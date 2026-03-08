Aunque puede parecer increíble, es posible tramitar una visa de turista para Estados Unidos por solo $15, un beneficio real que está a condiciones muy específicas. Debido a que esta tarifa reducida no aplica para todos los viajeros, resulta fundamental conocer quiénes cumplen con los requisitos necesarios para acceder a este precio y qué normas deben seguirse. Si planeas viajar pronto, te detallaré la información completa en esta nota.

Cada año, miles de inmigrantes están tramitando este tipo de visado para visitar los EE.UU., ya sea con fines de turismo, visitas familiares o recreación. Actualmente, su costo está fijado en $185 y se debe cumplir una serie de procesos para acceder a la entrevista consular.

Debido a que el costo de este nuevo trámite es relativamente bajo, existe un gran interés entre miles de inmigrantes por aprovechar este beneficio; sin embargo, es fundamental aclarar que esta oportunidad está dirigida exclusivamente a ciudadanos de una nación específica, por lo que te recomiendo leer cuidadosamente los siguientes detalles.

Actualmente, el costo para iniciar un trámite para obtener una visa de turista tiene un costo de $185. (Crédito: Freepik)

Quiénes pueden acceder a visas de turista con un costo de $15

El Departamento de Estado de EE.UU. ofrece una tarifa espacial para el trámite de vista de turista B1/B2, la cual aplica exclusivamente para niños de nacionalidad mexicana menores de 15 años.

En lugar de abonar los $185 requeridos para los solicitantes adultos, esta cuota reducida queda establecida en este nuevo precio de $15. El Servicio Oficial de Citas de Visas ha confirmado que este beneficio es exclusivo para este grupo dentro del proceso migratorio correspondiente.

Solo los ciudadanos mexicanos menores de 15 años pueden acceder a este beneficio de obtener una visa de turista a $15. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuáles son los requisitos a cumplir para acceder a una visa de turismo a $15

En realidad, solo existe un requisito para que un infante mexicano menor de 15 años pueda acceder a este beneficio: al menos uno de sus padres o tutores legales debe ser mexicano y se encuentre tramitando una visa de visitante (BCC, BCV o B1/B2) simultáneamente, o bien, que dicho padre o tutor ya cuente con algún visado de este tipo con una vigencia de 10 años .

“Si decide pagar la cuota reducida de solicitud de visa equivalente a $15 estadounidenses, la visa será válida por 10 años o vencerá al cumplir el menor 15 años, lo que suceda primero”, detalló el Servicio Oficial de Citas para Visas en un comunicado.

Eso sí, cuando realices el pago de la cuota reducida de solicitud de visa, no habrá posibilidad de cambiar opción de pago ni podrán reembolsarte el dinero que cancelaste.