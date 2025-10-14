Hay personas que solicitan la visa para ingresar a Estados Unidos con el fin de conocer los lugares emblemáticos de dicho país. Uno de ellos, por ejemplo, es la ciudad de Las Vegas, que se encuentra en Nevada. El tema aquí es que actualmente la ‘Capital del Entretenimiento Mundial’ está siendo noticia debido a sus altos precios. Es por eso que en este artículo vas a poder leer los consejos de una profesional de viajes para que tu estancia sea placentera sin que tengas que gastar mucho dinero. Presta atención a lo que leerás en las siguientes líneas.

Para entender mejor el escenario de los altos precios, te comento que Fox News Digital conversó con varias personas que han experiementado el tema de los costos en Las Vegas. “Ha cambiado muchísimo en cuanto a precios. Es una locura. Las cenas cuestan como $1,000. Es una locura”, expresó una mujer llamada Sarah, que es de Staten Island, New York.

“Necesitan mejorar un poco, y creo que atraerán más turismo si lo hacen”, indicó después, haciendo referencia al hecho de que se ha registrado una caída de visitantes a Las Vegas a raíz de los altos costos. “Si buscas una botella de vino, tendrás que pagar al menos $2.000 por noche por una buena botella de vino”, señaló Craig, un hombre que también es Staten Island, New York.

Muchas personas viajan a Las Vegas porque es un destino que ofrece diversión sin límites, con una mezcla de juegos, entretenimiento, lujo, comida de alta gama, vida nocturna y muchas otras experiencias únicas. (Foto: LPETTET / iStock)

Debido a todo ello, el mismo medio, eventualmente, entrevistó a Mallory Dumond, quien es supervisora ​​y asesora de Travelmation. En aquel diálogo, la profesional de viajes sostuvo que para los clientes de su firma, que tiene su sede en Fort Lauderdale, Florida, los precios de Las Vegas se están convirtiendo en una preocupación cada vez mayor.

Consciente de ello, la experta en el tema sugiere que lo mejor es quedarse fuera del Strip o quedarse cerca durante un viaje a ‘Capital del Entretenimiento Mundial’. “Les he ahorrado a mis clientes entre un 30 % y un 50 % en las tarifas de las habitaciones, manteniéndolos cerca de la acción. Muchos hoteles también ofrecen acceso en autobús o incluso en monorraíl al Strip”, aseguró.

El Strip de Las Vegas es un famoso tramo de aproximadamente 6,4 km (4 millas) del Las Vegas Boulevard, conocido por sus hoteles-casino de lujo, entretenimientos, tiendas y restaurantes. (Foto: f11photo / iStock)

Hay menús de entre $5 y $10

“Comer como un local de Las Vegas también puede ahorrarles mucho dinero a los viajeros”, agregó Mallory Dumond, quien precisó que que los restaurantes dentro del Casino Ellis Island o en las tiendas Miracle Mile ofrecen menús de entre $5 y $10. “Es el sabor de Las Vegas sin precios inflados”, subrayó.

Disfruta los espectáculos gratuitos

El hecho de apuntar a atracciones económicas también es una excelente idea. “Hay un montón de espectáculos gratuitos, atracciones artísticas y otras experiencias en Las Vegas”, aseveró. “Disfruta de las fuentes del Bellagio, explora la experiencia de Fremont Street o descubre atracciones del hotel como el hábitat natural de Flamingo. Ahorra para una experiencia de lujo paga que realmente vale la pena”, indicó después.

¿Dónde comprar productos básicos?

Por último, aconsejó visitar una tienda de conveniencia o de comestibles cerca del Strip para comprar bocadillos y productos básicos, en vez de adquirirlos en hoteles y complejos turísticos. “Este pequeño movimiento puede ahorrarle hasta $50 en unos pocos días, lo que le permite tener más dinero para un espectáculo, un cóctel o una sesión de juego”, sentenció.