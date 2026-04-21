Los costos de atención médica de emergencia en Nueva York podrían aumentar de forma considerable. El Departamento de Bomberos (FDNY) está evaluando subir las tarifas de ambulancias y servicios médicos, argumentando que el alza responde a la inflación y a futuros incrementos salariales para sus trabajadores.

De aprobarse la medida, un traslado en ambulancia solicitado a través del sistema 911 podría encarecerse hasta un 29%. Por su parte, el servicio de “tratamiento en el lugar”, es decir, cuando los paramédicos atienden al paciente sin trasladarlo, subiría aún más: un 42%.

Desde el organismo explicaron que esta propuesta busca cubrir el incremento de costos operativos. “El Departamento de Bomberos está proponiendo esta norma debido al aumento de costos y para ayudar a compensar el gasto de la ciudad en la prestación de estos servicios”, señaló el FDNY.

“Las tarifas propuestas reflejan aumentos en los costos de personal y otros gastos necesarios para brindar servicios de ambulancia de emergencia, y han sido calculadas para reducir la parte de estos costos que actualmente pagan los contribuyentes”, indicaron.

Los incrementos podrían alcanzar hasta el 42%, impulsados por la inflación y futuros aumentos salariales. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Según el New York Post, este sería el primer ajuste en las tarifas desde mayo de 2023. Actualmente, el contrato laboral de los trabajadores de emergencias médicas está vencido y se espera que cualquier nuevo acuerdo incluya aumentos salariales.

En términos concretos, un traslado básico en ambulancia pasaría de costar 1,385 a 1,793 dólares. El servicio de atención en el lugar subiría de 630 a 896 dólares. Además, los servicios de soporte vital avanzado también registrarían incrementos cercanos al 30%.

Por ejemplo, el nivel 1 de soporte vital aumentaría de 1,680 a 2,196 dólares, mientras que el nivel 2 pasaría de 1,692 a 2,012 dólares. Otros cargos, como el costo por milla del traslado al hospital, se mantendrían en 20 dólares, mientras que la administración de oxígeno seguiría costando 66 dólares.

El FDNY también aclaró que estas tarifas no siempre coinciden con los montos finales que pagan los pacientes, ya que dependen de acuerdos con seguros médicos públicos y privados.

Sindicatos advierten que la falta de personal y las diferencias salariales agravan la situación. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Sin embargo, sindicatos de trabajadores de emergencias médicas criticaron la situación, señalando que existe una gran diferencia salarial respecto a otros socorristas como los bomberos. Según advierten, esta brecha generó una crisis de personal y tiempos de respuesta más largos.

“El Ayuntamiento puede aumentar lo que cobra por el servicio de ambulancia, pero si no aborda las enormes desigualdades salariales para EMTs y paramédicos —que en su mayoría son negros, hispanos y mujeres— no tendrá suficiente personal capacitado para operar o brindar atención de emergencia en esas ambulancias”, afirmaron los líderes sindicales Oren Barzilay y Vincent Variale.

Además, alertaron sobre una posible fuga masiva de trabajadores. “Las escandalosas diferencias salariales están obligando a los trabajadores de EMS a abandonar el servicio porque simplemente no pueden sobrevivir con su salario actual”, indicaron.

“Se proyecta que 1,500 socorristas médicos —el 37% de la fuerza laboral— dejarán el servicio en 2026. Y debido a que EMS está perdiendo personal, los tiempos de respuesta han aumentado. El sistema de respuesta de emergencia está al límite, y Nueva York enfrenta una crisis literal de vida o muerte como resultado”, agregaron.

Los representantes sindicales esperan que el alcalde Zohran Mamdani intervenga para reducir estas diferencias salariales. Mientras tanto, la propuesta de aumento en las tarifas será debatida en una audiencia pública programada para el 15 de mayo.