El avance del cambio climático está transformando el panorama costero de Estados Unidos y las previsiones para las próximas décadas no son nada alentadoras. Muchas ciudades ubicadas junto al mar podrían enfrentar inundaciones cada vez más severas si no se actúa con anticipación. Ante este escenario, científicos y especialistas coinciden en que es urgente preparar estrategias que reduzcan los daños y protejan a las comunidades más expuestas.

Es por ello que la organización Climate Central dio a conocer un nuevo informe acompañado de un mapa interactivo que identifica las zonas del país con mayor riesgo para el año 2050. Este recurso permite visualizar detalladamente qué regiones podrían sufrir una “grave inundación costera” dentro de apenas unas décadas.

De acuerdo con los datos de la ONG, cerca de 2,5 millones de personas que viven en 1,4 millones de hogares se encuentran actualmente en áreas con un nivel de riesgo significativo.

El estudio estima que 2,5 millones de personas ya viven en áreas con alto riesgo. (Foto referencial: CAGAYAN PROVINCIAL INFORMATION OFFICE (PIO) / AFP)

El estudio explica que una inundación grave es aquella que posee un 1% de probabilidad de producirse en un año, lo que comúnmente se conoce como inundación centenaria.

Entre los estados más expuestos, Florida encabeza la lista: más de medio millón de residentes y unas 355.000 propiedades podrían verse afectados. En el caso de Nueva York, aproximadamente 445.000 personas están en peligro por lluvias intensas, tormentas, aumento del nivel del mar o desbordes de cuerpos de agua.

A ellos se suman Nueva Jersey y Luisiana, donde más de 300.000 habitantes también enfrentarían un escenario crítico.

Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Luisiana se encuentran entre los estados más afectados. (Foto referencial: NHAC NGUYEN / AFP)

Otras regiones del país tampoco están libres de estas amenazas. Massachusetts, Virginia, California, Texas y las Carolinas figuran igualmente en el mapa de zonas vulnerables elaborado por Climate Central.

El estudio advierte que factores como la edad, los ingresos, la disponibilidad de transporte y el dominio del idioma pueden incrementar la vulnerabilidad social y limitar la capacidad de las personas para “prepararse, responder y recuperarse de una inundación”.

Las cifras también muestran que, dentro de la población que habita áreas cercanas a zonas de riesgo proyectado, más del 22% tendrá 65 años o más en 2050, aun cuando los adultos mayores representan solo el 16% de los residentes en los estados costeros.

La investigación también advierte que factores sociales como la edad, los ingresos y el acceso a transporte aumentan la vulnerabilidad. (Foto referencial: NHAC NGUYEN / AFP)

Además, tres de cada cuatro estadounidenses expuestos presentan al menos un factor de riesgo adicional y uno de cada cuatro, unos 620.000 habitantes, acumula tres o más.

Quienes deseen conocer el detalle de las áreas amenazadas pueden ingresar al sitio oficial de Climate Central, donde se encuentran los mapas y la información completa del análisis.