¿Dónde ver Mega TV EN VIVO, Miss Universo Cuba 2026 en los Estados Unidos?

Mega TV transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el concurso de belleza Miss Universe Cuba 2026 en Estados Unidos. La señal está disponible mediante televisión abierta en determinados mercados y a través de distintos operadores de televisión.

Para quienes cuentan con DIRECTV, la guía actual de la compañía ubica a Mega TV HD en el canal 405.

A continuación, te mostramos los números de canal utilizados en los principales mercados incluidos en esta guía:

¿Cómo ver Mega TV EN VIVO desde Miami, Florida?

Señal abierta: Canal 22

Canal 22 DIRECTV: Canal 22 SD y HD

Canal 22 SD y HD Dish Network: Canal 22 SD y HD

Canal 22 SD y HD Comcast: Canales 22 y 440 HD

Canales 22 y 440 HD Comcast Fisher Island: Canal 29

Canal 29 Blue Stream Coral Springs: Canal 26

Canal 26 Blue Stream Weston: Canal 26

Canal 26 AT&T U-Verse: Canales 22 y 1022 HD

Canales 22 y 1022 HD Atlantic Broadband: Canales 12 y 922 HD

Importante: la numeración de los canales locales puede variar según el mercado y el operador. En la guía actual de DIRECTV, Mega TV aparece en el canal 405 HD.

¿Cómo ver Mega TV EN VIVO desde Orlando, Florida?

DIRECTV: Canal 405

¿Cómo ver Mega TV EN VIVO desde Nueva York?

Verizon Fios: Canal 466

Canal 466 DIRECTV: Canal 405

¿Cómo ver Mega TV EN VIVO desde Nueva Jersey?

Verizon Fios: Canal 466

Canal 466 DIRECTV: Canal 405

¿Cómo ver Mega TV EN VIVO desde Los Ángeles, California?

DIRECTV: Canal 405

¿Cómo ver Mega TV EN VIVO desde Dallas, Texas?

Verizon Fios: Canal 466

Canal 466 DIRECTV: Canal 405

¿Cómo ver Miss Universe Cuba 2026 ONLINE GRATIS en Estados Unidos?

Si no tienes acceso a Mega TV o prefieres seguir la gala desde un dispositivo conectado a internet, puedes ver Miss Universe Cuba 2026 ONLINE mediante el canal oficial de Miss Universe Cuba en YouTube.

La transmisión online puede seguirse desde:

Smart TV

Teléfono celular

PC o computadora portátil

Tablet

La opción de YouTube también permite seguir el concurso desde otros países donde no está disponible la señal televisiva de Mega TV.

La organización confirmó que tanto la gala preliminar como la final pueden seguirse mediante su canal de YouTube y Mega TV.

¿A qué hora empieza Miss Universe Cuba 2026 en Estados Unidos?

La gran final de Miss Universe Cuba 2026 comienza a las 7:00 p. m. ET de este jueves 20 de agosto.

Si estás en otras zonas horarias de Estados Unidos, estos son los horarios:

Ciudades de Estados Unidos Horarios Miami, Florida 7:00 p. m. ET Nueva York 7:00 p. m. ET Dallas, Texas 6:00 p. m. CT Los Ángeles, California 4:00 p. m. PT

La alfombra roja comenzará a las 6:00 p. m. ET.

¿Quiénes son las 19 candidatas a Miss Universe Cuba 2026?

Estas son las 19 candidatas que competirán por la corona:

Estefany Rodríguez — Villa Clara

Regla Díaz — Santiago de Cuba

Isabella Bernal — Sancti Spíritus

Giselle Pérez — Región Oriente

Ana Cabrera — Región Occidente

Lorena Suárez — Región Central

Daniela Reyes — Pinar del Río

Yramsi Bárcena — Mayabeque

Deborah Varona — Matanzas

Lizlauren Mosquera — La Habana

Mia Dio — Isla de la Juventud

Angélica Herrera — Holguín

Eneisy Rodríguez — Hialeah

Angelina Andreoli — Guantánamo

Dayana Leyva — Granma

Claudia Olisa — Cienfuegos

Daniela Espinosa — Ciego de Ávila

Stephany Granado — Camagüey

Gabriella Davis — Artemisa

El proceso de selección comenzó en abril con más de 100 aspirantes y posteriormente se redujo a 22 candidatas antes de establecer el grupo definitivo de 19 concursantes.

¿Quiénes son las favoritas para ganar la corona de Miss Universe Cuba 2026?

A pocas horas de la gran final, Daniela Reyes y Lorena Suárez aparecen entre las candidatas que más atención han generado después de la gala preliminar.

Daniela Reyes, representante de Pinar del Río, cuenta además con el respaldo obtenido durante el concurso tras ganar el People’s Choice Award. Su actuación en traje de baño durante la preliminar también fue reconocida como “Best in Swimsuit” por una página especializada que sigue el certamen.

Sin embargo, este último reconocimiento no ha sido anunciado como un premio oficial por la organización de Miss Universe Cuba, por lo que debe entenderse como una distinción otorgada por ese medio especializado.

¿Cómo se elige a la nueva reina de Miss Universe Cuba 2026?

La edición 2026 incorporó por primera vez una gala preliminar independiente, siguiendo más de cerca el formato del Miss Universe internacional.

Las candidatas fueron evaluadas durante esta etapa en aspectos relacionados con su presencia escénica, pasarela, traje de baño, vestido de gala y desenvolvimiento.

La preliminar se realizó el martes 18 de agosto en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center, el mismo escenario que acogerá la gran final.

¿Quién entregará la corona de Miss Universe Cuba 2026?

La corona será entregada por Lina Luaces, quien fue elegida Miss Universe Cuba 2025.

Luaces representó posteriormente a Cuba en el certamen internacional celebrado en Tailandia y ahora tendrá la responsabilidad de coronar a su sucesora.

La nueva reina cubana representará al país en la 75.ª edición de Miss Universe, prevista para noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Fecha, horario y dónde ver en vivo Miss Universe Cuba 2026

Evento Datos Concurso Miss Universe Cuba 2026 Día Jueves 20 de agosto de 2026 Alfombra roja 6:00 p. m. ET Horario 7:00 p. m. ET / 4:00 p. m. PT TV Mega TV Streaming YouTube Miss Universe Cuba Sede Dennis C. Moss Cultural Arts Center Lugar Cutler Bay, Miami, Florida Candidatas 19