Volar por Estados Unidos es una experiencia única, pero si prefieres evitar los movimientos bruscos, elegir la ruta adecuada es fundamental. Aunque la tecnología ha transformado la aviación, diversos factores geográficos y climáticos siguen provocando turbulencias que exigen mantener el cinturón abrochado. En la siguiente nota, te revelaré los trayectos con mayor inestabilidad y las razones detrás de los fenómenos. Toma nota, ya que esta información será clave para planificar tu próximo viaje.

Los datos que te otorgaré se basan en el informe realizado por el sitio especializado en seguimiento de turbulencias, Turbli. Se analizaron casi 10,000 rutas que conectan más de 550 de los aeropuertos más grandes a nivel mundial.

Para medir la intensidad del movimiento del aire durante los vuelos, se empleó la tasa de disipación de remolinos (EDR), una métrica importante en aviación que registra con exactitud la turbulencia.

La clasificación se basó en los niveles promedio de turbulencia y los valores de EDR. Dependiendo de los resultados, se categoriza cada trayecto como leve, moderado, moderado a severo, severo y extremo. Sin más que añadir, te presento las rutas más turbulentas en América del Norte durante el 2025.

Ciertos pasajeros suelen presentar un profundo temor ante las turbulencias. (Crédito: freepik / Referencial)

Las rutas de vuelo con más turbulencia en EE.UU. en el 2025

Aeropuerto Internacional de Denver (Colorado) a Aeropuerto de Jackson Hole (Wyoming)

Esta ruta de 653 kilómetros registró el índice de turbulencia más elevado de EE.UU., con una medida de 18,18. A pesar de liderar el ranking regional, dicha puntuación se mantiene en la categoría de intensidad ‘leve’.

Aeropuerto Internacional de Albuquerque Sunport (Nueva México) al Aeropuerto Internacional de Denver (Colorado)

La separación entre ambos aeropuertos es aproximadamente 560 kilómetros. Con un registro promedio de 18,18, esta ruta se clasifica dentro de la categoría ‘leve’.

Aeropuerto de Jackson Hole (Wyoming) al Aeropuerto Internacional de Salt Lake City (Utah)

Con una extensión aproximada de 329 kilómetros, esta ruta presenta un nivel de turbulencia promedio de 17,68. Según los registros de la EDR, este valor la sitúa en la categoría ‘leve’.

El Aeropuerto Internacional de Denver, en Colorado, es uno de los emplazamientos donde se registran mayores turbulencias en EE.UU.. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Aeropuerto Internacional de Denver (Colorado) a Aeropuerto Internacional de Salt Lake City (Utah)

En este trayecto de unas 629 kilómetros, los vuelos registraron un EDR promedio de 17,54. Dicha cifra se sitúa dentro de la categoría de turbulencia ‘ligera’.

Aeropuerto Internacional de Bozeman Yellowstone (Montana) al Aeropuerto Internacional de Denver (Colorado)

La ruta aérea entre Bozeman y Denver, que abarca unas 843 kilómetros, registró un índice medio de turbulencia de 17,22. Este valor hace que el trayecto se considere una zona de turbulencia ‘leve’.