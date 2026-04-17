Los residentes de Orlando experimentarán un cambio radical en sus desplazamientos con la implementación oficial de Waymo , un sistema de transporte autónomo que no necesita choferes para brindar una experiencia similar a la ciencia ficción. En esta nota, te ofreceré una guía completa sobre cómo utilizar la plataforma, qué encontrarás al subir a los coches y las medidas de seguridad que te garantizarán un viaje confiable.

Aunque en un principio este servicio de transporte autónomo funcionaba en esta ciudad, se trataba de una prueba limitada ; ahora, la empresa tecnológica confirmó que cualquier residente puede solicitar su taxi sin conductor y viajar hacia el punto que desee.

Posiblemente consideres que el proceso para pedir este transporte puede ser complicado, pero es todo lo contrario. Solo bastará que tengas un dispositivo móvil y listo. Para que tengas una mejor comprensión, te otorgaré una guía.

Waymo ya está presente en distintas ciudades de Estados Unidos y pretende seguir expandiéndose. (Crédito: Caroline Brehman / AFP)

Cómo solicitar el taxi sin conductor de Waymo en Orlando

Si quieres solicitar un robotaxi de esta empresa tecnológica, lo primordial será que descargues el aplicativo oficial de Waymo en tu móvil. Cuando cumplas este primer paso, tendrás que ingresar y seguir estas indicaciones:

Ingresas el punto de recogida y destino, tal como si estuvieras pidiendo un taxi por aplicativo. La plataforma te mostrará el tiempo de espera y la disponibilidad de coches. Confirmas el viaje y el auto llegará hacia tu ubicación.

Cuando el coche arribe al punto de encuentro que señalaste, el aplicativo lo identificará automáticamente. De esa manera, podrás desbloquear la unidad y disfrutarás de esta nueva experiencia de viaje.

Cómo funciona el robotaxi de Wyamo

Lo llamativo es que este servicio de taxis no cuenta con conductores humanos; es decir, la tecnología realiza este trabajo con total precisión. Eso sí, no se trata de una apuesta al azar; al contrario, opera con la ayuda de inteligencia artificial, sensores, radares y cámaras.

Durante el trayecto, el coche avanza de forma autónoma, respetando la señales de tránsito. Es más, el sistema tiene la capacidad de identificar en tiempo real la presencia de peatones, ciclistas y otros conductores en su entorno.

Aunque este servicio de Wyamo ya está disponible en Orlando, estos automóviles solo circulan en calles específicas. Por ejemplo, no tienen la autorización para transitar por autopistas principales o vías cercanas a algún aeropuerto.

Aunque parezca irreal, este servicio es capaz de respetar todas las señales de tránsito. (Crédito: Patrick T. Fallon / AFP)

Wyamo no solo está disponible en Orlando

Esta empresa tecnológica pretende brindar una nueva experiencia de servicio de taxi en Estados Unidos. No solo está disponible en Orlando, también es una realidad en ciudades como San Francisco y Phoenix. Seguramente, se seguirá expandiendo en el país y en otras partes del mundo.