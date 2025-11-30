Durante la temporada decembrina, gran cantidad de personas se trasladan para celebrar Navidad y Año Nuevo, lo que dispara la demanda de vuelos y encarece muchos pasajes en Estados Unidos. Para ayudarte a planificar mejor tu viaje y ahorrar dinero, te damos a conocer cuáles son los días en los que suele ser más caro volar y en cuáles puedes encontrar las tarifas más bajas.

¿CUÁLES SON LOS DÍAS MÁS CAROS Y BARATOS PARA VIAJAR EN AVIÓN?

Para diciembre de 2025, los estudios de aerolíneas y portales como Google Flights y Upgraded Points revelan que las mejores fechas para comprar vuelos baratos en EE.UU. se concentran en la mitad del mes y en los propios días festivos, mientras que los picos de precio se dan justo antes y después de Navidad.

Los mejores días para volar barato en Estados Unidos

Los precios de los pasajes de avión suben más durante la semana de Navidad. De acuerdo con Upgraded Points, el costo medio de un billete de ida aumentó de US$178 (a principios de noviembre) a US$282 durante los 10 días previos a la Navidad, lo que representa un aumento del 58%.

Para que tengas una idea de cuánto es el incremento de los precios de los boletos desde el 19 al 28 de diciembre de este 2025, te damos una lista de esas fechas con los montos que subieron:

Viernes 19 de diciembre: aumento del 53,4% (+US$101)

aumento del 53,4% (+US$101) Sábado 20 de diciembre: aumento del 86,3% (+US$131)

aumento del 86,3% (+US$131) Domingo 21 de diciembre: aumento del 21% (+US$51)

aumento del 21% (+US$51) Lunes 22 de diciembre: aumento del 36% (+US$69)

aumento del 36% (+US$69) Martes 23 de diciembre: aumento del 107,3​​% (+US$132)

aumento del 107,3​​% (+US$132) Miércoles 24 de diciembre (Nochebuena): aumento del 74,5% (+US$96)

aumento del 74,5% (+US$96) Jueves 25 de diciembre (Navidad): aumento del 26,9% (+US$48)

aumento del 26,9% (+US$48) Viernes 26 de diciembre: aumento del 74,4% (+US$140)

aumento del 74,4% (+US$140) Sábado 27 de diciembre: aumento del 125% (+US$190)

aumento del 125% (+US$190) Domingo 28 de diciembre: aumento del 20,1 % (+US$49)

Con los precios actuales, puedes determinar qué fecha viajar en las próximas fiestas. Lo que sí está claro es que el domingo 21, lunes 22, jueves 25 y domingo 28 de diciembres son los días más baratos, siendo estos dos últimos los que menos cuestan viajar en avión.

LAS AEROLÍNEAS CON EL MAYOR AUMENTO DE PRECIOS

Upgraded Points también reveló en su estudio cuáles son las aerolíneas con los mayores aumentos de precios. Estas son: