El martes 3 de noviembre, millones de estadounidenses votarán en las elecciones legislativas de mitad de mandato, que determinarán la composición del Congreso. Si bien el Día de las Elecciones no es un feriado federal, algunos estados lo incluyen entre sus días festivos. A continuación, te explicamos cuáles son y cómo puede afectar esta disposición a la atención en las oficinas públicas.

Antes de ir a las urnas, revisa qué documento tienes disponible para evitar contratiempos el día de la elección (Foto: Magnific)

¿QUÉ ESTADOS RECONOCEN COMO FERIADO ESTE 3 DE NOVIEMBRE?

El martes 3 de noviembre de 2026, Día de las Elecciones en Estados Unidos, no habrá una suspensión general de actividades, ya que no es un feriado federal. Sin embargo, varios estados reconocen la jornada como feriado legal o día festivo para sus empleados públicos.

Antes de darte a conocer de cuáles se trata, debemos hacer una distinción importante: reconocerlo como feriado no significa que todos los negocios, escuelas y oficinas del estado deban cerrar.

Para la jornada de 2026, los calendarios y disposiciones consultados identifican estos 13 estados, aunque con diferencias en su aplicación:

Estado Alcance o precisión Delaware Incluye el 3 de noviembre entre sus feriados legales. Hawái Reconoce el día de elecciones generales como feriado estatal. Illinois Lo incluye entre los feriados de dependencias estatales. Indiana Lo contempla para empleados estatales elegibles. Luisiana Incluye el Día de las Elecciones en su calendario estatal. Maryland Reconoce la jornada de elecciones generales como feriado. Michigan Observa el día de elecciones generales en los años pares; su calendario de 2026 incluye el 3 de noviembre. Montana Reconoce las elecciones generales estatales como feriado legal. Nueva Jersey Lo incluye entre los feriados de las agencias estatales. Nueva York Es feriado legal, pero determinados empleados reciben un descanso flotante y las oficinas estatales permanecen abiertas. Rhode Island Figura en el calendario de feriados de empleados estatales. Virginia Está incluido en el calendario estatal de 2026. Virginia Occidental Figura como feriado en calendarios de dependencias públicas.

Es importante precisar que en dichos estados no paralizan todas sus actividades, ya que su alcance varía según la jurisdicción, la dependencia y el grupo de empleados. Por ejemplo, Michigan incluye el 3 de noviembre en su calendario oficial, mientras que Virginia Occidental lo registra como feriado en el calendario de Servicios Generales, publica el sitio web del gobierno de Michigan.

¿EN QUÉ ESTADOS HABRÁ CIERRES Y ALGUNAS EXCEPCIONES?

Citamos algunos ejemplos para distinguir entre feriado y cierre efectivo el 3 de noviembre:

Maryland: la Administración de Vehículos Motorizados anunció el cierre de todas sus sucursales y estaciones de inspección de emisiones de servicio completo el 3 de noviembre. Reabrirán el miércoles 4, precisa MVA Maryland.

la Administración de Vehículos Motorizados anunció el cierre de todas sus sucursales y estaciones de inspección de emisiones de servicio completo el 3 de noviembre. Reabrirán el miércoles 4, precisa MVA Maryland. Michigan: el Departamento de Transporte señala cierre de oficinas ese día, y los Archivos de Michigan también incluyen la fecha entre sus cierres por feriado.

el Departamento de Transporte señala cierre de oficinas ese día, y los Archivos de Michigan también incluyen la fecha entre sus cierres por feriado. Nueva York: el Departamento de Servicio Civil indica expresamente que las oficinas estatales estarán abiertas. Determinados trabajadores recibirán un crédito de descanso para utilizar en otra fecha; otros grupos, incluidas ciertas unidades de seguridad y policía, tienen reglas diferentes.

el Departamento de Servicio Civil indica expresamente que las oficinas estatales estarán abiertas. Determinados trabajadores recibirán un crédito de descanso para utilizar en otra fecha; otros grupos, incluidas ciertas unidades de seguridad y policía, tienen reglas diferentes. Virginia: por ejemplo, el condado de Orange cerrará la mayoría de sus oficinas, pero mantendrá abiertos la oficina electoral y determinados servicios de residuos, señala Orange County.

¿HABRÁ CLASES?

En cuanto a las escuelas, puede haber cierres, pero no deben darse por hechos para todo un estado: dependen del calendario de cada distrito, y algunos edificios se utilizan como centros de votación.

Las empresas privadas tampoco están obligadas a cerrar simplemente porque el estado reconozca el feriado.