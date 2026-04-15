Este miércoles 15 de abril finaliza la temporada de impuestos en Estados Unidos, una fecha importante para todos los contribuyentes que deben presentar su declaración anual. Si todavía no has hecho este trámite, aún estás a tiempo de regularizar tu situación, aunque el Servicio de Impuestos Internos (IRS) lanzó un aviso de último momento para quienes dejaron todo para el final. El mensaje llega justo en el cierre del plazo y busca recordar la importancia de cumplir a tiempo con esta obligación. ¿Qué fue exactamente lo que advirtió el IRS? A continuación, te lo explicamos.

¿CUÁL ES LA ADVERTENCIA DEL IRS EN EL TAX DAY?

Dado que hoy vence el plazo para la declaración de impuestos, el IRS emitió un comunicado para las personas que todavía no han logrado terminar su trámite.

“¿Aún no has presentado tu declaración de impuestos federales? Si no lo harás antes de la fecha límite, solicita una extensión de seis meses para presentar desde el IRS”, publicó la agencia a través de sus redes sociales.

El IRS establece penalizaciones para quienes no presentan su declaración de impuestos dentro del plazo establecido (Foto: Freepik / Imagen referencial)

ASÍ PUEDES PEDIR UNA PRÓRROGA AL IRS

Si piensas solicitar una prórroga debes hacerlo hoy mismo. Recuerda que desde el momento en que pidas la extensión, obtendrás seis meses adicionales (hasta mediados de octubre, aproximadamente) para presentar la declaración, pero no para pagar los impuestos adeudados; es decir, aplica únicamente para presentar la documentación, no para pagar los impuestos adeudados.

“Los contribuyentes que soliciten una prórroga antes de la fecha límite de presentación de impuestos del 15 de abril o esa misma fecha, tendrán hasta el 15 de octubre para presentar su declaración sin multas. Una prórroga otorga más tiempo para presentar la declaración; no les da a los contribuyentes más tiempo para pagar si están en deuda”, precisó IRS.

Hay tres maneras de conseguir que tu declaración de impuestos se extienda hasta el 15 de octubre, indica en su sitio web el Servicio de Impuestos Internos.

1. Paga en línea y marque la casilla

Paga lo que debes mediante una opción de pago en línea y marca la casilla que indica que está pagando como parte de la solicitud de prórroga. No es necesario presentar un formulario de prórroga por separado y recibirás un número de confirmación de tu prórroga para tus registros.

2. Utiliza Free File (sin límite de ingresos para extensiones)

Utiliza el servicio IRS Free File para solicitar electrónicamente una prórroga automática para la presentación de tu declaración de impuestos.

3. Solicita una prórroga por correo

Presenta el Formulario 4868, Solicitud de prórroga automática para presentar la declaración de impuestos sobre la renta individual de EE.UU. Puedes presentarla por correo postal, en línea a través de un socio de presentación electrónica del IRS o mediante un asesor fiscal.

Calcula cuánto impuesto debes por el año en el formulario de prórroga: resta los impuestos que ya pagaste para el año fiscal.

Falta de documentos, ingresos difíciles de reportar o simple desconocimiento pueden dejarte fuera de plazo este 15 de abril (Foto: Imagen creada por Gestión Mix usando Gemini)

¿QUÉ SUCEDE SI NO PRESENTAS TU DECLARACIÓN A TIEMPO?

Si no presentas tu declaración de impuestos hasta la fecha límite, te aplicarán una multa estándar del 5% de cualquier impuesto adeudado por cada mes de retraso hasta un máximo del 25% del saldo pendiente.

“La penalización por no presentar la declaración puede acumularse rápidamente si no se actúa a tiempo”, señala el IRS en su guía oficial.

Penalización adicional

Además de la multa por no presentar la declaración, existe una penalización adicional por no pagar los impuestos a tiempo.

5% mensual por no declarar (máximo 25%)

0.5% mensual por no pagar

Este porcentaje puede ser menor, siempre y cuando presentes una declaración o si obtienes una prórroga; en estos casos el monto a pagar por lo adeudado será del 0.5%.