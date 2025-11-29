Si eres beneficiario del programa de Supplemental Security Income (SSI), ya sabrás que la puntualidad de los pagos es fundamental para tu planificación financiera. En diciembre, como en cualquier otro mes, el Seguro Social tiene un calendario bien establecido para que puedas saber cuándo esperar tu cheque. Además, es importante tener en cuenta algunos ajustes que se aplicarán a los pagos de SSI, ya que el mes de diciembre viene con dos fechas clave para los beneficiarios.

En este artículo te voy a explicar con todo detalle cuándo recibirás tu pago en diciembre de 2025, qué fechas específicas debes marcar en tu calendario, y cómo el nuevo año traerá consigo algunos cambios que podrían afectar tu cheque de enero. Así que, si te preguntas cuándo recibirás tu pago del SSI en diciembre, sigue leyendo para obtener toda la información que necesitas.

El SSI ayuda a personas con bajos ingresos económicos y discapacidades (Foto: Freepik)

FECHAS DE PAGO DEL SSI EN DICIEMBRE DE 2025

El calendario del Seguro Social para diciembre de 2025 es un poco especial. Si eres beneficiario del Supplemental Security Income (SSI), este mes recibirás dos pagos. Aunque en general los pagos del SSI se emiten el primer día hábil del mes, diciembre tiene una particularidad importante debido a las festividades. Aquí te explico las fechas de pago:

Lunes 1 de diciembre de 2025: Este es el primer pago correspondiente al mes de diciembre. Como siempre, será el pago regular para aquellos que reciban sus beneficios del SSI.

Este es el primer pago correspondiente al mes de diciembre. Como siempre, será el pago regular para aquellos que reciban sus beneficios del SSI. Miércoles 31 de diciembre de 2025: Aquí es cuando se enviará el pago para el mes de enero de 2026. Dado que el 1 de enero es festivo (Año Nuevo), el pago de enero se adelanta a la última fecha hábil de diciembre.

Es importante destacar que, si bien los pagos de SSI generalmente se emiten en el primer día hábil del mes, esto puede cambiar cuando el 1 de enero cae en fin de semana o es feriado, como es el caso de este año.

¿Y LOS PAGOS DE PENSIONES DEL SEGURO SOCIAL?

Además de los pagos del SSI, los beneficios regulares del Seguro Social, que se destinan principalmente a jubilados, también siguen un calendario establecido. Para los beneficiarios de los pagos del Seguro Social en diciembre, el calendario se mantiene según lo habitual:

Miércoles 10 de diciembre de 2025: Para quienes nacieron entre el 1 y el 10 del mes.

Para quienes nacieron entre el 1 y el 10 del mes. Miércoles 17 de diciembre de 2025: Para aquellos cuyo cumpleaños cae entre el 11 y el 20 del mes.

Para aquellos cuyo cumpleaños cae entre el 11 y el 20 del mes. Miércoles 24 de diciembre de 2025: Para los nacidos entre el 21 y el 31 de diciembre.

Es importante tener esto en cuenta si también eres beneficiario del Seguro Social, ya que las fechas de pago no coinciden con las del SSI.

Tener acceso a esta información es vital para que puedas organizar tu presupuesto, sobre todo durante las fiestas de fin de año. Si tienes cuentas que pagar o compras navideñas que hacer, saber cuándo puedes contar con el dinero puede ayudarte a evitar estrés innecesario.

Además, los pagos de SSI son esenciales para muchas personas de bajos recursos, especialmente para aquellas que no tienen otros ingresos. De hecho, la cantidad promedio de pago de SSI puede no ser suficiente para cubrir todos los gastos de una persona, por lo que recibirlo a tiempo es crucial.

Ingreso a una oficina de la Administración del Seguro Social en Miami Gardens, Florida (Foto: Google Maps)

AUMENTO EN LOS PAGOS DESDE 2026

A partir de enero de 2026, los beneficiarios del SSI verán un aumento en sus pagos gracias al ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés). Este incremento será del 2.8%, lo que representará un aumento de aproximadamente US$56 mensuales. Este cambio afectará tanto a los pagos de SSI como a los beneficios del Seguro Social, lo que puede representar una ayuda adicional para muchas personas que dependen de estos ingresos para vivir.

Si eres beneficiario del SSI, es probable que este ajuste sea una buena noticia, especialmente en tiempos de inflación y aumento de los costos de vida. El ajuste COLA se aplica cada año para ayudar a los beneficiarios a mantener el poder adquisitivo de sus pagos.

DETALLES ADICIONALES SOBRE EL SSI

Además de las fechas clave para diciembre de 2025, es importante que sepas que los pagos de SSI para el comienzo de 2026 también están establecidos, lo que te permitirá hacer planes a largo plazo. Aquí están las fechas de pago de SSI para los primeros meses del 2026:

Miércoles 31 de diciembre de 2025: Para el pago correspondiente a enero de 2026.

Para el pago correspondiente a enero de 2026. Viernes 30 de enero de 2026: Para el pago de febrero de 2026.

Para el pago de febrero de 2026. Viernes 27 de febrero de 2026: Para el pago de marzo de 2026.

Como puedes ver, el calendario de pagos del SSI sigue un patrón regular, aunque puede haber algunas variaciones cuando los primeros días del mes caen en fines de semana o días festivos.

¿QUÉ ES EL SSI Y QUIÉNES LO RECIBEN?

El Supplemental Security Income (SSI) es un programa federal diseñado para ayudar a las personas con ingresos limitados. Este beneficio está destinado principalmente a personas mayores de 65 años, personas con discapacidades o ciegas, y niños con discapacidades calificadas.

Para ser elegible para el SSI, debes tener un ingreso mensual limitado. Si tus ingresos no superan los US2,019 al mes (en 2025), es posible que califiques para recibir este beneficio. Este programa es fundamental para muchas personas que no pueden trabajar debido a su edad o condición de salud, y a menudo es su única fuente de ingresos.

¿CÓMO SABER SI CALIFICAS PARA COBRAR EL SSI?

Si crees que podrías ser elegible para el SSI, el proceso para solicitarlo es relativamente sencillo. Puedes hacerlo en línea a través del sitio web de la Administración del Seguro Social (SSA), o bien, acudir a tu oficina local de la SSA o llamarlos al número de contacto: 1-800-772-1213.

Si ya estás recibiendo el SSI, solo asegúrate de que tu información personal esté actualizada para evitar cualquier problema con los pagos futuros.