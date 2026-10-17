Un alivio de hasta US$8,231 podría llegar con la próxima declaración de impuestos para algunos trabajadores de Nueva York. Ese es el monto máximo del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) correspondiente al año fiscal 2026, un beneficio federal destinado a personas con ingresos bajos o moderados, tanto asalariadas como independientes. La cantidad, sin embargo, no será igual para todos: el tope está reservado a contribuyentes con tres o más hijos que califiquen y que reúnan las demás condiciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Para quienes deben cubrir la renta, las compras del supermercado y el cuidado familiar, revisar su elegibilidad puede marcar una diferencia en el presupuesto.

La aclaración es importante: no es un pago automático ni un nuevo cheque de estímulo para todos los residentes. Para acceder al beneficio hay que presentar la documentación correspondiente y reunir los requisitos. Además, las ganancias obtenidas durante 2026 se reportan normalmente en 2027, por lo que no debe esperarse un depósito inmediato.

Tampoco se trata de un programa exclusivo de Nueva York. Su alcance es nacional, aunque los contribuyentes elegibles del estado y de la ciudad pueden sumar incentivos locales mediante su declaración estatal.

¿CUÁNTO PUEDES RECIBIR POR EL EITC DEL AÑO FISCAL 2026?

El IRS establece cuatro cantidades máximas según el número de hijos que califican. Los siguientes importes corresponden a las ganancias obtenidas durante 2026, que generalmente se reportarán en la temporada de impuestos de 2027:

Situación del contribuyente Crédito federal máximo Sin hijos que califiquen US$664 Con un hijo que califique US$4,427 Con dos hijos que califiquen US$7,316 Con tres o más hijos que califiquen US$8,231

Estas cifras son topes, no cantidades garantizadas. El incentivo aumenta conforme crece la remuneración laboral, alcanza su nivel más alto y después disminuye hasta desaparecer. Por eso, hogares con una composición similar pueden obtener resultados diferentes.

También hay que distinguir entre el beneficio y la devolución final. El EITC es reembolsable: puede reducir las obligaciones tributarias y generar un saldo a favor incluso cuando no existe una deuda federal sobre la renta. Eso no significa que el depósito será exactamente de US$8,231, pues el cálculo depende del conjunto de la declaración.

Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo (EITC). (Foto: Nadezhda Kozhedub / iStock)

¿CUÁLES SON LOS LÍMITES DE INGRESOS PARA CALIFICAR?

Tanto las ganancias del trabajo como el ingreso bruto ajustado —AGI, por sus siglas en inglés— deben estar por debajo del umbral correspondiente. Para 2026, el incentivo desaparece al alcanzar los siguientes niveles:

Hijos que califican Declarantes elegibles que no presentan una declaración conjunta* Matrimonios que presentan una declaración conjunta Sin hijos US$19,540 US$26,820 Un hijo US$51,593 US$58,863 Dos hijos US$58,629 US$65,899 Tres o más hijos US$62,974 US$70,244

Los cónyuges que declaran por separado únicamente pueden acceder al EITC si reúnen las condiciones especiales para personas casadas que viven separadas. No deben asumir que les corresponden automáticamente los límites aplicables a solteros.

Estos valores no indican cuánto hay que ganar para obtener el máximo. Representan los puntos en los que la ayuda llega a cero; su reducción comienza antes. Permanecer por debajo del umbral constituye solo una parte de la evaluación.

¿QUÉ REQUISITOS EXIGE EL IRS PARA RECLAMAR ESTE BENEFICIO?

Vivir en Nueva York o percibir un salario bajo no basta para calificar. La agencia también revisa la identificación del solicitante, su situación tributaria y la composición del hogar.

Entre las principales condiciones figuran:

Tener ingresos del trabajo, como salarios, propinas o ganancias netas de actividades por cuenta propia.

Contar con un número de Seguro Social válido para el EITC. Esta exigencia también alcanza al cónyuge, cuando presentan una declaración conjunta, y a los hijos incluidos en el cálculo.

Haber obtenido esa identificación a más tardar en la fecha límite de presentación, incluidas las prórrogas.

Ser ciudadano estadounidense o extranjero residente para fines fiscales durante todo el año, salvo determinadas excepciones aplicables a matrimonios.

Cumplir las reglas del estado civil utilizado al declarar.

No presentar el Formulario 2555, relacionado con determinadas exclusiones por remuneraciones obtenidas en el extranjero.

No ser hijo calificado de otro contribuyente.

Mantener los ingresos por inversiones en un máximo de US$12,200 durante 2026.

Para las familias inmigrantes existe una distinción importante: la ciudadanía estadounidense no es obligatoria en todos los casos, pero sí deben cumplirse las condiciones fiscales y de identificación. Un ITIN no sustituye al número de Seguro Social exigido para este incentivo.

Quienes hacen entregas, conducen para plataformas o realizan labores independientes también podrían acceder. En esos casos, deben calcular correctamente sus ganancias y conservar comprobantes de los gastos del negocio. Trabajar por cuenta propia no excluye del programa, aunque tampoco garantiza la aprobación.

¿PUEDES RECIBIR EL CRÉDITO SI NO TIENES HIJOS?

Sí. Los trabajadores sin hijos elegibles pueden reclamar hasta US$664 por el ejercicio 2026, siempre que respeten las condiciones generales y las exigencias adicionales de esa categoría.

Por regla general, deben:

Tener al menos 25 años y menos de 65 al finalizar el período fiscal.

Haber mantenido su vivienda principal en Estados Unidos durante más de la mitad del año.

No poder ser reclamados como dependientes ni como hijos calificados de otra persona.

Respetar los límites de ingresos correspondientes.

En matrimonios que presentan una declaración conjunta, basta con que uno de los cónyuges cumpla la condición de edad. El beneficio desaparece al alcanzar US$26,820; para quienes no declaran bajo esa modalidad y reúnen las reglas aplicables, el umbral es de US$19,540.

¿QUÉ HIJOS CUENTAN PARA OBTENER HASTA US$8,231?

Acceder al máximo federal requiere tener tres o más hijos que califiquen y reunir las demás condiciones. El IRS evalúa parentesco, edad, convivencia y situación tributaria; incluir a un familiar como dependiente no resuelve por sí solo su elegibilidad para el EITC.

En cuanto al requisito de edad, cada persona debe encontrarse en alguna de estas situaciones:

Tener menos de 19 años al cierre del ejercicio y ser menor que el contribuyente o su cónyuge, si declaran juntos.

No haber cumplido 24 años, estudiar a tiempo completo durante al menos cinco meses y ser menor que el solicitante o su pareja, cuando presentan una declaración conjunta.

Tener una discapacidad permanente y total, sin límite de edad.

Pueden calificar descendientes biológicos o adoptados, hijastros, determinados menores de crianza y hermanos. La normativa también contempla a nietos, sobrinos y otros familiares incluidos entre los parentescos autorizados, siempre que satisfagan las exigencias correspondientes.

Por lo general, la persona incluida debe haber compartido el hogar del contribuyente en Estados Unidos durante más de la mitad del año. Existen disposiciones para ausencias temporales y circunstancias específicas. Además, normalmente no puede declarar junto con su cónyuge, salvo que el único propósito sea recuperar retenciones o pagos estimados.

Cuando los padres comparten la custodia o varios adultos pueden reclamar al mismo hijo, se aplican criterios de desempate. No está permitido utilizarlo en dos declaraciones distintas para obtener el EITC.

El EITC ayuda a los trabajadores y a familias con ingresos bajos a moderados a recibir un crédito tributario (Foto: Freepik)

¿QUÉ CRÉDITOS ADICIONALES OFRECEN NUEVA YORK Y LA CIUDAD?

Revisar únicamente la declaración federal puede dejar fuera otros beneficios disponibles. El estado ofrece un incentivo propio por ingreso del trabajo, mientras que la ciudad dispone de otro para residentes elegibles de todo el año o de parte de él.

Beneficio Cálculo general Cómo se solicita Crédito del estado de Nueva York Generalmente equivale al 30% del EITC federal permitido, con la reducción aplicable por el crédito del hogar o household credit Mediante el Formulario IT-215, junto con la declaración estatal Crédito de la ciudad de Nueva York Representa entre el 10% y el 30% del EITC federal, según el ingreso bruto ajustado de Nueva York Completando la sección correspondiente del Formulario IT-215

El incentivo estatal es totalmente reembolsable para quienes mantuvieron su residencia durante todo el ejercicio. Otros contribuyentes están sujetos a disposiciones diferentes. En el caso municipal, la cantidad para residentes parciales depende de los ingresos sujetos al impuesto de la ciudad.

La distinción resulta útil al hacer los taxes: vivir en el estado no equivale a reunir automáticamente las condiciones del beneficio municipal. Quienes residen en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx o Staten Island deben comprobar su elegibilidad para cada uno antes de presentar los documentos.

¿CÓMO RECLAMAR EL EITC ANTE EL IRS?

La solicitud se realiza mediante la declaración federal, no a través de un trámite independiente como ocurre con ciertos programas de asistencia. Incluso quienes normalmente no están obligados a reportar sus ingresos deben hacerlo si desean obtener esta ayuda.

El procedimiento general es el siguiente:

Reunir los comprobantes de salarios, propinas y ganancias por cuenta propia. Verificar los límites económicos y las demás condiciones de elegibilidad. Presentar el Formulario 1040 o el 1040-SR, según corresponda. Adjuntar el Anexo EIC cuando se reclama el incentivo con un hijo que califica. Revisar si también corresponde solicitar los beneficios del estado y de la ciudad de Nueva York.

Los trabajadores independientes deben conservar documentación suficiente para respaldar los datos del negocio. Asimismo, conviene revisar nombres, números de Seguro Social e información familiar: cualquier error puede retrasar el procesamiento o provocar que la cantidad solicitada sea reducida o rechazada.

¿CUÁNDO PODRÍAS RECIBIR EL REEMBOLSO EN 2027?

El máximo de US$8,231 corresponde al ejercicio fiscal 2026. Por regla general, se reclama durante la siguiente temporada de impuestos, cuando se reportan las ganancias del período anterior. No constituye un depósito automático previsto para octubre de este año.

Además, la ley impide al IRS emitir antes de mediados de febrero las devoluciones de declaraciones que incluyen el EITC. La restricción afecta al reembolso federal completo, no solamente a la parte vinculada con ese incentivo.

Para quienes presenten sus documentos de 2026 en 2027, esto significa que no deben esperar el dinero antes de mediados de febrero. El vencimiento de esa retención tampoco garantiza que los fondos estarán disponibles ese mismo día: todavía pueden intervenir revisiones adicionales y los tiempos de procesamiento bancario.

Una vez presentada la documentación, el estado de la devolución puede consultarse mediante la herramienta del IRS «¿Dónde está mi reembolso?».

¿DÓNDE BUSCAR AYUDA PARA PREPARAR LOS IMPUESTOS EN NUEVA YORK?

Los contribuyentes que necesiten orientación pueden consultar NYC Free Tax Prep, el programa municipal de preparación gratuita de impuestos. La información sobre requisitos, sedes y servicios disponibles durante la temporada correspondiente puede obtenerse a través de los canales oficiales de la ciudad o llamando al 311.

Antes de contratar a un preparador, vale la pena comprobar si existe acceso a esa asistencia sin costo. También conviene revisar las condiciones de cualquier producto que prometa adelantar la devolución: los cargos asociados pueden reducir el dinero que finalmente llegue al bolsillo.