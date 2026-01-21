¿Alguna vez recibiste una visita no anunciada en tu hogar por parte del personal del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés)? Desde ahora puedes estar tranquilo, ya que esa práctica dejará de realizarse, ya que las comunicaciones y verificaciones se harán de una forma más fluida. ¿De qué manera afectará este cambio a los residentes y qué debes tener en cuenta si esta agencia necesita contactarse contigo? En los siguientes párrafos te contamos cómo funcionará el nuevo procedimiento y qué señales debes observar para evitar caer en posibles estafas.

La política de que un personal de IRS podía ir a tu hogar sin aviso se cambió (Foto: Google Maps)

¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LA ELIMINACIÓN DE LAS VISITAS NO ANUNCIADAS DEL IRS?

El IRS anunció que terminará con la práctica de las visitas no anunciadas de sus oficiales de cobro (Revenue Officers) a hogares y negocios, una medida que impactará en los contribuyentes, quienes tenían que recibir a los agentes de un momento a otro, algo que les generaba mucho estrés y confusión.

Pero los beneficios para ellos son más, ya que los contribuyentes con obligaciones fiscales complejas podrán preparar documentación con anticipación y no ser sorprendidos en medio de sus funciones laborales. Esto los lleva a tener un mayor control sobre su tiempo y preparación, publica El Diario.

Un beneficio que también tendrán con la suspensión de esta práctica es que podrán organizar todos sus documentos, lo que les ayudará a reducir errores y complicaciones.

¿DE AHORA EN ADELANTE CÓMO SERÁ EL TRABAJO DEL IRS CON LOS CONTRIBUYENTES?

En lugar de que el IRS se presente sin aviso en hogares o negocios, ahora enviará por correo una carta de cita (Formulario 725-B) con el fin de programar una reunión en un lugar y hora acordados. Esto se hace para mejorar la comunicación y brindar seguridad a los contribuyentes, toda vez que estafadores estaban haciéndose pasar por personal de la agencia. Vale mencionar que este cambio no modifica las obligaciones tributarias.

Desde ahora, el siguiente procedimiento:

Antes de cualquier reunión, el IRS enviará una carta de programación (725-B) por correo.

Tras ello, el contribuyente podrá reunir documentos y consultar asesoría fiscal antes del encuentro.

La temporada de impuestos ya tiene fecha confirmada de inicio, por lo que es importante estar enterado de todo lo relacionado a este periodo en Estados Unidos (Foto: Freepik)

HAY CASOS EN LOS QUE EL IRS PUEDE IR SIN ANUNCIAR A TU HOGAR

A pesar de que terminarán con la práctica de las visitas no anunciadas a los contribuyentes, el IRS podrá ir a una casa o negocio sin precios aviso, pero solamente en casos extremos y específicos:

Entrega de citaciones o citados judiciales

Acciones de ejecución delicadas (incautaciones de activos).

¿QUÉ HACER SI RECIBES UN AVISO DEL IRS?

Si mediante una carta del IRS te comunican sobre una reunión programada: