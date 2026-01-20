Las autoridades de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha emitido una alerta urgente en California debido al hallazgo de concentraciones peligrosas de partículas contaminantes PM2.5 en diversas zonas del estado. Este enemigo invisible representa un riesgo silencioso, ya que su tamaño le permite filtrarse con facilidad al interior de los hogares, poniendo en peligro la salud pulmonar y cardiovascular de las familias. Ante esta amenaza, te invito a conocer medidas preventivas para que resguardes tu hogar.

Probablemente te estés preguntando de qué trata el PM2.5. Te comentaré que se refiere a una categoría que identifica a las partículas microscópicas suspendidas en el aire, con un diámetro de hasta 2,5 micrómetros.

Debido a su tamaño diminuto, es suficiente para que estas partículas tóxicas ingresen hacia los pulmones y al torrente sanguíneo; por consecuente, se aumenta el riesgo de desarrollar problemas de salud crónicos para aquellos que viven en zonas de alta contaminación.

La contaminación por PM2.5 tiene múltiples orígenes. Estas partículas provienen de las centrarles eléctricas, los procesos industriales, las emisiones de vehículos, el uso de cocinas a leña y la quema de biomasa durante incendios forestales.

Si bien estas partículas son diminutas y no pueden visualizarse con facilidad, ocasionan graves daños a la salud. (Crédito: frimufilms / freepik)

Las localidades de California con elevado registro de PM2.5

De acuerdo al mapa interactivo de AirNow, un sistema del EPA, estas son algunas localidades de California que han registrado valores del AQI mayores 100 hasta el 15 de enero:

Fresno (Valle de San Joaquín): AQI 148

(Valle de San Joaquín): AQI 148 Arden Arcade-Del Paso Manor (área de Sacramento): AQI 113

(área de Sacramento): AQI 113 Modesto (Valle de San Joaquín): AQI 103

(Valle de San Joaquín): AQI 103 Bakersfield (Valle de San Joaquín): AQI 102

Cómo proteger la salud dentro de mi casa por contaminante PM2.5 en California

Si estás residiendo en una de las localidades del Estado Imperial que poseen este contaminante, es importante que sigas una serie de recomendaciones para evitar que las partículas diminutas tengan un efecto severo en tu salud.

Como primera acción, será necesario que mantengas las ventanas y las puertas de tu hogar completamente cerradas. Puedes complementarla instalando filtros MERV 13 en tu aire condicionado y, posteriormente, activas el modo recirculación.

Es necesario usar alguna mascarilla que filtre las partículas PM2.5 cuando se transita por las localidades afectadas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

También es una buena opción que uses purificadores de aire con filtro HEPA en tu hogar, específicamente en las habitaciones. Evita completamente fumar, encender velas o quemar leña en el interior de tu hogar.

En caso tú o algún familiar padezca de asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o problemas cardíacos, deberán mantenerse en los espacios de aire limpio, ya que estas partículas contaminante agravarían el estado de salud.

Cuando salgas a la calle, es necesario que uses una mascarilla N95, KN95 o similares para que se filtre parte del PM2.5