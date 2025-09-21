Viajar en avión dentro de Estados Unidos exige conocer bien las normas de seguridad para evitar problemas en el aeropuerto. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) actualizó recientemente su lista de artículos prohibidos en el equipaje facturado y muchas personas podrían sorprenderse al descubrir que algunos objetos de uso cotidiano ahora están en ella.

La TSA explicó que ciertos artículos, aunque parezcan inofensivos, pueden representar un riesgo importante durante el vuelo si van en la bodega del avión. Por eso, se han añadido tres nuevos objetos a la lista de prohibiciones que todos los pasajeros deben tener en cuenta antes de preparar sus maletas.

Entre ellos se encuentran rizadores y planchas de pelo inalámbricos que funcionan con gas butano. También se prohíben los rizadores y planchas de pelo inalámbricos que contengan baterías de litio o de iones de litio, así como las recargas de gas en cartuchos de repuesto para estos aparatos.

Estos artículos solo pueden llevarse en el equipaje de mano si cuentan con una funda de seguridad, mientras que las recargas de gas están vetadas por completo. (Foto: AFP)

La medida no significa que debas dejar tus herramientas de peinado en casa. La TSA aclara que estos rizadores y planchas sí pueden ir en el equipaje de mano, siempre que cuenten con una funda de seguridad que evite encendidos accidentales. Eso sí, las recargas de gas butano no se permiten ni siquiera en la cabina.

Otros objetos, como los hornillos de camping, pueden llevarse solo si no tienen restos de combustible ni vapores en su interior. En cambio, los rizadores y planchas de pelo con cable no tienen restricciones, por lo que se pueden colocar tanto en la maleta de mano como en la facturada.

La agencia advierte que intentar viajar con artículos no permitidos puede “causar retrasos, además de multas e incluso arrestos”.

Los hornillos de camping están permitidos únicamente si no tienen restos de combustible, y las planchas con cable pueden viajar sin restricción. (Foto: AFP)

Las sanciones pueden llegar hasta 17.062 dólares por infracción y por persona, dependiendo del tipo de objeto transportado.

Por último, la TSA recuerda que combustibles líquidos o en gel, como gasolina, líquidos para encendedores, trementina o disolventes de pintura, también conllevan fuertes sanciones que van de 450 a 2.570 dólares.

En caso de reincidencia, las multas serán más elevadas, y los artículos prohibidos que se dejen en el punto de control no se devuelven por ley.