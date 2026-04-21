La Gran Manzana enfrenta ahora otro problema constante: el ruido. Aunque Nueva York es conocida mundialmente por ser una ciudad bulliciosa, en los últimos años el nivel sonoro ha aumentado al punto que las autoridades ya lo consideran una preocupación seria y aseguran estar trabajando para controlarlo.

Los datos reflejan la magnitud del problema. Durante 2025, la línea 311 registró 636,000 denuncias por ruido, de las cuales más de 463,000 estuvieron relacionadas con viviendas y más de 173,000 con calles y veredas. En promedio, esto equivale a unas 1,700 quejas diarias, una cifra que muestra lo grave que es el problema.

Aunque este número es ligeramente menor que el récord de más de 700,000 reportes alcanzado anteriormente en 2024, sigue siendo uno de los motivos de queja más frecuentes entre los neoyorquinos.

La mayoría de los reclamos se vinculan con música a alto volumen y fiestas, pero también hay denuncias por golpes, ruidos constantes e incluso conversaciones demasiado fuertes.

Barrios del Bronx, Brooklyn y Queens concentran la mayor cantidad de denuncias por música alta, tráfico y actividades nocturnas. (Foto referencial: Freepik)

Expertos de Harvard advierten que este no es solo un problema molesto. La exposición prolongada al ruido puede generar consecuencias en la salud como pérdida auditiva, estrés, dificultades para dormir, problemas mentales e incluso afecciones cardiovasculares.

Según el New York Post, uno de los puntos más críticos se encuentra en el Distrito Comunitario 12 del Bronx, que incluye zonas como Edenwald y Wakefield. Solo en ese sector se registraron más de 153,000 llamados durante el último año, una cifra muy superior a la de cualquier otra área de la ciudad. La mayoría de estas denuncias estaban relacionadas directamente con ruidos.

Los residentes de esa zona señalaron diversas fuentes de molestia, como gritos, fuegos artificiales y vehículos con música a volumen extremo.

“Se sentía como si toda la cuadra estuviera vibrando”, dijo a Harlem View Roy Bartley, de 71 años, cuando se despertó sobresaltado por el altavoz de un automóvil que reverberó tan poderosamente que los cristales de sus ventanas temblaron.

Autoridades locales atribuyen esta situación a un ambiente permisivo y a negocios que reproducen música a alto volumen directamente en la vía pública, lo que agrava el problema en ciertas zonas.

Expertos advierten que la exposición prolongada puede afectar la salud física y mental. (Foto referencial: Freepik)

En Brooklyn, el área de Flatbush, especialmente el código postal 11226, ocupa el segundo lugar en cantidad de quejas, con más de 50,000 reportes. Los vecinos describen el ruido como insoportable, con bocinas constantes y vibraciones provocadas por el tránsito pesado y la música.

Otros barrios como Williamsbridge y Highbridge en el Bronx, así como Ridgewood en Queens, también figuran entre los más afectados. En este último, un local fue denunciado repetidamente por eventos con música extremadamente alta que se escucha a varias cuadras de distancia.

“Lottus Event Center en 6301 Fresh Pond Rd está nuevamente en esto con otro evento increíblemente ruidoso que podemos escuchar claramente a cuadras de distancia”, dijo una persona en Reddit. “Los graves son tan fuertes y bajos que podemos sentirlos, por lo que los tapones para los oídos y las máquinas de ruido no sirven”.

El mismo denunciante agregó: “He intentado ser amable y contactarlos muchas veces y simplemente no les importan una mierda las personas que realmente viven y tienen familias en los alrededores”.

Según reportes, el ruido en este tipo de lugares puede extenderse hasta altas horas de la madrugada, lo que agrava la situación para los vecinos.

Ante esta problemática, la ciudad impulsa nuevas tecnologías y controles para reducir la contaminación sonora. (Foto referencial: Freepik)

Frente a este panorama, las autoridades buscan nuevas soluciones. La ciudad planea ampliar su red de cámaras contra el ruido, incorporando dispositivos en cada distrito. Estos equipos utilizan micrófonos y lectores de placas para identificar vehículos que superen los 85 decibeles, lo que puede derivar en multas de hasta 2,500 dólares para reincidentes.

Además, a partir del 21 de abril de 2026, se exigirá que ciertas obras de construcción cuenten con sistemas de monitoreo de ruido las 24 horas, especialmente aquellas cercanas a zonas residenciales.

A nivel individual, también se promueve el uso de herramientas como la aplicación “NYC Noise”, que permite a los ciudadanos medir niveles de sonido, registrar detalles y reportar fuentes de ruido.

Con estas medidas, la ciudad espera reducir un problema que no solo afecta la tranquilidad, sino también la salud de millones de personas.