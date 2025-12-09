En Estados Unidos, la llegada de la Navidad y el Año Nuevo marca esa temporada en que todo el mundo entra en el mismo ritmo: compras, viajes, reuniones y ajustes en el presupuesto para que alcance para todo. Precisamente en medio de estas fechas, cobran protagonismo las populares opciones de “Compra ahora y paga después” —conocidas como BNPL (Buy Now, Pay Later)—, presentes por doquier.

No es casualidad. Según cifras del Bank of America Institute, durante el Cyber Monday 2025 se usó BNPL para compras por US$1,03 mil millones, un 4% más que en 2024. Y solo en noviembre, la cifra llegó a US$10,1 mil millones, un 9% más que el año anterior. Con plataformas como Klarna, Afterpay, Affirm, ZIP, Bread o Kueski Pay, es obvio que esta modalidad ya forma parte del día a día de millones de consumidores.

Millones de ciudadanos en Estados Unidos han optado por la opción BNPL al momento de realizar compras (Foto: Freepik)

¿CÓMO FUNCIONA REALMENTE BNPL?

BNPL te permite pagar una fracción del monto al momento de la compra y dividir lo demás en cuotas pequeñas y fijas. Muchas plataformas ofrecen cuatro pagos en seis semanas, y si cumples con las fechas, generalmente no aplican intereses. Por eso se ha vuelto tan común ver BNPL integrado a tiendas, marketplaces y apps de comercios asociados.

VENTAJAS DE USAR “COMPRA AHORA Y PAGA DESPUÉS”

Cuotas sin intereses si pagas puntualmente, algo que puede resultar más económico que usar una tarjeta de crédito con tasas altas.

si pagas puntualmente, algo que puede resultar más económico que usar una tarjeta de crédito con tasas altas. Pagos pequeños y programados , lo que ayuda a repartir compras grandes durante el mes.

, lo que ayuda a repartir compras grandes durante el mes. Acceso casi inmediato , incluso cuando no quieres o no puedes usar una tarjeta de crédito tradicional.

, incluso cuando no quieres o no puedes usar una tarjeta de crédito tradicional. Uso extendido en comercios importantes , especialmente los que trabajan con proveedores como Klarna, Afterpay, ZIP, Affirm y Bread.

, especialmente los que trabajan con proveedores como Klarna, Afterpay, ZIP, Affirm y Bread. Procesos rápidos y digitales, sin papeleo y con aprobación casi instantánea.

RIESGOS QUE DEBES CONSIDERAR ANTES DE USAR BNPL

Comisiones por atraso , que pueden ser altas según el proveedor.

, que pueden ser altas según el proveedor. Posibilidad de endeudarte más de lo que esperas , porque las cuotas parecen pequeñas y es fácil acumular varios planes a la vez.

, porque las cuotas parecen pequeñas y es fácil acumular varios planes a la vez. Riesgo de sobregiro bancario si tienes pagos automáticos y tu cuenta no tiene fondos suficientes.

si tienes pagos automáticos y tu cuenta no tiene fondos suficientes. Impacto en tu historial crediticio , ya que algunos proveedores no reportan pagos puntuales, pero sí reportan atrasos o envían deudas a cobranzas.

, ya que algunos proveedores no reportan pagos puntuales, pero sí reportan atrasos o envían deudas a cobranzas. Menos claridad en protecciones al consumidor, aunque el Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) está comenzando a aplicar reglas similares a las de las tarjetas de crédito.

BNPL es una buena opción, siempre y cuando se use con responsabilidad (Foto: Freepik)

¿VALE LA PENA USAR BNPL PARA LAS COMPRAS NAVIDEÑAS?

BNPL puede ser útil, y lo digo porque sé que para muchos representa una manera de organizar gastos sin pagar intereses. Pero también entiendo que, si se usa sin control, puede convertirse en una carga difícil de manejar. Al final, todo se reduce a tener claro cuánto puedes pagar y en qué fechas.

LO QUE TE RECOMIENDO REVISAR ANTES DE ACEPTAR UN BNPL

Revisar esto puede ayudarte:

Las fechas exactas de pago.

Si el plan incluye intereses o no.

Si el proveedor reporta a Equifax, Experian o TransUnion.

Cómo funcionan las devoluciones y reembolsos.

Si hay comisiones ocultas o condiciones especiales.

CUADRO COMPARATIVO