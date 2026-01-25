La megatormenta invernal que se está extendiendo por gran parte de Estados Unidos trae consigo temperaturas extremadamente frías, nieve intensa y condiciones difíciles en las carreteras y en las comunicaciones. Estas tormentas pueden afectar no solo el clima y el transporte, sino también el funcionamiento de dispositivos electrónicos como los celulares. Los teléfonos modernos dependen de baterías de litio, que funcionan mejor dentro de ciertos rangos de temperatura. Cuando las temperaturas bajan demasiado, la batería puede drenarse más rápido de lo normal o incluso apagarse inesperadamente.

Aunque el teléfono puede volver a funcionar cuando se calienta de nuevo, esto puede ser frustrante si necesitas hacer una llamada importante o usar datos de emergencia.

Además de la batería, las conexiones de red y otros componentes pueden verse afectados por el frío extremo y cortes de energía. Es por ello que agencias como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan prepararse con anticipación para estas condiciones, ya que las tormentas invernales pueden causar interrupciones en los servicios de comunicación e incluso apagones que duran horas o días.

Las bajas temperaturas afectan especialmente a las baterías de litio, esenciales para el funcionamiento de los teléfonos. (Foto referencial: Freepik)

Una forma de proteger tu celular es mantenerlo cargado al máximo antes de que empeore el clima. También es útil llevar una batería portátil o cargador externo si esperas estar fuera de casa o lejos de una fuente de energía por un tiempo. De esta manera puedes recargar tu teléfono si la batería interna se agota rápidamente.

En esa misma línea, los CDC recomiendan además tener un kit de emergencia en tu auto o casa durante una tormenta invernal que incluya tu teléfono, un cargador portátil y baterías adicionales como medida preventiva en caso de cortes de luz o condiciones repentinas que te dejen aislado.

Otra recomendación es mantener tu celular en un lugar abrigado, como dentro de tu abrigo o mochila, en vez de dejarlo expuesto al frío afuera. El calor de tu cuerpo puede ayudar a mantener la batería funcionando más tiempo.

Agencias del gobierno de EE. UU., como los CDC, recomiendan mantener el dispositivo cargado y contar con baterías portátiles. (Foto referencial: Freepik)

Finalmente, escucha los pronósticos locales y sigue las indicaciones de las autoridades meteorológicas y de seguridad durante la tormenta.

Estar preparado con suficiente energía en tu teléfono y otros dispositivos puede marcar una gran diferencia si necesitas hacer llamadas de emergencia, recibir alertas o navegar en mapas y aplicaciones durante el clima severo.

Recomendaciones oficiales ante la tormenta invernal en EE. UU.

Autoridades como FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y el NWS (Servicio Meteorológico Nacional) brindaron una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de la población durante la megatormenta invernal que afecta a Estados Unidos.

La principal recomendación es permanecer dentro de casa y evitar los viajes por carretera a menos que sea una emergencia absoluta. Si debes viajar, es indispensable llevar un kit de emergencia en el vehículo que incluya mantas, cables de arranque, arena o arena para gatos (en caso de quedar atascado), una linterna y el tanque de gasolina lleno.

Dentro del hogar, se recomienda prepararse para cortes de energía. Esto incluye tener suministros de alimentos no perecederos y agua para al menos tres días, así como linternas con baterías adicionales (evitando el uso de velas por riesgo de incendio).

Para conservar el calor, se aconseja cerrar las habitaciones que no se utilicen y colocar toallas en las rendijas de las puertas. Si utilizas generadores, las autoridades son enfáticas en nunca utilizarlos en interiores, garajes o cerca de ventanas, debido al alto riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Para proteger la infraestructura de la vivienda, se sugiere dejar los grifos goteando ligeramente para evitar que las tuberías se congelen y estallen.

Finalmente, las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y descargar aplicaciones como la de FEMA para recibir alertas en tiempo real.