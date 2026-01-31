La temporada de impuestos comenzó el pasado 26 de enero y se extenderá hasta el próximo 15 de abril, por lo que tienes cerca de tres meses para presentar tus declaraciones correspondientes al año fiscal 2025. Si ya estás alistando todo para este procedimiento, ¿sabías que gracias a tu Crédito Tributario por Hijos podrías recibir más dinero? Averigua de qué monto se trata.

Muchos padres solicitan el Crédito Tributario por Hijos todos los años (Foto: AFP)

¿QUÉ MONTO RECIBIRÁS POR EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJO TRAS TU DECLARACIÓN?

“El crédito tributario por hijo, el child tax como lo conocemos, aumentó hasta US$2,200 y un máximo adicional por hijo de US$1,700”, explicó Maggie Miramontes, preparadora de impuestos, a Telemundo Houston.

Para recibir ese monto, este 2026 se hizo un cambio: uno de los padres o tutores de los menores que reciben su crédito debe tener un número de Seguro Social válido (SSN). No se incluyen a los que declaran con un ITIN.

El monto completo también dependerá de los ingresos. Si ganas hasta US$200,000 al año o US$400,000 si declaras en pareja también gozarás de esa cifra. Pero silos superas, tus beneficios se irán reduciendo.

Por lo tanto, si calificas para recibir el crédito completo podrían entregarte hasta US$6,600 por tres hijos en créditos fiscales.

Los bebés recién nacidos son elegibles para que sus padres soliciten el Crédito Tributario por Hijos (Foto: Freepik)

HAY OTRO CRÉDITO QUE BENEFICIARÁ A LAS FAMILIAS

Miramontes también dio a conocer otro crédito que beneficia a las familias: el crédito adicional basado en tu ingreso de trabajo.

“El ingreso del trabajo es el crédito que puedes calificar hasta US$8,046 por tres hijos o más, pero tiene que haber ingreso del trabajo para poder calificar y solicitarlo”, precisó.

¿CUÁNDO RECIBIRÉ MI REEMBOLSO TRAS DECLARAR MIS IMPUESTOS?

Una duda que muchos contribuyentes tienen es cuánto tiempo demorará en llegar su reembolso de impuestos. De acuerdo con el IRS, la mayoría de las declaraciones presentadas electrónicamente recibirán el dinero mediante depósito directo en un plazo de 21 días.

En tanto, los cheques en papel tardarán un poco más, toda vez que el IRS ha descontinuado esta forma de pago, “pero las instrucciones sobre cómo solicitar una exención estarán disponibles en las cartas emitidas cuando el IRS no reciba información sobre depósito directo. Sin embargo, ciertos créditos, como el EITC o el Crédito Tributario Adicional por Hijos, retrasan legalmente los reembolsos hasta mediados de febrero”, precisar Forbes.