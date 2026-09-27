Apple deberá enfrentar un pago de más de US$5.7 mil millones después de que un jurado federal de Estados Unidos determinara que una tecnología utilizada en sus iPhone y Apple Watch infringió dos patentes de Taction Technology. El veredicto, emitido el viernes 25 de septiembre, corresponde a una disputa sobre el sistema que genera las vibraciones y respuestas táctiles de los dispositivos.

¿Por qué Apple fue condenada a pagar US$5.7 mil millones?

Según Reuters, el caso se centra en el Taptic Engine, el componente de Apple encargado de producir diferentes vibraciones y respuestas hápticas que los usuarios sienten al interactuar con dispositivos como el iPhone y el Apple Watch.

El jurado concluyó que este sistema infringió dos patentes pertenecientes a Taction Technology, una empresa con sede en San Diego.

Taction presentó la demanda contra Apple en 2021, alegando que la compañía había utilizado su tecnología patentada. La empresa desarrolla tecnología háptica que también se utiliza en audífonos y dispositivos destinados al sector de los videojuegos.

Apple rechaza el fallo y anuncia una apelación

Apple negó las acusaciones durante el proceso y sostuvo que las patentes de Taction eran inválidas. Después del veredicto, la compañía volvió a rechazar la decisión y confirmó que llevará el caso a una instancia superior.

“El Taptic Engine de Apple es fundamentalmente diferente de la tecnología de Taction, algo que las propias pruebas de Taction sobre los productos de Apple confirmaron durante el juicio”, afirmó la compañía. “Apple no utiliza la tecnología de Taction y apelaremos”.

Apple rechazó la decisión y anunció que apelará, argumentando que su Taptic Engine es diferente de la tecnología de Taction. (Foto: AFP)

¿Cómo llegó el caso hasta este juicio?

La disputa tuvo un recorrido judicial de varios años. En 2023, un juez federal de San Diego había determinado que Apple no infringía las patentes, pero la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos reactivó el caso el año pasado, permitiendo que la disputa llegara nuevamente a juicio.

El nuevo proceso terminó con la decisión del jurado a favor de Taction y una indemnización de US$5,721,961,750, según los documentos y reportes sobre el veredicto.

El jurado también determinó que la infracción no fue deliberada, un elemento relevante para la posibilidad de aumentar los daños bajo la legislación de patentes.

¿Qué pasará ahora con Apple?

El veredicto no significa que el conflicto haya terminado. Apple anunció que apelará tanto la decisión sobre las patentes como la indemnización, por lo que el caso continuará en los tribunales.

Mientras tanto, Taction celebró el resultado y su abogado Lance Yang señaló: “Estamos contentos de que el jurado fallara a favor de Taction y reconociera sus derechos de patente”.

El caso representa una de las mayores indemnizaciones determinadas contra Apple en una disputa de patentes en Estados Unidos; sin embargo, el monto podría ser objeto de nuevas discusiones durante las etapas posteriores del proceso y la apelación anunciada por la compañía.