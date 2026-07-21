La compra de un vehículo eléctrico en California podría volverse mucho más accesible, una noticia que impacta directamente a millones de hispanohablantes del estado —desde familias en Los Ángeles y el Área de la Bahía hasta trabajadores del Valle Central y residentes del Inland Empire— que buscan ahorrar en gasolina, bajar emisiones y contar con un auto confiable para viajes por la costa o desplazamientos largos entre condados. Si estabas esperando un incentivo concreto para pasarte a un carro de cero emisiones, presta atención: el gobernador Gavin Newsom promulgó la ley SB 168, que crea el programa MyFirstEV y habilita descuentos instantáneos en concesionarios de hasta US$3,500 para compradores o arrendatarios primerizos de ciertos vehículos eléctricos.

La medida busca bajar la barrera económica de entrada, simplificar el trámite (el descuento se aplica en el momento de la compra) y acelerar la transición hacia transporte más limpio en el estado que más EV vende en el país. La iniciativa llega en un momento en que el debate sobre la movilidad eléctrica ha cobrado fuerza en todo Estados Unidos. Mientras el gobierno federal eliminó el crédito fiscal para vehículos eléctricos, California decidió impulsar su propio programa de incentivos con el objetivo de reducir el costo de compra, promover el transporte limpio y mantener el liderazgo del estado en la industria de los vehículos de cero emisiones.

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó esta ley el pasado lunes 13 de julio (Foto: Oficina del Gobernador de California)

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY SB 168 DE CALIFORNIA?

La SB 168, firmada por el gobernador Gavin Newsom, crea el programa MyFirstEV, un nuevo incentivo estatal que ofrecerá descuentos instantáneos en los concesionarios para quienes compren o arrienden por primera vez un vehículo de cero emisiones (ZEV). La principal característica del programa es que el descuento se aplicará directamente en el momento de la compra, sin que el comprador tenga que esperar meses para recibir un reembolso o presentar solicitudes posteriores. El programa comenzará a funcionar más adelante durante este verano, una vez que la California Air Resources Board (CARB) publique los detalles operativos y habilite los fondos correspondientes.

Así funcionarán los descuentos:

Tipo de vehículo Descuento Vehículos eléctricos nuevos con precio de venta sugerido (MSRP) de hasta US$50,000 US$3,500 Vehículos eléctricos usados vendidos por hasta US$25,000 mediante programas certificados de fabricantes US$1,750

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER AL BENEFICIO?

Para obtener el incentivo será necesario cumplir con algunos requisitos básicos. Entre ellos destacan:

Ser residente de California.

Comprar o arrendar por primera vez un vehículo de cero emisiones (ZEV).

Adquirir un vehículo que cumpla con los límites de precio establecidos por el programa.

Realizar la compra en un concesionario participante cuando el programa entre oficialmente en vigor.

Según las autoridades estatales, la intención es facilitar el acceso a familias que hasta ahora no habían podido comprar un vehículo eléctrico debido a su costo inicial.

UN PROGRAMA FINANCIADO POR EL ESTADO Y LOS FABRICANTES

Uno de los aspectos más llamativos de la SB 168 es su esquema de financiamiento. California destinará US$135.5 millones provenientes del presupuesto estatal 2026-2027, mientras que los fabricantes de automóviles participantes aportarán exactamente la misma cantidad. Eso significa que el programa contará con alrededor de US$270 millones para ofrecer descuentos directamente en los concesionarios.

FABRICANTES QUE PARTICIPARÁN

Las autoridades anunciaron que inicialmente participarán 13 fabricantes de automóviles:

Ford

General Motors

Honda

Hyundai

Kia

Lucid

Mitsubishi

Nissan

Rivian

Subaru

Tesla

Toyota

Volvo

La participación de estas compañías permitirá que una amplia variedad de modelos eléctricos pueda formar parte del programa.

MUCHO MÁS QUE UN DESCUENTO PARA COMPRAR UN AUTO

Aunque el beneficio de hasta US$3,500 es el elemento más visible de la SB 168, la ley forma parte de una estrategia estatal mucho más amplia. El presupuesto de California contempla una inversión cercana a US$600 millones destinada a fortalecer el transporte de cero emisiones y mejorar la calidad del aire.

Programa Inversión Community Air Protection Program US$150 millones Clean Cars 4 All US$19.8 millones Air Quality Improvement Program US$35 millones Clean Truck and Bus Voucher Incentive Project (HVIP) US$135.5 millones Carl Moyer Program US$130 millones

Estos recursos se financiarán mediante ingresos del programa Cap-and-Invest y de las tarifas destinadas a reducir la contaminación atmosférica.

CALIFORNIA MANTIENE SU APUESTA POR LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

La promulgación de la SB 168 también forma parte de la estrategia de California para consolidar su liderazgo nacional en movilidad eléctrica. Según datos del estado, California ya superó los 2.5 millones de vehículos de cero emisiones vendidos, una cifra que sobrepasó ampliamente la meta original de 1.5 millones prevista para 2025. Además, el estado continúa ampliando la infraestructura necesaria para facilitar la transición hacia los vehículos eléctricos. Actualmente existen más de 200,000 puntos públicos y compartidos de carga, además de aproximadamente 800,000 cargadores instalados en viviendas, lo que convierte a California en uno de los mercados más desarrollados para este tipo de transporte en Estados Unidos.