Los matrimonios que declaran juntos podrán descontar US$33,200 de sus ingresos mediante la deducción estándar, mientras que el Crédito Tributario por Hijos alcanzará un máximo de US$2,300 por cada menor elegible. Ambos aumentos forman parte de los ajustes anunciados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) para el año tributario 2027, con posibles efectos en las cuentas de hogares que distribuyen su presupuesto entre la renta, el supermercado y los gastos escolares. Sin embargo, estas disposiciones no corresponden a la próxima temporada: por regla general, se reflejarán en los formularios presentados durante 2028. Además, los nuevos límites no garantizan un reembolso mayor, pues su impacto dependerá de la situación fiscal de cada contribuyente.

El anuncio, publicado el 5 de noviembre de 2026, contempla ajustes por inflación para casi 70 disposiciones tributarias. También actualiza los tramos del impuesto federal y los límites de programas como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, conocido como EITC.

¿CUÁNTO AUMENTARÁ LA DEDUCCIÓN ESTÁNDAR DEL IRS EN 2027?

La deducción estándar permite restar una cantidad determinada de los ingresos antes de calcular el impuesto federal. Su importe depende del estado civil utilizado al presentar la declaración.

Para 2027, los montos subirán en las siguientes categorías:

Estado civil para efectos de la declaración Deducción estándar en 2026 Deducción estándar en 2027 Aumento Casados que presentan una declaración conjunta US$32,200 US$33,200 US$1,000 Solteros US$16,100 US$16,600 US$500 Casados que presentan declaraciones por separado US$16,100 US$16,600 US$500 Cabeza de familia US$24,150 US$24,925 US$775

Por ejemplo, un matrimonio que opte por declarar conjuntamente y utilice este mecanismo podrá descontar US$33,200 al determinar su ingreso tributable. Frente al ejercicio anterior, la diferencia será de US$1,000.

Ese incremento no equivale a recibir un cheque por la misma suma ni garantiza un reembolso mayor. Su efecto consiste en reducir la base sobre la cual se calcula la obligación fiscal.

El IRS anunció unos cambios que afectarán tu declaración de impuestos que presentarás en 2028 (Foto: AFP)

CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS: EL MÁXIMO LLEGARÁ A US$2,300

El Crédito Tributario por Hijos, denominado Child Tax Credit en inglés, alcanzará un máximo de US$2,300 por cada menor que reúna los requisitos durante 2027. La cifra supera en US$100 al límite establecido para el ejercicio anterior.

Además, crecerá la porción potencialmente reembolsable. Esta corresponde al dinero que ciertos contribuyentes pueden recibir, aunque el beneficio exceda su obligación federal, siempre que cumplan las condiciones aplicables.

Concepto Año tributario 2026 Año tributario 2027 Crédito máximo por hijo elegible US$2,200 US$2,300 Parte máxima que puede ser reembolsable US$1,700 US$1,800

Ambos valores no se suman: los US$1,800 están comprendidos dentro del beneficio total, cuyo tope será de US$2,300. Tampoco representan un depósito garantizado para todas las familias.

Antes de incorporar una posible devolución al presupuesto del hogar, será necesario comprobar la elegibilidad y calcular cuánto corresponde según las circunstancias particulares.

ASÍ QUEDARÁN LOS TRAMOS DEL IMPUESTO FEDERAL SOBRE LOS INGRESOS

Las tasas conservarán sus siete porcentajes actuales: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% y 37%. La modificación estará en los umbrales que determinan qué parte del ingreso tributable queda comprendida en cada escalón.

Tasa Solteros: ingreso tributable Casados que declaran juntos: ingreso tributable 10% Hasta US$12,800 Hasta US$25,600 12% Más de US$12,800 y hasta US$52,025 Más de US$25,600 y hasta US$104,050 22% Más de US$52,025 y hasta US$109,125 Más de US$104,050 y hasta US$218,250 24% Más de US$109,125 y hasta US$208,325 Más de US$218,250 y hasta US$416,650 32% Más de US$208,325 y hasta US$264,550 Más de US$416,650 y hasta US$529,100 35% Más de US$264,550 y hasta US$661,375 Más de US$529,100 y hasta US$793,650 37% Más de US$661,375 Más de US$793,650

La tabla recoge únicamente dos categorías de declaración. No incluye los límites correspondientes a cabeza de familia ni a personas casadas que presentan formularios por separado.

Estos porcentajes funcionan como tasas marginales: cada uno grava solamente la porción ubicada dentro de su respectivo intervalo. Por eso, alcanzar el escalón del 22% no implica que todos los ingresos queden sujetos a ese nivel.

OTROS BENEFICIOS FISCALES QUE AUMENTARÁN EN 2027

El paquete también contempla cambios para trabajadores que califican al EITC, personas con gastos de adopción y empleados inscritos en determinadas cuentas médicas. Estos son los principales ajustes:

Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC). El máximo llegará a US$8,496 para contribuyentes elegibles con tres o más hijos que cumplan los requisitos, frente a US$8,231 en 2026. La cantidad correspondiente dependerá de factores como ingresos, estado civil tributario y composición familiar. Crédito tributario por adopción. Quienes tengan gastos calificados podrán acceder a un beneficio de hasta US$18,250, superior a los US$17,670 del ejercicio anterior. Dentro de ese total, la parte potencialmente reembolsable alcanzará US$5,280, conforme a las condiciones aplicables. Cuentas flexibles para gastos médicos. El límite de las aportaciones voluntarias mediante reducción salarial a una cuenta flexible de gastos médicos, conocida como FSA, pasará de US$3,400 a US$3,500. Los planes que permitan trasladar fondos sin utilizar al siguiente ejercicio tendrán un tope de US$700, frente a los US$680 anteriores. Exclusión anual de donaciones. La exclusión anual del impuesto federal sobre donaciones aumentará de US$19,000 a US$20,000 por destinatario. Esta disposición regula el tratamiento fiscal de determinados regalos o transferencias entre personas; no constituye una ayuda entregada por la agencia.

¿LOS NUEVOS MONTOS AFECTAN LA DECLARACIÓN QUE PRESENTARÁS EN 2027?

Por regla general, no. Las cantidades anunciadas corresponden a los ingresos y operaciones del año tributario 2027, cuya declaración suele presentarse durante 2028.

En cambio, la temporada que comienza el próximo año estará vinculada normalmente con el ejercicio 2026. Distinguir ambos períodos evita calcular una posible devolución con cifras que todavía no corresponden.

Año tributario Ingresos y operaciones comprendidos Presentación habitual de la declaración 2026 Los correspondientes a 2026 Durante 2027 2027 Los correspondientes a 2027 Durante 2028

Si ya estás reuniendo documentos para acudir a tu preparador de impuestos, ten presente esa diferencia. Los incrementos recién anunciados no deben utilizarse para anticipar el reembolso asociado al período anterior.

Estos cambios no afectarán la declaración de impuestos que presentarás en 2027 (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ DISPOSICIONES PERMANECERÁN SIN CAMBIOS?

Las exenciones personales continuarán en cero durante 2027. Esta regla no debe confundirse con la deducción adicional para adultos mayores incorporada por la legislación tributaria.

Respecto de las deducciones detalladas, seguirá vigente una limitación al beneficio fiscal para contribuyentes ubicados en el tramo máximo del 37%. No se trata de una restricción idéntica para todos los hogares.

El detalle completo figura en el documento oficial Revenue Procedure 2026-35, publicado por el IRS. Allí pueden consultarse las tablas, los umbrales y las condiciones de las disposiciones ajustadas por inflación.