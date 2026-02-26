La temporada de tornados 2026 en Estados Unidos está entrando en una fase de mayor actividad; sin embargo, los modelos de largo plazo indican que no necesariamente se repetirán los brotes extremos que acapararon titulares el año pasado. Aunque la cantidad total de tornados podría mantenerse dentro del promedio histórico, los especialistas subrayan que eso no implica un periodo sin riesgos. Al contrario, la configuración atmosférica sería propicia para tormentas severas con vientos dañinos y precipitaciones abundantes que podrían desencadenar inundaciones repentinas en distintas zonas del país.

Según el meteorólogo Alex Duffus, de AccuWeather, este año podría registrar menos tornados que en 2025, pero aumentaría la probabilidad de tormentas severas con vientos dañinos y precipitaciones persistentes. La gran preocupación para 2026 no es solo el embudo visible en el horizonte, sino el impacto silencioso de las inundaciones repentinas y los vientos en línea recta que pueden extenderse por amplias zonas.

¿Qué cambia este año?

La primavera pasada fue excepcional: casi dos tercios de los tornados del año ocurrieron entre marzo y mayo. En 2026, los meteorólogos prevén que el conteo total se acerque al promedio histórico, pero con múltiples rondas de tormentas severas.

Uno de los factores clave es la rápida salida de La Niña, fenómeno que suele influir en la configuración clásica para la formación de tornados. A medida que estas condiciones se debiliten, la atmósfera será más propicia para el desarrollo de tormentas eléctricas intensas, elevando el riesgo de:

Granizo de gran tamaño

Vientos superiores a 60 mph

Tornados aislados

Lluvias torrenciales con riesgo de inundaciones

Expertos advierten que la temporada de tornados 2026 traerá tormentas severas con vientos dañinos e inundaciones repentinas. | Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP

¿Dónde podrían golpear más fuerte las tormentas?

El corredor más activo de clima severo esta primavera se perfila desde las Planicies del este hasta el valle medio del Mississippi y el oeste del valle de Ohio, especialmente durante marzo y abril.

El aire más frío podría retrasar la actividad severa en las Planicies del norte y el Medio Oeste hasta finales de abril o mayo. Parte de esta dinámica está vinculada a las frías aguas de los Great Lakes, cuya cobertura de hielo alcanzó niveles elevados a inicios de febrero, el mayor registro desde 2019.

En el noreste, las tormentas severas podrían no intensificarse hasta mayo o principios del verano.

Evolución mensual del riesgo de tornados

Marzo: mayor concentración desde el norte de Georgia hasta Oklahoma y gran parte de Illinois.

Abril: aumento de eventos en el valle del río Mississippi.

: aumento de eventos en el valle del río Mississippi. Mayo: el foco se desplaza hacia el tradicional “Tornado Alley”, desde el centro de Texas hasta el este de Nebraska.

Las principales amenazas: viento e inundaciones

Incluso en años con menos tornados, los impactos pueden ser devastadores.

Los vientos en línea recta pueden derribar árboles y tendidos eléctricos, generando daños comparables a los de un tornado. En situaciones extremas, los sistemas de tormentas pueden evolucionar hacia un derecho, fenómeno capaz de provocar destrucción a lo largo de cientos de millas, especialmente a finales de primavera y en verano.

El granizo también representa una amenaza económica significativa. En 2026, el mayor riesgo se concentra desde Texas hasta Alabama, además de zonas de Iowa, el norte de Missouri, el este de Nebraska y el noreste de Kansas.

Pero el peligro más extendido este año podría ser el agua. Las lluvias intensas y persistentes aumentan la probabilidad de inundaciones repentinas, un fenómeno que puede afectar áreas mucho más amplias que un tornado individual.

Números proyectados para 2026

Los pronosticadores estiman entre 1,050 y 1,250 tornados en Estados Unidos durante 2026. En comparación, en 2025 se registraron 1,544 reportes preliminares. El promedio histórico anual se sitúa en 1,225 tornados.

Sin embargo, los números no cuentan toda la historia. Un solo brote severo o un tornado impactando una zona densamente poblada puede definir la temporada, independientemente del total final.

Aunque el conteo sea promedio, la temporada de tornados 2026 mantiene en alerta a varias regiones de Estados Unidos. | Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP

Cómo prepararse antes de que aumente la actividad

La temporada de tornados 2026 es una de las pocas amenazas naturales donde la preparación puede marcar una diferencia inmediata.

Identifica el lugar más seguro en casa, trabajo y escuela.

en casa, trabajo y escuela. Revisa cómo recibirás alertas , especialmente durante la noche.

, especialmente durante la noche. Reabastece suministros básicos de emergencia.

Mantén despejados los refugios o espacios seguros.

Incluye a mascotas y personas con movilidad reducida en tu plan.

El mensaje de los expertos es claro: aunque 2026 no repita los récords del año pasado, no es momento de bajar la guardia. El clima severo puede adoptar distintas formas, y basta una sola tormenta en el lugar equivocado para convertir una temporada “promedio” en una devastadora.